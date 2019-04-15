Символическая сборная 23-го тура РПЛ

В символическую сборную по версии «Чемпионата» включаются самые полезные игроки тура РПЛ. В 23-м туре «Динамо» заслуженно отобрало очки у «Краснодара», ЦСКА проиграл дома «Оренбургу», «Ростов» Карпина переиграл «Спартак», и лишь «Локомотив» с «Зенитом» смогли разобраться со своими соперниками – «Ахматом» и «Анжи» соответственно.



Артур Нигматуллин, «Арсенал»

Нигматуллин вернулся в створ ворот туляков из-за травмы Левашова и пока смотрится очень уверенно: лишь один пропущенный гол в 4 последних матчах. Против «Урала» Артур сделал 6 сейвов, в том числе 4 после ударов из штрафной; 3 из 4 своих явных моментов «Урал» не смог реализовать как раз из-за Артура.

Андрей Малых, «Оренбург»

4 перехвата, отбор и 5 подборов – не особо выдающиеся оборонительные цифры для вингбека, но Малых неплохо контролировал левый фланг ЦСКА, на котором всё-таки оставался крайний защитник ЦСКА. Одна обводка и одна точная передача в штрафную – тоже скудные цифры, но именно благодаря Андрею и смещению умницы Поповича «Оренбург» забил второй мяч: Малых ушёл с фланга в центр с мячом, тем самым порвав опорную «армейцев», и отдал голевой пас Сутормину.



Адесойе Ойеволе, «Оренбург»

Нигериец выиграл 5 единоборств в обороне (100%) и 3 – в атаке (75%), сделал один отбор и 5 перехватов. Заслуга Аде в хорошей игре «Оренбурга» в обороне велика. Вклад Ойеволе в атаку – ещё больше: его включения в позиционную атаку выиграли для Федотова не один матч. Против ЦСКА Аде начал вторую голевую атаку, а первый гол вообще забил сам – после штрафного, который он же и заработал.



Александр Гацкан, «Ростов»

Ещё один правый центральный защитник в тройке, который к тому же и забил первый гол сопернику из Москвы. Гацкан сделал 5 перехватов и 3 отбора, что является прекрасным показателем, учитывая, что «Спартак» зачастую не мог даже пройти полузащиту «Ростова». На фоне других защитников, классно отыгравших в этом туре, Александра выделяет тот факт, что он вообще не защитник.



Григорий Морозов, «Динамо»

Морозов провёл одну из своих лучших игр за «Динамо» в плане обороны: против него на фланге играли и Сулейманов, и – эпизодически – Классон с Вандерсоном, но Григорий практически не ошибался. Морозов сделал 4 отбора и 3 перехвата, собрал 8 подборов и добавил к этому одну точную передачу в штрафную и один мощный удар, с которым Сафонову было нелегко справиться. За 79 минут, которые Морозов провёл на поле, «Краснодар» нанёс всего 6 ударов; после замены Григория – ещё 5, причём как минимум в 2 моментах есть вина вышедшего вместо Морозова Хольмена.



Алексей Миранчук, «Локомотив»

«Ахмат» доставил проблемы команде Сёмина, но Миранчук в этом матче не обращал внимания ни на кого: Алексей спокойно открывался между линий соперника или ломал их самостоятельно – через передачи и дриблинг. Миранчук сделал 4 передачи в штрафную, а в первом голе именно его движение, которым он увёл Плиева, предоставило Фарфану лишнее пространство, которым перуанец воспользовался, чтобы отдать голевую передачу. Шикарным ударом со штрафного Миранчук придал блеск своему выступлению – и заодно заработал три очка для «Локомотива».



Роман Ерёменко, «Ростов»

Роман провёл очередной классный матч за команду Карпина: полузащитник не допускал ошибок в обороне, хотя «Спартак» усиленно давил на его зону. На счету Ерёменко – 5 отборов. Столько же и передач в штрафную: последняя закончилась победным голом Шомуродова.

Пламенный привет от Ерёменко. «Спартак» снова опозорился Команда Карпина победила красно-белых, а на счету финского хавбека – решающая голевая передача.

Иван Обляков, ЦСКА

Требовать от Ивана безупречную игру на позиции единственного опорника мог только Виктор Гончаренко. ЦСКА несколько раз очень опасно терял опорную, позволяя «Оренбургу» создавать опасные моменты, но виноват в этом не только Иван. Зато в атаке молодой полузащитник провёл прекрасный матч: раз за разом выходил из-под давления игроков «Оренбурга», сделал больше всех передач в финальную треть, забил отличный мяч ударом с центра поля и пробил в перекладину со штрафного так, что Абелю Эрнандесу оставалось только сделать тычок.

Обляков забил из центрального круга. Как это вышло? Кажется, мы знаем, о чем будет думать вратарь «Оренбурга», засыпая сегодня ночью.

Себастьян Дриусси, «Зенит»

Аргентинец продолжает чередовать плохие матчи с хорошими. Матч против такого «Анжи» вряд ли мог стать неудачным для Себастьяна. Дриусси сделал аж 14 (!!!) точных передач в штрафную гостей, сам забил 2 мяча, а ещё не забыл отработать в обороне – 2 отбора и 5 перехватов, из которых 4 – на чужой половине.

Алексей Сутормин, «Оренбург»

Сложно сказать, что для гостей важнее – отличный гол Алексея из-за пределов штрафной или заработанная им же красная карточка Фернандеса. Так или иначе, Сутормин был главным действующим лицом «Оренбурга»: Деспотович и всё тот же Попович провели очень яркий матч, но результат сделал именно Сутормин.



Джефферсон Фарфан, «Локомотив»

Перуанец вновь стал одним из самых полезных игроков «Локомотива». В атаке Фарфан создавал зоны для Миранчука, открывался сам, отдал голевую передачу на Смолова и забил сам уже в концовке матча, доиграв эпизод до конца и выставив ногу уже в падении. 4 обводки и 9 выигранных единоборств в атаке дополняют отличную статистику Джефферсона.

Валерий Карпин – главная рок-звезда «Ростова». Он реально заряжает свою команду Мы полтора часа смотрели за тем, как Валерий Георгиевич смотрит футбол.

Главный тренер – Валерий Карпин, «Ростов»

Южан в последнее время штормит, но благодаря тренерским решениям Карпина в матче со «Спартаком» зима отдалилась от «Ростова». Валерий Георгиевич не только не прогадал с решением выпустить Гацкана на непривычной позиции, но и провёл замены, которые сыграли: самый явный пример – Шомуродов, который заколотил победный мяч.