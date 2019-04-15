Надпись фанатов «Динамо» на стене Цоя – вандализм или нет?

Болельщики московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» расписали при помощи граффити стену Виктора Цоя, которая находится на Арбате. Надпись на стене повторяет строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».

Пресс-служба «Динамо» поддержала инициативу фанатов и пообещала подарить два билета на матч с «Краснодаром» тому, кто первым сфотографируется на фоне стены с клубной атрибутикой.

Фанатов «Динамо» обвиняют в вандализме. Включился даже Губерниев Протесты против руководства клуба выливаются в новые формы.

Реакция общественности на эту акцию оказалась полярной: от поддержки до полного отторжения.



Дмитрий Губерниев, телекомментатор:

— И вы думаете, это нормально?



Юрий Лоза, певец:

— А стену Цоя кто-то официально признавал стеной Цоя? Только фанатами, стена является общей собственностью. Это нигде официально не закреплено. Поклонникам Цоя следовало бы обратиться в мэрию с просьбой признать эту стену стеной Цоя. Тогда бы её приравняли к собственности, которая защищена законом. А сейчас на ней могут писать и фанаты, и кто угодно. В данном случае фанаты «Динамо» ничем не хуже фанатов Цоя. Они имеют столько же прав, такие же граждане России. Они увидели бесхозную стену и решили на ней что-то нарисовать. Если что-то делать, то делать официально. А сейчас на этой стене может писать любой человек.

Лев Лещенко, певец и болельщик «Динамо»:

— Я болельщик «Динамо», но в то же время трепетно и с пониманием отношусь к Цою. Это не то место, чтобы делать такие надписи. Зачем на памятниках писать что-то? Есть пресса, выходите туда, никто не запрещает. Тем более перемены в «Динамо» скоро начнутся, апрель уже идёт. Перемены будут, пусть ждут. Не могу назвать эту акцию вандализмом, но это неправильно. Это не их стена и не то место, где надо заниматься такого рода протестами.

Фото: twitter.com/alexD_nax88

Роберт Цой, отец Виктора Цоя:

— Можно ли назвать граффити фанатов «Динамо» на стене Цоя актом вандализма? Нет, наверное. Время пришло. Всё-таки прошло уже 30 лет, я уже отношусь к этому спокойно. Время идёт, стена Цоя уже не является таким сакральным местом. Во многих городах такие стены вообще ликвидировали. Главное, что это остаётся в памяти народа. Мне не особо обидно, что стену закрасили. К тому же такие поползновения предпринимаются не впервые.



Покрас Лампас, известный уличный художник:

— В данном случае это не является прямым оскорблением. Ведь стена не имеет за собой официальных правил. За много лет на стене появилось огромное количество надписей: часто провокационных, часто вульгарных, часто фанатских. Само пространство давно потеряло ту самую неприкосновенность, которую мог кто-то нарушить, оскорбить. Но я бы не стал поощрять такие действия, потому что это пересечение различных группировок. Гораздо важнее, чтобы люди внутри могли договориться и обозначить рамки, которые при взаимном согласии они могли бы нарушать или не нарушать.

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Сергей Кирьяков, бывший футболист «Динамо»:

— В этой ситуации можно понять и одних, и других. Одни – поклонники певца, понятно, что они хотят ценить память о Цое, а другие, болельщики «Динамо», выразили своё мнение по ситуации в клубе. Тем более сделали это фанаты с помощью фразы Цоя из песни, которая как никогда подходит к той ситуации, которая сложилась в «Динамо». Не думаю, что это какое-то осквернение, просто так хотели обратить на сложившуюся ситуацию в клубе. Не хочется занимать чью-то сторону в этой ситуации, но не думал, что она может стать такой серьёзной. Всем стоит успокоиться и вести диалог в спокойной форме, можно поделить эту стену – оставить часть поклонникам Цоя, а другую часть – фанатам «Динамо». Пусть одни нарисуют новое граффити, а у динамовцев будет возможность высказаться.

Василий Уткин, блогер:

— А в чём, собственно, выражается вандализм динамовских фанов применительно к стене Цоя? Вообще-то эта стена – сама по себе акт вандализма. Когда в 91-м году стена в центре Москвы испещрялась надписями, это иначе не называлось. А что сейчас акт вандализма стал памятником – так мало ли примеров, вон даже в Освенциме сейчас музей. И что, эта стена как-то неприкосновенно и высокохудожественно исписана? Вроде нет. И сама надпись про «Динамо» только ассоциативно, цветом. А по сути – самая знаменитая строчка Цоя. Она не менее и не более безвкусна, чем всё «Динамо» в целом, с одной стороны, и пресловутая стена – с другой. Забавнее всего то, что клуб решил поддержать это художество, хотя понять надпись иначе как желание, чтобы в клубе всё и всех поменяли, сложно.

Мнения читателей

13-q:

— Так оная стена для того и предназначена, чтобы на ней писали про Цоя и/или цитировали его песни! Проблема не в том, что Д нарисовали динамовское, а в возможной войнушке прямо на стене. Сегодня Д, завтра С, потом Ц, Л и т.д. И вот это уже будет лишним.

Metrozaloko:

— Почитал клиенты и удивился, вандализм и прочее — о чём вы? Такое ощущение, что надпись сделали на храме Христа Спасителя. Те, кто пишет такое, или не понимают, что это за стена, или горят яростным желанием посадить всех.

Nikodimov:

— Цой не писал и не пел песен о «Динамо» и не болел за эту команду. Душка не хватило сделать такую надпись на стене нового стадиона «Динамо» — сразу бы сели в «Бутырку» рядом с Кокой. А нагадить из-под хвоста в любом месте — это свойство животных.



dinam0:

— 30 лет на стене писали что угодно (и мат был, и кто кого в какое место), и все молчали.



А сейчас фанаты написали просто строчку из песни и всё: кощунство, позор, вандалы...



Уверен, что напиши такое болельщики «Спартака», то их сейчас бы восхваляли «Ай какие молодцы! И Цоя помнят, и команду поддерживают!»

Фанат «Спартака» закрыл букву «Д» на стене Цоя. Вот как он это объяснил Передаём из центра Москвы.

Dima7-90:

— ФНЛ требуют ваши сердца...



jfrus:

— Нормальный такой вандализм. Ничем не отличается от вандализма тех, кто пис'ал на этой стене ранее. Крики фанбоев Цоя — обычная ревность. Не так почтили память их кумира, видите ли, как нужно.



Championsleague:

— Пусть фанаты Цоя разрисуют стадион динамы в ответ.



dialog-9:

— Всем, кто ложится спать, спокойного сна…