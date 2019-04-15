Как тебе такое, Илон Маск? «Робот Алёша» появился в РПЛ. Лучшие фото тура

«Технологии» тура
«Робот Алёша» (если точнее – человек в костюме робота) нанёс символический удар по мячу в матче ЦСКА – «Оренбург».
Мощь тура
Иван Обляков забил дебютный гол за ЦСКА с центра поля.
Сенсация тура
ЦСКА – «Оренбург» в одном кадре.
Медитация тура
Родриго Бекао: «Армейские» газоны такие мягкие.
Столкновение тура
Опасный момент в штрафной голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
Спасение тура
«Краснодар» собрался и ушёл от поражения в матче с «Динамо».
Традиции тура
Основа «Динамо» исполнила традиционный ритуал с болельщиками в компании юных игроков своей академии.
Прыжок тура
Сердар Азмун продолжает покорять сердца болельщиков «Зенита».
Птицы тура
На домашнем стадионе «Зенита» обитают не только бакланы.
Атмосфера тура
14 апреля – день премьеры финального сериала «Игра престолов». В Ростове решили обыграть эту тему и установить целую экспозицию в стилистике одного из главных сериалов современности.
«Валерийская сталь» оказалась сильнее «Красно-белых ходоков».
Атрибут тура
Лучший фон для ваших селфи.