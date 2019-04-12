«Ещё раз назовёшь так моего брата, я тебя изобью, и ты умрёшь!»

Новый суд над Кокориным и Мамаевым – новые подробности. Сегодня прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы зачитала стенограмму конфликта компании, в которой были обвиняемые с водителем Виталием Соловчуком. Стенограмма составлена на основании аудио с видеорегистратора. Важно, что мы не знаем, кто из действующих лиц говорил конкретные фразы, – прокурор не указывала этого во время чтения.
– Эй-эй, кто? (Мат.) Кто? (Мат.)
– Пацаны, это не моя тачка.
– Я за тебя (мат), еще в следующий раз подумает (мат), что скажет, петух.
– Да-да, эй, отойди-отойди, мат, тихо-тихо. Ну что надо сделать: поднять или убить?
*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля, неразборчивые реплики около 14 секунд*
– На колени! (Мат.) Встал.
– Нет-нет, никаких коленей. Мы, может быть, не правы? Ты можешь сосредоточиться и сказать: с какого (мат) ты говорил, что мы петухи? Лично тебе что мы сделали? С какого ты говоришь, что мы петухи, братан? Зачем? Отвечай, отвечай! (Мат.)
– Пошли домой!
– Отвечай! Какого (мат), вот просто вопрос!
*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля*
– Я тебе клянусь матерью, тебя никто не тронет.
– Нет, Сань, никто, ну реально. Никто его не тронет, все-все. Просто по фактам расскажи! Зачем ты так говорил, скажи? Зачем? Почему человек, который живет в Питере, – петух?!
*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля*
– Да его не трогают (мат), его не трогают. Скажи, пожалуйста, почему? Давай, тебя не тронут, вот скажи, почему ты говоришь? Я тебе поклялся, тебя никто больше не тронет. Просто по факту ты считаешь почему? Почему ты говорил это, что мой брат петух? Ты же взрослый человек. У тебя есть дети? Ты можешь говорить на других людей, что мы не такие? Ты знаешь, кто такой петух? Что ты (мат), петух? Ты вообще понимаешь, кто такой петух?
*Звук, похожий на звон стекла*
– Не нужно.
– Прости.
– Знаешь, кто такой петух? Кто, дружище? Так вроде бы нормальный человек. Ты (мат), в рубашке (мат), ездишь на машине. Зачем так говоришь? Про него сказал – это мой друг, этой мой близкий друг. Когда моего брата обзывают петухом… Эй, ты знаешь, кто такой петух? Я пообещал, Сань.
– Вот так, ну зачем так, ну серьезно.
– Это лишнее, согласись.
– А чо, ты дурачок что ли? Я тебе обещал.
– Ну и (мат) с ним. Пожалуйста, не надо. Давай сядем в машину, пойдем. Пойдем-пойдем, с другой стороны.
– Просто не может объехать.
– Ты просто один из тех (мат), кто высказывает свое мнение. а не может его подтвердить силой.
– Пожалуйста, ну пожалуйста.
– Тихо, тихо. За петухом смотри, может быть такая ситуация, что я разобью (мат), понял? Понял меня? Ты меня понял?
— Дай я спрошу его один раз и всё. Слышали все? Брат, я один раз его просто, и всё, и мы поехали.
– У тебя есть дети, братан (мат)? Ты думай (мат), как они будут счастливыми.
– Отойдите. Да уже всё решили и так.
– А не как (мат) оскорблять других, понял? Ты не знаешь людей.
*неразборчивые реплики*
– Мы тебя и всё.
*звон похожий на бой стекла*
– Всё, пойдём, пойдём. Нет, сюда, сюда.
– Так вот, не будем…
– Уйдите, уйдите…
*неразборчивые реплики и женский плач*
– Не трогай, Сань, не трогай.
*Мат и звук похожие на бой стекла*.
– (Мат.) У него кровь потекла.
– Его (мат).
– Друг, это я, ну ты знаешь, зачем ты это говорил? Согласись, ну зачем? Ну, (мат) ты адекватный, нормальный чудак, ну зачем?
– Клянусь, я его не бил.
– Отойдите от него (мат), ребята.
– Иди, всё. Я очень хочу сесть в машину.
– Да, всё. Кирилл, Кирилл! Всё, всё, успокойся, сядь.
– Просто так нельзя называть хороших людей, нельзя! Ты понял?
– Хорошо, я понял.
– Да вот запомни (мат) на всю жизнь, ладно? Ты моего брата ещё раз так назовёшь, я тебя изобью (мат), и ты умрёшь (мат).
– Кирилл, пожалуйста. Он понял.
– Этот человек (мат) ничего не понял (мат). Ты, (нехорошее слово), можешь мне ответить?
– Кирилл, уйди. Кирилл, ну что ты?
– (Мат.) Он моего брата так обозвал.
– Всё, всё, он получил за это.
– Братан, он не получил (мат).
– Ну как не получил? Мы разбили машину.
– Сядь (нехорошее слово).
– Кирилл!
– Моего брата так нельзя называть, клянусь матерью. Нельзя так моего брата называть.
– Всё, да, нельзя (мат). Ты можешь в машину сесть и уехать отсюда (мат)?
– Да, сейчас только стекло уберу и сяду, подожди.
– Сядь просто. Я тебе это стекло в одно место засуну (мат).
– Сядьте просто пацаны, ну.
– Уйди (мат) тоже (стук). Уедь отсюда (мат)!
– Не спеши, вытрись нормально, пусть уедет.
*Звуки похожие на сигнализацию при движении автомобиля задним ходом*.
– Если заяву напишешь, я того в рот (мат), я твои номера сфотографировал. Я тебе лично (мат).
– Хорошо, хорошо, сейчас.
*Звуки похожие на сигнализацию при движении автомобиля задним ходом*.