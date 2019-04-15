«Игра престолов» в Ростове, сенсационное поражение ЦСКА, фееричный Азмун и пернатое вторжение на арену «Зенита» – в нашей подборке.

Как тебе такое, Илон Маск? «Робот Алёша» появился в РПЛ. Лучшие фото тура

«Технологии» тура

«Робот Алёша» (если точнее – человек в костюме робота) нанёс символический удар по мячу в матче ЦСКА – «Оренбург».

Мощь тура

Иван Обляков забил дебютный гол за ЦСКА с центра поля.

Сенсация тура

ЦСКА – «Оренбург» в одном кадре.

Медитация тура

Родриго Бекао: «Армейские» газоны такие мягкие.

Фото: pfc-cska.com

Столкновение тура

Опасный момент в штрафной голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Спасение тура

«Краснодар» собрался и ушёл от поражения в матче с «Динамо».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Традиции тура

Основа «Динамо» исполнила традиционный ритуал с болельщиками в компании юных игроков своей академии.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прыжок тура

Сердар Азмун продолжает покорять сердца болельщиков «Зенита».

Птицы тура

На домашнем стадионе «Зенита» обитают не только бакланы.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Атмосфера тура

14 апреля – день премьеры финального сериала «Игра престолов». В Ростове решили обыграть эту тему и установить целую экспозицию в стилистике одного из главных сериалов современности.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Валерийская сталь» оказалась сильнее «Красно-белых ходоков».

Атрибут тура

Лучший фон для ваших селфи.