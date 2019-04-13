«Судья убил ЦСКА!» Таким злым вы Марио ещё не видели

После матча с «Оренбургом» защитник ЦСКА Марио Фернандес в пух и прах разнёс судейство Сергея Лапочкина. Выйдя к журналистам, игрок, обычно не обсуждающий работу арбитра, разобрал ошибки рефери и обвинил его в том, что обе жёлтые карточки были показаны незаслуженно.

Лапочкин взбесил Гончаренко. Но к тренеру ЦСКА тоже есть вопросы «Оренбург» приближает чемпионство «Зенита».

— Удаление заслуженное?

— Я никогда не говорю, но сегодня скажу. То, что случилось, стыдно. Первый эпизод: все прекрасно знают, что я прыгаю и борюсь за верховой мяч. Российский чемпионат очень сложный, здесь много борьбы. Если за такое удалять, то в каждой игре мне нужно давать красную карточку, потому что в каждом матче я выпрыгиваю и борюсь головой. Второй эпизод – самый отвратительный. Мы с соперником оба боролись за мяч, и оба одновременно коснулись мяча. И я касаюсь мяча, и соперник – как арбитр даёт мне жёлтую, а ему – нет? Это безобразие.

Я играю в России уже семь лет, серьёзно работаю, а не шутки шучу и не дурака валяю. У нас молодая команда, она тренируется и в поте лица трудится, чтобы мы побеждали, чтобы такого не случалось. Я всегда принимаю свои ошибки и первый говорю, что виноват, если ошибаюсь. Я играю в футбол уже очень давно, и ни разу в жизни не видел того, что произошло сегодня. Я не получил за весь чемпионат ни одной жёлтой карточки, а он мне сегодня даёт две, за 25 минут удаляя меня с поля. Футбол – контактная игра, особенно в России. Здесь все играют в стык. Нам всем очень грустно, мы переживаем. При всём уважении, произошедшее сегодня – просто безобразие.

— Это ошибки судьи?

— Судья ошибся. Я видел эпизоды. О втором даже вообще говорить не буду, потому что там ничего не было. Давайте сконцентрируемся на первом эпизоде. Вы можете спросить других футболистов: я никогда не бью локтями, когда выпрыгиваю хотя бы потому, что это не в моём характере. Но я должен разводить руки, выпрыгивая, чтобы бороться за верховой мяч. Я никогда не имею цели кого-то ударить. Мне очень грустно. Следующий матч против «Локомотива» очень важен, но что я теперь сделаю?

— Получается, судья убил ЦСКА?

— Конечно, так и есть.

— Это самое обидное удаление в карьере?

— Меня однажды удаляли, но по делу.

— Будете ли подавать апелляцию?

— Я не знаю. Сейчас у всех горячие головы, надо успокоиться. Я просто пришёл поговорить. Я что, оставлю своих друзей в Бразилии, чтобы приехать сюда и заниматься ерундой? Я жертвую, живу здесь один в отдалении от семьи, чтобы серьёзно работать и приносить пользу команде. Я не дурака здесь валяю. Когда вещи справедливы, о них надо говорить. Когда «Уфа» сравняла счёт, вопросов не было, они заслужили ничью.

— Удаление – главная причина поражения ЦСКА?

— Сложно играть вдесятером, особенно в российском чемпионате. Здесь все команды сильные, все борются. Потеря игрока осложняет ситуацию. Наша команда боролась, бегала и сражалась до конца, но не получилось.

«Марио всегда играет в футбол. Он не может обидеть футболиста» Гончаренко и Федотов разошлись в оценке ключевого судейского решения матча.

— Шансов бороться за чемпионство теперь практически нет?

— Сложно. Я даже не знаю, какой теперь очковый разрыв, выиграл «Зенит» или проиграл. Нам предстоит тяжёлый матч с «Локомотивом», но мы будем бороться до конца. Но сегодня было просто стыдно.