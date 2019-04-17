За «МЮ» тревожно. Сульшеру пора просыпаться

В моменты больших побед скептиком быть бесполезно. Так бывает не только в футболе. Попробуйте убедить Сарика Андреасяна, что не надо ему больше снимать кино после коммерчески успешного фильма.

Контекст сравнения вовсе не в том, что в мире футбола Сульшер — Сарик Андреасян. Откровенно плохих картин Уле снял куда меньше. По сути только одну — в «Кардиффе». Тут речь, скорее, о психологии восприятия.

В футболе искажённое восприятие автора особенно чувствительно. Режиссёр после успешной картины может спокойно укатить с ней по миру и полгода показывать её на выставках.

Тренеру через пару дней выходных снова придётся решать новую задачу. И так бесконечно. Тем более, если речь идёт о тренере «Ман Юнайтед».

Вылет из ЛЧ — это ок

Никто и не ждал, что «МЮ» пройдёт «Барселону». Вспоминая жеребьёвку прошлой зимой, даже в дуэте с «ПСЖ» 85% прогнозов были за Париж.

В целом, к тому оно всё и шло, но у «Юнайтед» случился эмоциональный прорыв. Один только Погба, выдохнув с уходом Жозе, чуть ли в не одиночку принёс несколько побед.

Дело, конечно, не только в этом. Во-первых, не стоит забывать, что Сульшер — не Анри. К своим 46 у него уже почти 10 лет опыта на тренерской скамье. В том числе, в АПЛ и еврокубках. В том числе — с титулами.

К тому же почти нет сомнений, что к той серии побед приложил руку сэр Алекс. Если не сам, то, например, через транслятора идей Стива Брюса, с которым работал последние пять лет своей карьеры.

Но рано или поздно это должно было закончиться.

Как минимум — потому что у этого состава «Манчестер Юнайтед» совсем нет опыта больших побед. Да и сам состав элементарно не соответствует задаче выхода в полуфинал турнира.

Не хочется всё валить на Джонса, но попробуйте найти отличие между этим видео:

И этим:

Хотя, попадись сейчас англичанам «Порту», может, и не было бы поводов искать изъяны в составе «Юнайтед». Но даже таким симпатягам как Сульшер не может фартить бесконечно.

Так что же не ок?

Пока все веселились от выступления клуба в ЛЧ, лично я смотрел на календарь и сочувствовал фанам «Юнайтед». Очевидно же, что вылет из ЛЧ в любом случае был вопросом времени.

Но «МЮ» загнал эту мысль подальше и наслаждался. Их можно понять — столько лет за бортом турнира. Синдром алкоголика после нескольких лет в завязке.

На фоне мыслей о том, что перспектива есть, клуб проиграл матч прямому конкуренту по АПЛ «Арсеналу». А чуть позже потерял очки в игре с «Вулверхэмптоном».

Безусловно, всё это было сделано ненамеренно. Никто и не говорит, что «Юнайтед» обязан был выигрывать в тех матчах. Но поражает то, с каким внешним спокойствием были восприняты те результаты. И беззаботной улыбкой.

Да что вы там со своей АПЛ, у нас тут такое!

Теперь вкратце о ситуации в Премьер-лиге. В ней «Манчестер Юнайтед» идёт шестым и на два очка отстаёт от топ-4.

Из пяти оставшихся игр «Юнайтед» — одна на выезде с «Эвертоном». Ещё две — с «Сити» и «Челси». Ни у одного из прямых конкурентов за место в четвёрке («Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм») нет такого ада с календарём.

Иными словами, «МЮ» может оказаться за пределами топ-4 ещё до окончания сезона. Достаточно сыграть вничью с «Эвертоном», а потом проиграть командам Гвардиолы и Сарри. Случись такое, «Юнайтед» снова придётся завязывать с мыслями о высоком. Год снова будет потерян.

***

Когда-то Сульшер был идеальным запасным — выходил на замену и делал результат. В случае с Моуринью всё вышло в точности так. Но не всегда одного успешного действия достаточно, чтобы переломить ход истории. Настал момент, когда Уле может сделать дубль и наконец-то стать основным.

В топку роль спасителя-эпизодника. Самое время становиться главным и вытаскивать «Юнайтед» из пучины серости и Лиги Европы. Сколько уже можно.