«Мой просмотр в «Спартаке» был самым быстрым в истории клуба»

Переход Антона Зиньковского в «Крылья» для многих прошёл незаметно. Во-первых, у волжан и без того была масштабная трансферная кампания. Во-вторых, всё внимание к «Чертаново» было приковано из-за ухода Умярова с Глушенковым в «Спартак».



Пока бывшие одноклубники сидят на красно-белой скамейке, Антон забил первый гол за Самару и впервые принёс новому клубу очки. Его мяч войдёт в хит-парад лучших голов тура.

О «Спартаке»

Рассказывая о «Чертаново», Антон до сих пор говорит «у нас». Будто и не уходил никуда. Мы поговорили о пути Зиньковского в РПЛ. В нём был «Спартак», «Зенит» и отъезд в Португалию.



— В своё время вас не взяли в академию «Спартака». Не потянули?

— Там была очень смешная история. Папа повёз меня в Москву, когда мне было 12 лет. Надо было куда-то уезжать, если хотел продолжить играть в футбол. Первым делом поехали в «Спартак». Зашли в какой-то кабинет, там на меня посмотрели и усмехнулись: «Ниже 170 см вообще не рассматриваем». Хотя мне было 12 лет, про какие 170 см человек говорил? Наверное, это был самый быстрый просмотр в истории «Спартака».



— Бред.

— Согласен. Посмотрите, Миранчуков тоже по этой причине выгнали из «Спартака». А они перешли в «Локомотив» и являются игроками сборной. Получается, что «Спартак» упустил их.



— Разницу между «Чертаново» и «Спартаком» ощутили?

— Разница только в том, что у «Спартака» есть команда в Премьер-Лиге. А так, в детстве особой разницы не ощущаешь. Если взять по академиям, то «Чертаново» явно входит в топ-3 наравне со «Спартаком» и «Краснодаром».

Антон Зиньковский Фото: kc-camapa.ru

О Ларине, снукере и своём прозвище

— Оцените роль Ларина в проекте «Чертаново»?

— Самая важная. Ларин живёт футболом, он постоянно на базе, приезжает на все турниры. В «Чертаново» он начинал тренером, а теперь больше 20 лет работает в клубе. Его можно только поблагодарить. Помню, в Японии у нас был турнир для 1996 года рождения. Так вот, когда он прилетел, ходил с нами на экскурсии. Он не просто человек сверху, которого никто не знает. Он лично знает всех сотрудников и каждого ребёнка — по имени. Даже кто из какого города, знает.



— Правда, что вы были чемпионом академии по снукеру?

— Я (смеётся)? Приятно удивлён вопросом, но чемпионом не был. Я частенько играл в снукер, а директор академии — любитель этой игры. У него есть стол, поэтому мы часто играли.



— С кем?

— С Даниилом Тюменцевым («Чертаново»), Егором Рудковским («Спартак-2»). С Лариным тоже играли.



— Обыгрывали его?

— Нет, это невозможно.



— Откуда вообще такое хобби появилось?

— В «Чертаново» всегда был русский бильярд и настольный теннис. В детстве мы играли и в то, и в другое, а потом появился снукер.



— Снукер — это хорошо, но Ларин рассказывал, что вы с Зуевым очень плохо учились в школе.

— Я знаю, почему он так сказал! Как-то раз мы учили испанский язык. Мы тогда как раз с «Барсой» играли. В группе было около десяти человек, и из всех только Юра Завезён с Лариным язык выучили. А мы с Зуевым уходили с уроков и отнеслись к этому не очень серьёзно. Вот Ларин и припомнил.



— То есть плохими парнями не были?

— Не-не, плохими точно нет. Мы были очень спокойными.



— Прозвище Шкет откуда пошло?

— Не знаю, когда и кто так меня назвал в первый раз. Может, и сам Николай Юрьевич.



— Отсылка к Аршавину?

— Нет, пожалуйста, не надо (смеётся). Меня и так в команде травят по этой теме. Дал интервью «Крыльям» — сказал одно, а написали абсолютно другое. Божович теперь всё время называет Аршавиным.

Антон Зиньковский после своего дебютного гола в РПЛ Фото: kc-camapa.ru

— Шутки Божовича уже оценили?

— Я заметил, что он постоянно шутит. Как человек и тренер вызывает только положительные эмоции, но подколоть любит всех.



— Приведёте пример?

— Помню шутки про Тигиева. У него был лишний вес, и Божович шутил про это.



— Безобидных шуток у Божовича нет?

— Нет, безобидных нет (смеётся).



— Партнёры тоже подкалывают?

— Если только чуть-чуть. Меня очень хорошо приняли. Четверых — Тигиева, Тимофеева, Карпова и Шейдаева — я уже знал. Но и те, кому за 30, очень хорошо отнеслись — спасибо им.

О «Крыльях»

— Вчера «Чертаново», а сегодня тренируетесь с героем сборной России. Помните, как познакомились с Самедовым?

— На медобследовании. Помню, сказал ему: «Здрасьте!» — не знал, как к нему обратиться. Только на сборах уже ближе познакомились.



— Часто «пихает»?

— Нет-нет, в «Крыльях» все взрослые футболисты поддерживают и помогают. Я на себе это почувствовал. Самедов, Корниленко, Яковлев, Бурлак — абсолютно все. Видят же, что новый парень, которому надо помочь и подсказать. К таким людям прислушиваешься, потому что они уже много лет в футболе.



— В «Крылья» прибыл «спартаковский» десант: Ананидзе, Шишкин, Самедов, Тимофеев. Как они влились в коллектив?

— Это молодым надо вливаться — мне или Тимофееву. А футболистов с именем и так все знают.

Самедов и Джано – в «Крыльях». Ждать ли Попова? «Крылья Советов» продолжают «взрывать» трансферный рынок РПЛ.

— С кем поселили на сборах?

— С Максимом Карповым, я с ним знаком по «Зениту-2». Первоначально договорились с Тимофеевым, но решили, что первый сбор так поживём.



— Зимой в «Крылья» пришло много футболистов, конкуренции не боитесь?

— Ну а что бояться? В любом случае надо играть в футбол и показывать себя. На моей позиции только Канунников, если не брать правых полузащитников. Если пришёл, то надо доказывать.



— Божович давал гарантии на тему игровой практики?

— Нет, конечно. Мне 22 года, и у меня среди конкурентов Канунников и Самедов, какие могут быть гарантии (смеётся)… У Самедова могут быть гарантии, так как Александр – в недавнем прошлом игрок сборной. А я кто такой? Надо будет всё доказывать только своей игрой. Гарантий тут не может быть.



— Болельщики «Крыльев» хотят, чтобы вы заменили Молло, вышли на его уровень и стали таким же лидером клуба. Готовы?

— Это про меня? Вот это да… Я надеюсь, что болельщики примут меня хорошо. Буду стараться показывать хорошую игру. Главное — не легендой клуба стать, а помогать команде выигрывать. Тем более в нашем положении надо сразу брать очки и сохранить прописку. И только потом уже думать о том, как стать легендой.

О зарубежном опыте

— Вы ведь и в Португалию ездили?

— В «Гимарайнш», да. Приехал в команду, а там ни одного человека, который бы говорил на русском. Говорили на французском, испанском и английском, а я не говорил вообще. Эти десять дней провёл в тишине и молчании. Спокойно наблюдал за всеми, только через гугл-переводчик немного общался.

— Тяжело пришлось?

— Я там был на просмотре, да и не так много времени. Пробыл эти десять дней и уехал.



— Почему так мало?

— За месяц до вылета говорили о главной команде: мол, чуть ли не контракт подписывать еду. За неделю сказали, что еду только на просмотр, а за пять дней до вылета вообще сказали, что еду во вторую команду. Несколько дней с ней потренировался, а в это время в России закрывалось трансферное окно. «Зенит» позвонил Николаю Юрьевичу, и я сразу же уехал в Санкт-Петербург. Запарило меня во второй команде сидеть.



— Переживали из-за того, что не получилось?

— Да нет, ничего такого. Это был просто вариант. Мне было интересно поехать в другую страну, я ничего не потерял.



— Николай Юрьевич рассказывал, что вы ему звонили из Португалии и просили забрать оттуда.

— Ну нет (смеётся). Не буду говорить, что это враньё. Просто мне говорили одно, а получилось совсем другое. Говорили, что вот ещё чуть-чуть и будет основная команда. В итоге решил, что с таким отношением лучше уехать домой.



— После Португалии не страшно уезжать в другую страну?

— Тут всё от человека зависит. Если ты знаешь язык, то можешь уехать куда угодно.



— В плане языка у вас сейчас есть какой-нибудь прогресс?

— Откровенно говоря – нет.



— Перед уходом в «Крылья» были какие-то предложения от зарубежных клубов?

— Было два – от «Андерлехта» и «Кайрата», но не знаю, насколько они были конкретными. В «Кайрат» вместо Аршавина можно было бы (смеётся). Хотелось бы, конечно, в Европу уехать. Если бы было конкретное предложение из топ-5 лиг, то хотелось бы поехать. Хотя в той же Бельгии можно было бы играть больше, чем в Англии и Испании.

О разнице между «Чертаново» и «Спартаком»

— Известно, что самая большая зарплата в «Чертаново» — это 100 тысяч рублей. У вас такая была?

— Да, примерно такая. У человек пяти была такая зарплата: я, Ломаев, Солдатенков, Сарвели и Ежов.

«До перехода в «Спартак» Умяров получал 18 тысяч рублей» Директор «Чертаново» Николай Ларин — о том, как добиваться высокого результата с минимальными ресурсами.

— Умяров и Глушенков не входили в этот список?

— Они помладше, а там многое от возраста зависело. По Глушенкову, честно говоря, не помню. Ломаев, к примеру, был основным вратарём, а все остальные играли в стартовом составе и были 1996-97 года рождения.



— Во сколько раз выиграли в зарплате после перехода в «Крылья Советов»?

— Наверное, нельзя такое говорить. Все же понимают, какие зарплаты в Премьер-Лиге. Понятное дело, что выше чем в «Чертаново». Если брать в среднем по ФНЛ, то там платят меньше, чем в Премьер-Лиге, но больше чем в «Чертаново». В «Чертаново» смешные зарплаты, но там люди находятся не для того, чтобы зарабатывать деньги.



— А для чего?

— Ты играешь в красивый атакующий футбол, а потом тебя забирают в Премьер-Лигу. Всё зависит только от тебя. Никто и не думает о зарплате в этом возрасте, все только хотят в футбол играть.



— Ваши недавние одноклубники, Умяров и Глушенков, перешли в «Спартак». Может, и вам стоило чуть-чуть подождать?

— Умяров полгода был в главной команде. Лучший по Instat на своей позиции. Глушенков тоже доказал своей игрой, что достоин перейти в топ-клуб. Но понятно, что в «Спартаке» шансов будет меньше, чем в условных «Крыльях» или «Уфе».



— То есть ваш переход в «Крылья» связан с тем, что будет больше шансов проявить себя?

— Считаю, надо уходить туда, где ты будешь больше играть. В 20-25 лет надо играть и прогрессировать. Это лучше, чем сидеть на скамейке «Спартака» или «Локомотива» и выходить раз в три матча на 15 минут. Лучше уж тогда играть за «Чертаново» каждый матч по 90 минут.



— Есть ощущение, что там и к воспитанникам относятся иначе.

— Не знаю, с чем это связано. Вот взять «Спартак». Продали Сашу Зуева в «Ростов», а взяли Ташаева… Не совсем понятно, зачем это делают. Надо давать игровое время и шансы. Продавать и отдавать всех – это неправильно. У «Спартака» много футболистов в аренде. Сначала не дают играть, потом отдают в аренду. После аренды продают в этот же клуб и выкупают обратно. Тратят большие средства на своего игрока. Возможно, некуда девать деньги…