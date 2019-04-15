Фанатов «Динамо» обвиняют в вандализме. Включился даже Губерниев

Что произошло?

Фанаты «Динамо» перед матчем 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» устроили очередную акцию протеста против руководства клуба. Для этих целей они использовали стену Цоя на Арбате. Оставленная болельщиками московской команды надпись в бело-голубых цветах повторяла строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Интересно, что инициативу фанатов поддержала пресс-служба «Динамо», пообещавшая подарить два билета тому, кто первым сфотографируется на фоне стены с клубной атрибутикой. Вот только в её сообщении, опубликованном на официальной странице в «Инстаграме», речь шла о надежде на улучшение турнирной ситуации. В частности, говорилось следующее: «СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы появилась вот такая надпись. И правда – перемены в результатах нам очень нужны. Надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня!».

Акция динамовских фанатов вызвала гигантский поток критики. Поклонники Цоя, да и не только они, обвиняют футбольных болельщиков в вандализме. Недовольный комментарий в соцсетях оставил даже известный журналист Дмитрий Губерниев, написавший: «И вы думаете это нормально?».

Против чего протестуют фанаты «Динамо»?

Болельщики «Динамо» прокомментировали свою акцию на сайте Fcdin.com. Вот их заявление:

«Перемен требуют наши серДца» — это акция болельщиков «Динамо», которая гораздо глубже, чем конкурсы ФК в соцсетях.

Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды, и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали бы не только о своих кошельках, но и о судьбе клуба и его болельщиках.

Наши действия не были направлены на оскорбление памяти В. Цоя. Мы использовали строчку из его песни, которая для нас имеет актуальность как никогда, сделали это красиво, тем самым мы отдали дань уважения его творчеству».

Напомним, ранее фанаты критиковали руководство клуба за задержку сдачи нового стадиона, а также за то, что первый матч на «ВТБ Арене» может пройти без участия «Динамо». Планировалось проведение финала Кубка России или Суперкубка страны. По словам президента РФС Александра Дюкова, динамовский стадион был исключён из круга претендентов на кубковый финал как раз по причине требований болельщиков бело-голубых.

На последних матчах «Динамо» в Химках фанаты устраивали акцию ««10 лет ожидания, 10 минут молчания». В течение первой десятиминутки игры они не поддерживали команду.

Говорят, «Динамо» не сыграет на новом стадионе в этом сезоне. Разбираемся Не всё так плохо.

Что это за стена?

Стена Цоя считается символом Арбата и достопримечательностью Москвы. Она появилась в 1990 году, когда один из поклонников Виктора Цоя написал после известия о гибели основателя и лидера рок-группы «Кино» большими чёрными буквами: «Сегодня погиб Виктор Цой». В ответ на это сообщение кто-то написал на стене «Цой жив».

У стены, ставшей своеобразным памятником, дежурили молодые люди, которые были поклонниками творчества популярного певца. Там же установили портрет Цоя. Позже на стене появлялись и другие надписи, цитаты из песен группы «Кино» и признания в любви погибшему музыканту.

Между тем, народный памятник Цою портили и ранее. Фанаты «Динамо» – не первые, кто это сделал. Так, в 2006-м группа неизвестных закрасила стену, однако фанаты Виктора восстановили её. Ещё через три года активисты молодёжного движения «Местные» и движения «Молодая гвардия» провели акцию в защиту стены Цоя. Они протестовали против желания властей города закрасить надписи.

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