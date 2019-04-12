Португалия побеждает. Она всё ещё может догнать Россию?

После скверного выступления наших клубов в еврокубках Россия едва не лишилась шестого представителя в Европе. И третьего в ЛЧ.

Минус один в ЛЧ? Условия, при которых это может случиться Худшее выступление в еврокубках за девять лет.

Такая вероятность сохраняется до сих пор. Но она куда меньше.

Как сыграли португальские клубы?

По сути «Порту» мог вылететь из турнира уже в первой игре, пропустив от «Ливерпуля» гораздо больше двух. Ограничилось ими, но поражение такому сопернику, ещё и без гола на выезде, — почти приговор.

У «Бенфики» неделя получилась удачнее. Домашняя победа над «Айнтрахтом» (4:2) не выглядит такой же убедительной, как поражение «Порту». И всё же склоняет к мысли о том, что «Бенфика» будет в полуфинале.

При каких условиях Португалия обойдёт Россию?

Сейчас отрыв России от Португалии составляет 2,317 балла — он сократился на 0,4 балла за счёт победы «Бенфики».

Предположим, «Бенфика» выиграет ответный матч и пойдёт дальше. В таком случае, учитывая бонусы, отрыв сократится до чуть менее двух очков. Раз так, португальцы займут наше место при выполнении двух условий:

1) любая победа «Порту» в ответной игре с «Ливерпулем» (пусть даже с вылетом из ЛЧ);

2) «Бенфика» выиграет Лигу Европы.

В общем, пока вроде как очень сомнительные условия.

Всё резко перевернётся, если «Порту» совершит камбэк и выйдет в полуфинал ЛЧ. Вот тогда со своей позицией России придётся распрощаться. Скорее всего.

Таблица коэффициентов УЕФА