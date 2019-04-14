Кононов говорит, что «Спартаку» не хватает «вот этого паса». Но какого именно?

Проблемы «Спартака» против замыкающихся на своей половине команд существовали и при Массимо Каррере, когда лучше всего получались контратаки — желательно при участии Квинси Промеса. Эти проблемы никуда не делись и сейчас, когда команде пытается ставить совершенно другой футбол Олег Кононов. Нынешний главный тренер красно-белых во флеш-интервью после поражения от «Ростова» сказал так: «Не хватило вот этого паса».

Обычно под «вот этим» понимают последний пас, но дело в том, что атаки «Спартака» в принципе часто строятся так, что до ситуаций, когда можно отдать последний пас, не доходит. Лишь восемь передач в штрафную в матче с «Ростовом» не были навесами, прострелами или забросами — похожая статистика и по матчам с «Ахматом» (9) и «Динамо» (7). Для команды, которая декларирует стремление к доминирующему футболу, такое небольшое число входов в штрафную через пас просто неприемлемо.

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Фактически единственная ситуация за матч со входом в штрафную через хорошую комбинацию должна была заканчиваться голом, если бы Роман Зобнин попал в створ. Это был как раз тот случай, когда для последнего паса были созданы условия — достаточно игроков в центральной зоне, открывание не между крайним и крайним центральным защитниками, а между двумя центральными. Но ещё раз: это была единственная атака с хорошей последней передачей за матч. Под финальный свисток. При счёте 2:1 не в пользу «Спартака».



Соответственно проблему нужно искать в другом. В чемпионском сезоне многие отмечали, что крайние защитники «Спартака» хорошо возвращают мяч на центральную ось, но происходило это благодаря тому, что там часто были открытые футболисты. Эти открытые футболисты имели время, чтобы принять мяч и на второй трети поля оказаться на центральной оси, — это вообще лучший вариант построения атаки. Если же крайних защитников не отпрессовывали (боковая линия — по-прежнему лучший защитник) и у них была возможность выбирать манёвр, значит, предыдущая передача была своевременной и помогала выигрывать темп.

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И здесь мы приходим к тому, что ключевой фигурой чемпионского сезона был Фернандо. Бразилец, при своей комплекции, умеет быстро принимать правильные решения в первой стадии атаки. Есть вариант продвинуться вперёд и остаться в центре? Идёт пас на крайнего с возвращением на ось. Пара прессингующих образует коридор? Следует вертикальная передача на открывающегося центрального полузащитника. Соперник достаточно высоко расположил линию обороны или есть разрыв в линиях? Зашвыривается лонгболл с попыткой забрать подбор. Любая проблема «Спартака» в построении атак решалась через бразильца, его первый пас стал важным элементом игры.

Понятно, что Фернандо чисто физически не мог играть в последних матчах из-за травмы, но вся система игры Кононова не особенно хорошо подстроена под важность первого паса. Зе и Адриано, хорошо умеющие открываться в глубину, делают это часто вхолостую, инсайдные полузащитники не могут обеспечить нужный объём острых передач ни в одном матче. Лишнего игрока на центральной оси при начале атак у «Спартака» нет, как нет и нужного первого паса.

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Между тем, предрассудочно считать, что против закрывающихся соперников может не хватить последнего паса. Может не хватить как раз первого, потому что если благодаря ему выигрывается хотя бы доля секунды, то сопернику, привыкшему обороняться пешком, будет уже сложно сообразить, как действовать в изменившихся обстоятельствах.



Так что если главный тренер «Спартака» говорит о «вот этом пасе», то скорее нужно иметь в виду первый.