Несостоявшийся зенитовец Аскасибар удалён за плевок. Дома его зовут «русский»

Матч 29-го тура Бундеслиги «Штутгарт» – «Байер» завершился скандальным удалением Сантьяго Аскасибара. На 90-й минуте матча разгорелся конфликт, в котором приняли участие опорный полузащитник хозяев и автор победного гола, полузащитник гостей Кай Хаверц. В результате аргентинец плюнул в лицо соперника. Судья Тобиас Штилер незамедлительно достал из кармана красную карточку, удалив Аскасибара с поля. Впрочем, Сантьяго никак не мог успокоиться: слегка ударил в грудь судью, хотел продолжить выяснение отношений с Хаверцом.

22-летний аргентинец – очень горячий парень, пожалуй, один из самых безбашенных опорных полузащитников Бундеслиги. Он выступает за «Штутгарт» с лета 2017 года, и с тех пор заработал 20 жёлтых и две красные карточки в 58 матчах. Нельзя утверждать, что Аскасибар подвёл своим удалением команду, поскольку он покинул поле уже в компенсированное время, но для находящегося в зоне вылета «Штутгарта» дисквалификация Сантьяго будет дополнительной проблемой.

Интересно, что на родине Аскасибара прозвали «русский» – за светлые волосы, голубые глаза и интерес к истории нашей страны. Летом 2017-го Сантьяго был в шаге от перехода в «Зенит» Роберто Манчини. Говорят, он очень сильно мечтал о переезде в Петербург. Не только из-за денег. В начале августа опорный полузащитник уже успел даже попрощаться с болельщиками «Эстудиантеса», объявив о том, что принял приглашение «Зенита», однако в последний момент трансфер за 10 млн евро сорвался. Манчини взял вместо него Матиаса Краневиттера.

В результате аргентинский клуб продал Аскасибара в «Штутгарт» за 6 млн евро (по данным Transfermarkt). В сентябре прошлого года «опорник» дебютировал в сборной Аргентины, за которую сыграл три матча. Кажется, Сантьяго вообще склонен к провокациям на поле: летом 2016-го игрок олимпийской сборной Гондураса Энтони Лосано обвинил его в расистских высказываниях в ходе матча.