«К Лапочкину по матчу ЦСКА – «Оренбург» только одна претензия»

Работа арбитра Сергея Лапочкина в матче ЦСКА — «Оренбург» вызвала немало вопросов у болельщиков, игроков и журналистов. Наибольшее внимание привлекли три эпизода игры: две жёлтые карточки Марио Фернандеса, которые привели к его удалению, а также момент на 56-й минуте, в котором Деспотович коленом ударил по лицу защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Ранее мы обращались к бывшему арбитру ФИФА Сергею Хусаинову, который специально для «Чемпионата» произвёл разбор этих эпизодов. Сегодня перед прессой выступил глава комитета судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
19-я минута. Первая жёлтая карточка Марио Фернандеса
— Мы ни на секунду не сомневаемся в порядочности Марио, — начал Егоров, — и не утверждаем, что этот удар был намеренным. В футболе так бывает, что очень хорошие люди получают наказания. С точки зрения правил игры судья был полностью прав – это жёлтая карточка.
Вот что по поводу своей первой карточки сказал сам Фернандес:
— Первый эпизод: все прекрасно знают, что я прыгаю и борюсь за верховой мяч. Российский чемпионат очень сложный, здесь много борьбы. Если за такое удалять, то в каждой игре мне нужно давать красную карточку, потому что в каждом матче я выпрыгиваю и борюсь.
25-я минута. Вторая жёлтая и красная карточки Марио Фернандеса
— Второе нарушение тянет на «розовую» карточку, если бы нога была чуть выше – красная, — сказал Егоров.
Вторую карточку Фернандес прокомментировал ещё более агрессивно:
— Второй эпизод – самый отвратительный. Мы с соперником оба боролись за мяч, и оба одновременно коснулись мяча. И я касаюсь мяча, и соперник – как арбитр даёт мне жёлтую, а ему – нет? Это безобразие.
За исключением эпизода со второй жёлтой карточкой Фернандесу, Александр Егоров оценил работу Лапочкина на матче ЦСКА – «Оренбург» на отлично. Но минус всё-таки есть:
— К Лапочкину только одна претензия по игре – он не показал ещё одну жёлтую карточку Бекао.
56-я минута. Колено Деспотовича
Александр Егоров ушёл от ответа на вопрос об этой ситуации, хотя он поднимался несколько раз. Он лишь отметил, что это был обычный игровой момент. А вот так его прокомментировал Сергей Хусаинов:
— Это прямая красная карточка. Арбитру важно давать понять предел допустимой жёсткости. Тут важно демонстрировать одинаковый подход к футболистам обеих команд.
В итоге Александр Егоров оценил работу Сергея Лапочкина положительно.