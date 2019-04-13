Лапочкин взбесил Гончаренко. Но к тренеру ЦСКА тоже есть вопросы

Обляков забил с центра поля

В дерби против «Спартака» ЦСКА приобрёл три очка, но потерял ключевого полузащитника. Четвёртая жёлтая карточка Ахметова вынудила Виктора Гончаренко реструктурировать игру. Замене строго по позиции главный «армеец» предпочёл более рискованный вариант. Номинального опорника сменил чистый нападающий Эрнандес, что повлекло за собой смену схемы. Не игравший больше месяца уругваец сформировал пару форвардов с Чаловым, тогда как Влашич с Сигурдссоном «сели» глубже. Номинально в центре поля у «армейцев» работали три человека, но разрушением целенаправленно занимался только Обляков.

Атакующие мощности красно-синих от этого, быть может, и повысились, но защитные определённо снизились. Каким бы выносливым футболистом ни был Обляков, в одиночку контролировать «гектар» в центре поля ему объективно сложно. Возможно, после тщательного анализа игры Гончаренко и сам признает ошибочность этого решения. Польза от него едва ли перевесила вред.

Парадокс, но именно Иван стал самой заметной фигурой в атаке красно-синих. Чудо-удар Облякова положил начало увлекательной голевой перестрелке. Никто, включая гостевого вратаря, не ждал от хавбека прямого удара со штрафного из центрального круга, а он возьми да и стукни наудачу. Когда Фролов сообразил, что мяч опускается прямёхонько в сетку, исправить что-либо было уже выше его сил. Телевизионщики вычислили, что расстояние до ворот составляло 44 метра. Относительно недавно похожим образом одурачил спартаковского кипера динамовец Рыков.

Обляков забил из центрального круга. Как это вышло? Кажется, мы знаем, о чем будет думать вратарь «Оренбурга», засыпая сегодня ночью.

Стандарты Облякова стали настоящим кошмаром для Фролова в этот день. Второй гол Ивана со штрафного (на этот раз с убойной дистанции) предотвратила перекладина, но от «добавки» от Эрнандеса никто и ничто оренбуржцев не спас. Абель отличился в официальном матче впервые с августа прошлого года и… сравнял счёт. Да-да, на выстрел Облякова гости ответили собственным дуплетом!

Ойеволе удачно вернулся

Прошлый матч с «Ахматом» ветеран «Оренбурга» Ойеволе пропускал – и команда наловила полную «кошёлку» мячей. К игре в родном городе русско-нигерийский защитник вернулся в обойму и громко напомнил о себе столице: сам заработал штрафной и сам же его розыгрыш завершил. В этой ситуации молодой Дивеев не доработал по почти вдвое старшему коллеге.

Сутормин отличился и пострадал от Фернандеса

Гол Ойеволе потряс «армейцев» — такой дерзости от середняка вице-чемпион явно не ожидал. И пока хозяева приходили в себя, гости забили ещё раз. Влашич не успел накрыть, а Набабкин – заблокировать удар Сутормина. Седьмой гол Алексея в сезоне и четвёртый – в 2019 году.



До перерыва 19-й номер «Оренбурга» ещё раз побывал в центре внимания – теперь в качестве пострадавшего. Удаление Фернандеса сполна компенсировало Сутормину физический ущерб от стыка. Он-то после столкновения встал и побежал себе дальше, а Марио продолжить игру не сумел. Судья Лапочкин не позволил. Странно, что разбитый во втором тайме нос Дивеева рефери счёл недостаточным основанием для предупреждения. Только после повторного удара в голову Дивееву – в исполнении Деспотовича – Лапочкин извлёк карточку из кармана.

ЦСКА впервые в чемпионате пропустил три мяча

После отдыха ЦСКА продолжил упорно идти вперёд – и нарвался ещё на одну результативную атаку. Деспотовичу удался идеальный диагональный удар из-под Бекао с левого края атаки. Этот гол и принёс «Оренбургу» сенсационную победу. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак» получили подарок, на который, наверное, и не надеялись.