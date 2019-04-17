«Аякс» — не сенсация. Эта команда по футбольным качествам среди лучших в Европе

Чтобы играть в полуфинале Лиги чемпионов, необходимо делать что-то на экстраординарном уровне, и обычно хватает чего-то одного. «Аякс» гораздо круче: у команды есть сразу три вещи, которыми она действительно выделяется.

Первая — умение справляться с давлением. Перед матчем я рассказал об этом подробно, теперь же текст даже актуальнее. Вот он:

Главная черта этого «Аякса» — он не поддаётся эмоциям. Но дарит эмоции зрителям Это самая искренняя команда Европы за последние годы.

Если тот факт, что команда моментально отыгралась в первом матче ещё можно было назвать случайностью, то второй подобный случай подряд говорит о закономерности. Здесь можно вспомнить и тот факт, что «Аякс» не посыпался против «Реала» после пропущенного мяча и не поддался стартовой попытке давления со стороны Мадрида на «Бернабеу». Одна из главных мантр Эрика тен Хага заключается в том, что футболисты обязаны верить в его план вне зависимости от того, что творится на поле. Даже после того, как в Турине счёт стал 2:1, команда не села у своих ворот, а продолжила вести долгие владения с рискованными передачами, возвращающими мяч в центр. Это потрясающе, учитывая а) сколько в команде молодых футболистов; б) тот факт, что почти весь матч «Аякс» провёл без основных крайних защитников.

Вторая вещь — это умение замедлить время. Если вы внимательно смотрите матчи «Аякса», то наверняка ловили себя на мысли, что это просто невозможно — так владеть мячом уже в чужой штрафной и всё ещё не доводить дело до удара. Как топовые баскетболисты зависают над кольцом перед данком или в борьбе за подбор, «Аякс» в атаке всегда даёт себе лишнюю секунду подумать в решающей стадии. Тадич благодаря этому бьёт все рекорды по пасам пяткой в плей-офф Лиги чемпионов, а зрители раз пять за момент успевают крикнуть «Ну! Ну! Бей! Ну бей же!». И удара по-прежнему нет. Это выматывает соперника, которому сложно держать концентрацию — благодаря этому во вторых таймах «Аяксу» против сильных команд действительно проще.

Вот это сенсация! «Аякс» выбил Роналду из Лиги чемпионов Слёз будет много.

Третья вещь проистекает из второй. У игроков команды тен Хага всегда в голове вариант с лишним пасом вместо удара или выноса. Это помогает в первой стадии атаки не делать её слишком стандартной и особенно заметно в финальной стадии — там, где большинство команд уже наносят удар, футболист «Аякса» всегда придумает передачу на партнёра, который располагается лучше, учитывая фактор неожиданности. Это одно из главных требований тен Хага — у его команд всегда была высокая эффективность ударов, потому что наносились они из максимально выгодных точек.

Это гигантский текст об эволюции тренера «Аякса» тен Хага. Вы узнаете о нём всё Его команда вслед за «Реалом» выбила из Лиги чемпионов «Ювентус».

Именно поэтому как минимум в двух моментах во втором тайме в Турине аяксиды, разрывая «Ювентус» не били из положений, где удар кажется логичным решением. Эта команда заточена не под логику, а под эффективность действий, благодаря чему и создаёт моменты. И эти моменты поражают своей красотой, хоть ни один из них и не был реализован — дважды восхитительно сыграл Щенсны, один раз «Ювентус» спас Пьянич, а от гола роскошным ударом от Зиеша хозяев уберёг офсайд.



И в итоге, создав, но всё же не реализовав всю эту красоту, «Аякс» забивает победный после углового. Углового, где центральный защитник и капитан прёт напролом через двух соперников. И вколачивает мяч в сетку.



Такова ирония футбола, которая в этот раз обернулась высшей справедливостью для тех, кто не боится создавать на поле.