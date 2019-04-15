«К Лапочкину по матчу ЦСКА – «Оренбург» только одна претензия»

Работа арбитра Сергея Лапочкина в матче ЦСКА — «Оренбург» вызвала немало вопросов у болельщиков, игроков и журналистов. Наибольшее внимание привлекли три эпизода игры: две жёлтые карточки Марио Фернандеса, которые привели к его удалению, а также момент на 56-й минуте, в котором Деспотович коленом ударил по лицу защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Ранее мы обращались к бывшему арбитру ФИФА Сергею Хусаинову, который специально для «Чемпионата» произвёл разбор этих эпизодов. Сегодня перед прессой выступил глава комитета судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Где на самом деле ошибся Лапочкин? Разбор судейства в матче ЦСКА — «Оренбург» Красных карточек должно было быть больше.

19-я минута. Первая жёлтая карточка Марио Фернандеса

— Мы ни на секунду не сомневаемся в порядочности Марио, — начал Егоров, — и не утверждаем, что этот удар был намеренным. В футболе так бывает, что очень хорошие люди получают наказания. С точки зрения правил игры судья был полностью прав – это жёлтая карточка.



Вот что по поводу своей первой карточки сказал сам Фернандес:



— Первый эпизод: все прекрасно знают, что я прыгаю и борюсь за верховой мяч. Российский чемпионат очень сложный, здесь много борьбы. Если за такое удалять, то в каждой игре мне нужно давать красную карточку, потому что в каждом матче я выпрыгиваю и борюсь.

25-я минута. Вторая жёлтая и красная карточки Марио Фернандеса

— Второе нарушение тянет на «розовую» карточку, если бы нога была чуть выше – красная, — сказал Егоров.



Вторую карточку Фернандес прокомментировал ещё более агрессивно:



— Второй эпизод – самый отвратительный. Мы с соперником оба боролись за мяч, и оба одновременно коснулись мяча. И я касаюсь мяча, и соперник – как арбитр даёт мне жёлтую, а ему – нет? Это безобразие.



За исключением эпизода со второй жёлтой карточкой Фернандесу, Александр Егоров оценил работу Лапочкина на матче ЦСКА – «Оренбург» на отлично. Но минус всё-таки есть:



— К Лапочкину только одна претензия по игре – он не показал ещё одну жёлтую карточку Бекао.

«Судья убил ЦСКА!» Таким злым вы Марио ещё не видели Пламенная речь защитника после удаления.

56-я минута. Колено Деспотовича

Александр Егоров ушёл от ответа на вопрос об этой ситуации, хотя он поднимался несколько раз. Он лишь отметил, что это был обычный игровой момент. А вот так его прокомментировал Сергей Хусаинов:



— Это прямая красная карточка. Арбитру важно давать понять предел допустимой жёсткости. Тут важно демонстрировать одинаковый подход к футболистам обеих команд.



В итоге Александр Егоров оценил работу Сергея Лапочкина положительно.