Девушке Сигурдссона понравилось на фан-трибуне. Арнор двушку «Спартаку» отгрузил

Морозоустойчивость, работоспособность, выносливость, целеустремлённость – исландские футболисты с рождения получают полный комплект качеств, необходимых для успеха в таком специфическом чемпионате, как российский. Смекнув это, селекционеры ведущих клубов РПЛ ещё активнее стали разрабатывать скандинавский рынок. Но есть ещё один фактор зачастую быстрой и безболезненной адаптации посланцев маленькой северной страны в наших краях — семейный. На освоение новых для себя футбольных земель они, как правило, пускаются не в одиночку, а в сопровождении верных спутниц. Присутствие рядом родной души облегчает процесс акклиматизации в новой игровой и бытовой среде.



«Конечно, мы волновались, провожая сына из 7-тысячного Акранеса в 16-миллионную Москву, — рассказывал «Чемпионату» отец Арнора Сигурдссона Сигурдур Сигурстейнссон. – Но с профессиональной точки зрения его выбор не вызывал сомнений. ЦСКА – отличный клуб, а Арнор созрел для такого вызова. К тому же сын ехал в Россию не один – с возлюбленной. Ему повезло с ней: Рагна не только милая, но и умная девушка. Плюс Хёрдур Магнуссон с супругой им здорово помогли».

Арнор и Рагна познакомились ещё школьниками – он играл в футбол, она занималась гимнастикой – и с тех пор не расстаются. Рагна поддерживала его во время первого в жизни иностранного приключения – в чемпионате Швеции, а теперь делает то же самое в России. Его голы – «Роме», «Зениту», «Реалу», а теперь «Спартаку» — в некоторой степени и её заслуга. Когда в душе покой, и работается в радость.



Во время дерби в Тушино на красно-синей гостевой трибуне сформировался целый исландский островок – травмированный Магнуссон со своей подругой Моейдур и Рагна. На их глазах Арнор выдал пока лучший матч в майке ЦСКА, отправив два мяча в ворота «Спартака». Может, Рагне все оставшиеся «домашки» «армейцев» смотреть в компании фанатов – на фарт?