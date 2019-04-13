Левандовски подрался с Команом на тренировке «Баварии»
dankosh:
— Семак не стал применять санкции в отношении подравшихся Заболотного и манекена.
Гулиев избил американца в результате конфликта на дороге
maksikplaksa:
— ФК Бутырка: Трансфер Гулиева сорвался по вине американцев.
Американец — о нападении Гулиева: это был тяжёлый день
derynbog:
— Это был тяжелый день, но прибыльный.
Ковач прокомментировал драку между Левандовским и Команом
bizon1988:
— Коман: это был тяжелый день.
Кокорин: чтобы давать советы Гулиеву, нужно видео. С удовольствием посмотрели бы
borrachito:
— Кокорин: какие советы? надо было стулом.
Стукалова: очевидно, что Соловчук говорит неправду
severslon:
— Гандбол — усечённое регби! Фигурное катание — усечённый хоккей! Бальные танцы — усечённое каратэ!))) Ясно, понятно!
Соловчук: есть заключение экспертов, что файлы с видеорегистратора не удалялись
modzhahed:
— Вот и до системы VAR на слушании дела добрались.
Дюков объявил о создании юношеской футбольной лиги U17
lesha53:
— Ещё нужна лига для подающих надежды (27+).
Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за сообщения о минировании
jazzvamen:
— У кого-то сильно бомбануло от этого чудо-процесса.
Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
modzhahed:
— Новый сезон сериала «Побег» снимают, а в татуировках Мамаева зашифрован план «эвакуации».
Сарри: у Дринкуотера нет будущего в «Челси»
zlatan101:
— Кепа: Дринкуотер выйдет в старте в следующем матче.
Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки
zpiter:
— Кофе готовил сам Пеле.
Нападающий «ПСЖ» стал автором «промаха века», лишив свою команду гола
samoxa98:
— А где промах? Он наоборот спас.
MikeZiman:
— Тот случай, когда взял ТМ 2.5)))
Прудников не смог забить, пробивая дважды с метра по воротам
cogito-ergo-sum:
— Заболотный: будь здоров, Король!
p-p:
— Чупа-Мотинг: моя школа, лайк, братан!
Адвокат: Кокорин взял стул и хотел подсесть, но Пак внезапно его оскорбил
portstar:
— Стул признали невменяемым и отправили на психологическую экспертизу.
Sirrnick:
— Стул сам напал на Пака, Кокорин их разнимал!)))
«Анжи»: клуб в сложной ситуации, и мы не можем выплатить задолженности
max11perm:
— Занял место «Амкара» в РПЛ, теперь займи место на небесах.
Речь Слуцкого, переделанная под рэп-композицию, стала вирусной в «Твиттере»
yakis:
— Леонид Викторович даже там качает!!!