Йович забил команде, которой принадлежит. Главное о матчах Лиги Европы

«Вильярреал» – «Валенсия» — 1:3

Жребий свёл в четвертьфинале испанские команды, которые выбили «Зенит» и «Краснодар» на предыдущей стадии Лиги Европы. Для «Вильярреала» и «Валенсии» сейчас, наверное, важнее чемпионат, так как одни стремятся не вылететь из Примеры, а вторые – попасть в Лигу чемпионов. Тем не менее матч получился увлекательным.

Гости быстро открыли счёт, заработав пенальти. Хотя Дани Парехо не забил с «точки», на добивании преуспел Гонсалу Гуэдеш. Португалец опять играл на левом фланге полузащиты вместо Дениса Черышева. Стоило ожидать появление вингера сборной России в основе, ведь он как раз принадлежит «Вильярреалу» и насолил своей бывшей команде в чемпионате.

«Вильярреал» тоже отыгрался с пенальти. Причём более спорного. Пожалуй, Висенте Иборра фолил на Эсекьеле Гарая не меньше, чем аргентинец на нём. Черышев вышел на замену в середине второго тайма, а в концовке «Валенсия» сделала два гола за счёт атак по левому флангу. На 90-й минуте здорово подключился в атаку и исполнил передачу в штрафную Хосе Луис Гайа. В компенсированное время уже Черышев завершил контрвыпад точным пасом на Гуэдеша – помог конкуренту оформить дубль. Пожалуй, это единственная пара, в которой всё ясно.

Черышев вышел на замену и одним пасом убил свою бывшую команду А ведь ему ещё возвращаться в «Вильярреал».

«Славия» – «Челси» — 0:1

Маурицио Сарри был раздражён тем, что «Челси» пришлось играть в понедельник в АПЛ. Календарь на неделе у «синих» действительно сумасшедший: «Вест Хэм» – в понедельник, «Славия» – в четверг, «Ливерпуль» – в воскресенье. Итальянец поменял сразу семь игроков основы, оставив в запасе в том числе Эдена Азара. Впрочем, и в этом составе лондонцы оставались фаворитами.

Тем не менее «Славия» сыграла здорово, ни в чём не уступила «Челси». Главный тренер хозяев Йиндрших Трпишовски, которого называют «чешским Клоппом», придумал интересную систему прессинга. В частности, Мирослав Стох играл в центре – персонально встречал плеймейкера соперника Жоржиньо. «Челси» с огромным трудом выходил из-под давления пражан, до перерыва ни разу не пробил в створ. Лишь в концовке, когда Сарри выпустил Азара, представитель АПЛ реализовал своё превосходство в классе. Уставшие игроки «Славии» не помешали Виллиану свободно навесить, а Маркосу Алонсо пробить головой. Но Юрген Клопп наверняка украдёт какую-то из идей своего чешского «клона».

«Арсенал» – «Наполи» — 2:0

Самая интересная с точки зрения афиши пара. Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти напомнил перед матчем, что у его коллеги из «Арсенала» Унаи Эмери гораздо больше опыта в Лиге Европы. Всё-таки испанец три сезона подряд выигрывал этот турнир с «Севильей».

Возможно, опыт Эмери оказал своё влияние на результат, но, скорее всего, свою роль сыграло то, что «Арсенал» при экс-тренере «Спартака» вообще здорово выступает дома. Уже к 25-й минуте «канониры» выигрывали со счётом 2:0. Сперва Аарон Рэмси завершил комбинацию с участием нескольких человек, а потом великолепно отработал эпизод Лукас Торрейра. Уругвайский полузащитник накрыл прессингом Фабиана Руиса, после чего обыграл его ещё раз и нанёс удар из-за штрафной. Хозяевам повезло с рикошетом: мяч по дороге попал в Калиду Кулибали. Без шансов для голкипера Алекса Мерета.

Игрок «Арсенала» посвятил гол другу, который погиб несколько дней назад Сильная история в Лиге Европы.

Во втором тайме «Арсенал» сохранил нужный результат. Однако в Неаполе можно прогнозировать любое развитие событий. Тем более помня о том, как команда Эмери выглядит в гостях.

«Бенфика» – «Айнтрахт» — 4:2

Главная интрига матча на «Да Луш» – возвращение Луки Йовича в Лиссабон. Летом 2017-го «Айнтрахт» взял сербского нападающего в двухлетнюю аренду у «Бенфики» с правом выкупа. В ближайшее время немцы активируют эту опция контракта 21-летнего игрока, чтобы продать его в топ-клуб. За Йовича сейчас борются «Реал», «Барселона», «Бавария» и другие гранды.

Как часто и бывает в таких случаях, нападающий забил своей бывшей команде. Правда, роль Йовича в этом голе оказалась минимальной: Анте Ребич выкатил ему мяч практически на пустые ворота. Но героем игры всё равно стал не серб, а юный талант из «Бенфики» – Жоау Фелиш, оформивший хет-трик. За 19-летним португальцем тоже гоняются топ-клубы Европы. «Айнтрахт» не устоял в Лиссабоне из-за того, что с 20-й минуты играл вдесятером. Судья удалил Эвана Н”Дику и назначил пенальти за прерванный фолом выход один на один. Кстати, «Айнтрахт» до визита в Португалию не проигрывал на протяжении 15 матчей.