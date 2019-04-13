Новые заседания по Кокорину и Мамаеву, Гулиев избил американца, промахи Прудникова и Шупо Мотинга. Новая подборка комментариев.

Левандовски подрался с Команом на тренировке «Баварии»

dankosh:

— Семак не стал применять санкции в отношении подравшихся Заболотного и манекена.

Гулиев избил американца в результате конфликта на дороге

maksikplaksa:

— ФК Бутырка: Трансфер Гулиева сорвался по вине американцев.

Американец — о нападении Гулиева: это был тяжёлый день

derynbog:

— Это был тяжелый день, но прибыльный.

Ковач прокомментировал драку между Левандовским и Команом

bizon1988:

— Коман: это был тяжелый день.

Кокорин: чтобы давать советы Гулиеву, нужно видео. С удовольствием посмотрели бы

borrachito:

— Кокорин: какие советы? надо было стулом.

Стукалова: очевидно, что Соловчук говорит неправду

severslon:

— Гандбол — усечённое регби! Фигурное катание — усечённый хоккей! Бальные танцы — усечённое каратэ!))) Ясно, понятно!

Соловчук: есть заключение экспертов, что файлы с видеорегистратора не удалялись

modzhahed:

— Вот и до системы VAR на слушании дела добрались.

Дюков объявил о создании юношеской футбольной лиги U17

lesha53:

— Ещё нужна лига для подающих надежды (27+).

Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за сообщения о минировании

jazzvamen:

— У кого-то сильно бомбануло от этого чудо-процесса.

Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

modzhahed:

— Новый сезон сериала «Побег» снимают, а в татуировках Мамаева зашифрован план «эвакуации».

Сарри: у Дринкуотера нет будущего в «Челси»

zlatan101:

— Кепа: Дринкуотер выйдет в старте в следующем матче.

Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки

zpiter:

— Кофе готовил сам Пеле.

Нападающий «ПСЖ» стал автором «промаха века», лишив свою команду гола

samoxa98:

— А где промах? Он наоборот спас.

MikeZiman:

— Тот случай, когда взял ТМ 2.5)))

Прудников не смог забить, пробивая дважды с метра по воротам

cogito-ergo-sum:

— Заболотный: будь здоров, Король!

p-p:

— Чупа-Мотинг: моя школа, лайк, братан!

Адвокат: Кокорин взял стул и хотел подсесть, но Пак внезапно его оскорбил

portstar:

— Стул признали невменяемым и отправили на психологическую экспертизу.

Sirrnick:

— Стул сам напал на Пака, Кокорин их разнимал!)))

«Анжи»: клуб в сложной ситуации, и мы не можем выплатить задолженности

max11perm:

— Занял место «Амкара» в РПЛ, теперь займи место на небесах.

Речь Слуцкого, переделанная под рэп-композицию, стала вирусной в «Твиттере»

yakis:

— Леонид Викторович даже там качает!!!