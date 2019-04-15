Он начинал сезон в защите, а теперь забивает «Краснодару», «Зениту», ЦСКА

После субботней игры на «Песчанке» живым воплощением зла и несправедливости в глазах расстроенных поклонников ЦСКА стал петербургский рефери Лапочкин. Серьёзных претензий к его работе у них возникло минимум две – удаление в середине первого тайма Марио Фернандеса и оставленный без внимания удар Деспотовича коленом в нос Дивееву. Естественно, что споры о судействе на трибунах и в коридорах стадиона превалировали над обсуждением непосредственно футбола. А он на «ВЭБ-Арене» был, и очень смотрибельный.

Символическая сборная 23-го тура РПЛ Три команды из топ-5 потеряли очки.

Одним из главных положительных героев дня – и всего тура – стал игрок «Оренбурга» Алексей Сутормин. Забив седьмой гол в чемпионате, он вошёл в восьмёрку лучших снайперов РПЛ – притом, что проводит всего первый сезон на высшем уровне и начинал его… крайним защитником.

Самое время познакомиться с человеком поближе. Ещё одна мотивирующая история для юношества о том, как недооценённый большими клубами персонаж пробивается наверх с самых низов. В случае Сутормина этими клубами были, ни много ни мало, «Спартак» и «Зенит».

Москва – Питер

По словам Алексея, его маму сильно обижает фактическая ошибка, переходящая из одной справочной заметки в другую. Некоторые источники упорно указывают местом рождения Сутормина Санкт-Петербург. Северная столица в жизни парня тоже была, но уже в отрочестве. Родился, воспитывался и постигал азы футбола он в Москве – в Крылатском, «Строгино» и «Химках». Мимолётный период в «Спартаке» не позволяет идентифицировать Сутормина как воспитанника славной академии, но соответствующая строчка в его биографии тоже присутствует и, наверное, что-то для Алексея да значит.



У «Зенита» оснований считать Сутормина своим «продуктом» неизмеримо больше. В системе сине-бело-голубых москвич дорос до молодёжной команды. Правда, после двух матчей в её составе (0:4 с «Динамо», 2:2 с «Рубином») вернулся домой, в родное «Строгино». Состав у зенитовского дубля по именам был неплох – Бабурин, Терентьев, Башкиров, Евсеев, Могилевец, Богаев – но все они со временем разошлись кто куда, в аренду или насовсем.

Вызывался в молодёжную сборную из третьего дивизиона

Какой бы высокой ни была текучка кадров в молодёжной сборной, привлечение игрока из третьей лиги – даже по её меркам событие неординарное. В то время как Зобнин набрал под два десятка матчей в РПЛ с «Динамо», а Алексей Миранчук третий год входил в обойму «Локомотива», Сутормин пылил в ПФЛ за «Строгино».

У него даже медаль на память об этом периоде осталась – за победу в Кубке Содружества 2015 года. Сутормин сравнял счёт в финале против молдаван под крышей СКК «Петербургский» (закончили 4:2). Из того, экспериментального состава «писаревцев» сейчас на виду в РПЛ Шейдаев и Зиньковский (оба, что характерно, прописались в Самаре, но Рамиль уже как иностранец). А больше всех забивает Сутормин, хотя поначалу выдающейся результативностью не отличался: 6 голов в первый сезон в «Строгино», 9 – во второй.

Мог попасть в РПЛ ещё три года назад

Со «Строгино» дойти до ФНЛ Сутормину не удалось (весной 2015-го жёлто-синие финишировали третьими после «фармов» «Спартака» и «Зенита») – на повышение он пошёл в Астрахань. Обыграй «Волгарь» весной 2016-го «Анжи» в стыковых матчах, подъём Сутормина получился бы вертикальным: от третьей лиги до высшей за год с небольшим. Сенсации не случилось, и знакомство с РПЛ Алексею пришлось отложить на два года.



За следующие полтора сезона Сутормин настрелял 18 голов за «Волгарь» (9+9) и своевременно сменил место работы. «Волгарь» по финансовым показателям спустился этажом ниже, тогда как «Оренбург» – по спортивным поднялся. Оказавшись на развилке карьеры, Алексей сделал правильный выбор – теперь в этом не осталось сомнений.

Дебютировал против «Спартака», нейтрализовал Промеса

Оренбургского тренера Федотова интересно слушать. Владимир Валентинович – настоящий тактический гик, готовый бесконечно разжевывать непосвящённым, что такое билд-ап и полуфланг. Но, в отличие от многих теоретиков, он ещё и практик сильный: сравните состав «Оренбург» с его местом в таблице – и у вас не останется в этом сомнений.

Федотов умеет разглядеть в исполнителе качества, незамеченные менее скрупулёзными коллегами, раскрыть его в новой роли. Главное – не боится искать и пробовать что-то новое. Сутормин чуть ли не чаще всех в команде становится объектом тренерских опытов. Зачастую – успешных.



Свой первый матч в чемпионате России атакующий полузащитник/вингер Сутормин отбегал правым защитником. И не где-нибудь – на поляне «Спартака». Федотов поручил игроку чуть ли не самую хлопотную задачу – нейтрализацию Промеса, и Сутормин её решил. За «ранний» гол Жиго ему точно не предъявишь.

Главный тоже остался доволен результатами эксперимента, раз продолжил ставить Сутормина на фланг. В этой роли он и первый гол в чемпионате забил – «Анжи» на его территории. Ближе к чужим воротам Алексей вернулся после возвращения в обойму Андрея Малых, поистине легендарной личности в масштабах оренбургского футбола (вся карьера и все лиги с одним клубом – это вам не шутки). Весну Сутормин начал так ударно, чтобы у Федотова и мысли не возникло «заткнуть» его обратно в защиту. Против «Зенита» и ЦСКА Алексей отыграл нападающим – результат очередного перевоплощения должен был понравиться и «режиссёру», и главному герою.

Не даёт забыть о себе «Зениту»

Как всякий воспитанник большого клуба, Сутормин с особым настроем выходит против «Зенита», будь то основа сине-бело-голубых или дубль. Шесть очков (3+3) Алексей набрал за счёт «Зенита-2» в пяти играх за «Волгарь» и продолжил слать ему приветы в РПЛ. В Оренбурге переиграть Лунёва не получилось – удалось в Петербурге, на крупнейшей арене лиги.

Пасторе и Сутормин: «Зенит» выбирает между мировой звездой и новичком РПЛ? Интересная альтернатива.

Неудивительно, что в офисе «Зенита» фамилия Сутормина зазвучала ещё полтора-два года назад. Одно время невский клуб даже планировал вернуть воспитанника – для начала, по-видимому, с прицелом на вторую команду. После ухода Антона Евменова с поста спортивного директора клуба тема заглохла – с тем, чтобы весной 2019-го получить новый импульс. Теперь уже в контексте основы – на меньшее игрок не согласится.