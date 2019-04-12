«Ещё раз назовёшь так моего брата, я тебя изобью, и ты умрёшь!»

Новый суд над Кокориным и Мамаевым – новые подробности. Сегодня прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы зачитала стенограмму конфликта компании, в которой были обвиняемые с водителем Виталием Соловчуком. Стенограмма составлена на основании аудио с видеорегистратора. Важно, что мы не знаем, кто из действующих лиц говорил конкретные фразы, – прокурор не указывала этого во время чтения.

«На колени встал!». Зачитана стенограмма момента драки. LIVE Суд над Кокориным и Мамаевым. День четвёртый.

– Эй-эй, кто? (Мат.) Кто? (Мат.)

– Пацаны, это не моя тачка.

– Я за тебя (мат), еще в следующий раз подумает (мат), что скажет, петух.

– Да-да, эй, отойди-отойди, мат, тихо-тихо. Ну что надо сделать: поднять или убить?

*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля, неразборчивые реплики около 14 секунд*



– На колени! (Мат.) Встал.

– Нет-нет, никаких коленей. Мы, может быть, не правы? Ты можешь сосредоточиться и сказать: с какого (мат) ты говорил, что мы петухи? Лично тебе что мы сделали? С какого ты говоришь, что мы петухи, братан? Зачем? Отвечай, отвечай! (Мат.)

– Пошли домой!

– Отвечай! Какого (мат), вот просто вопрос!



*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля*



– Я тебе клянусь матерью, тебя никто не тронет.

– Нет, Сань, никто, ну реально. Никто его не тронет, все-все. Просто по фактам расскажи! Зачем ты так говорил, скажи? Зачем? Почему человек, который живет в Питере, – петух?!



*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля*



– Да его не трогают (мат), его не трогают. Скажи, пожалуйста, почему? Давай, тебя не тронут, вот скажи, почему ты говоришь? Я тебе поклялся, тебя никто больше не тронет. Просто по факту ты считаешь почему? Почему ты говорил это, что мой брат петух? Ты же взрослый человек. У тебя есть дети? Ты можешь говорить на других людей, что мы не такие? Ты знаешь, кто такой петух? Что ты (мат), петух? Ты вообще понимаешь, кто такой петух?



*Звук, похожий на звон стекла*



– Не нужно.

– Прости.

– Знаешь, кто такой петух? Кто, дружище? Так вроде бы нормальный человек. Ты (мат), в рубашке (мат), ездишь на машине. Зачем так говоришь? Про него сказал – это мой друг, этой мой близкий друг. Когда моего брата обзывают петухом… Эй, ты знаешь, кто такой петух? Я пообещал, Сань.

– Вот так, ну зачем так, ну серьезно.

– Это лишнее, согласись.

– А чо, ты дурачок что ли? Я тебе обещал.

– Ну и (мат) с ним. Пожалуйста, не надо. Давай сядем в машину, пойдем. Пойдем-пойдем, с другой стороны.

– Просто не может объехать.

– Ты просто один из тех (мат), кто высказывает свое мнение. а не может его подтвердить силой.

– Пожалуйста, ну пожалуйста.

– Тихо, тихо. За петухом смотри, может быть такая ситуация, что я разобью (мат), понял? Понял меня? Ты меня понял?

— Дай я спрошу его один раз и всё. Слышали все? Брат, я один раз его просто, и всё, и мы поехали.

– У тебя есть дети, братан (мат)? Ты думай (мат), как они будут счастливыми.

– Отойдите. Да уже всё решили и так.

– А не как (мат) оскорблять других, понял? Ты не знаешь людей.

*неразборчивые реплики*



– Мы тебя и всё.



*звон похожий на бой стекла*



– Всё, пойдём, пойдём. Нет, сюда, сюда.

– Так вот, не будем…

– Уйдите, уйдите…



*неразборчивые реплики и женский плач*



– Не трогай, Сань, не трогай.



*Мат и звук похожие на бой стекла*.



– (Мат.) У него кровь потекла.

– Его (мат).

– Друг, это я, ну ты знаешь, зачем ты это говорил? Согласись, ну зачем? Ну, (мат) ты адекватный, нормальный чудак, ну зачем?

– Клянусь, я его не бил.

– Отойдите от него (мат), ребята.

– Иди, всё. Я очень хочу сесть в машину.

– Да, всё. Кирилл, Кирилл! Всё, всё, успокойся, сядь.

– Просто так нельзя называть хороших людей, нельзя! Ты понял?

– Хорошо, я понял.

– Да вот запомни (мат) на всю жизнь, ладно? Ты моего брата ещё раз так назовёшь, я тебя изобью (мат), и ты умрёшь (мат).

– Кирилл, пожалуйста. Он понял.

– Этот человек (мат) ничего не понял (мат). Ты, (нехорошее слово), можешь мне ответить?

– Кирилл, уйди. Кирилл, ну что ты?

– (Мат.) Он моего брата так обозвал.

– Всё, всё, он получил за это.

– Братан, он не получил (мат).

– Ну как не получил? Мы разбили машину.

– Сядь (нехорошее слово).

– Кирилл!

– Моего брата так нельзя называть, клянусь матерью. Нельзя так моего брата называть.

– Всё, да, нельзя (мат). Ты можешь в машину сесть и уехать отсюда (мат)?

– Да, сейчас только стекло уберу и сяду, подожди.

– Сядь просто. Я тебе это стекло в одно место засуну (мат).

– Сядьте просто пацаны, ну.

– Уйди (мат) тоже (стук). Уедь отсюда (мат)!

– Не спеши, вытрись нормально, пусть уедет.



*Звуки похожие на сигнализацию при движении автомобиля задним ходом*.



– Если заяву напишешь, я того в рот (мат), я твои номера сфотографировал. Я тебе лично (мат).

– Хорошо, хорошо, сейчас.



*Звуки похожие на сигнализацию при движении автомобиля задним ходом*.

Стенограмма конфликта с Соловчуком: аудио