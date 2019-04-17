В победе «Аякса» есть несколько необъяснимых вещей. Перечисляем

Все приличные люди радуются торжеству футбола, срочно начинают болеть за «Аякс» с детства (если ещё не) и вообще пребывают в некоторой эйфории. Убедительная победа над «Ювентусом» в гостях получила массу объяснений, в том числе и самых авторитетных. В частности, есть объяснение самого Массимилиано Аллегри: пропущенный гол вселил в «Ювентус» неуверенность, травма и замена Дибалы косвенно дала свободу де Йонгу, а ещё команде очень не хватило травмированных Кьеллини и Манджукича. В принципе, всё это правда.

Мои коллеги также уделили время разбору игры. Подробный тактический анализ Алека Кегелеса описывает ошибки «Ювентуса», за которые хозяева закономерно были наказаны.

В вылете «Ювентуса» виноват и Роналду. Он повторил свою ошибку Но главное — голландцам во многом помог Массимилиано Аллегри.

Антон Михашенок аргументированно объясняет, что победа «Аякса» не сенсация. И ссылается в тексте на более ранние материалы, посвящённые команде и её тренеру Эрику тен Хагу. То есть и до выездной победы над «Ювентусом» он находил доводы в пользу «Аякса», которые жизнь подтвердила на практике.

«Аякс» — не сенсация. Эта команда по футбольным качествам среди лучших в Европе Наслаждайтесь их игрой, пока можно.

В этой ситуации вылезать из-за угла и начинать что-то занудно бурчать даже как-то неудобно. Но надо. Потому что, на мой взгляд, несмотря на все рациональные аргументы, в такой убедительной победе «Аякса» есть и необъяснимое. Не в победе как таковой, подчёркиваю, а в том, как она была одержана. В преимуществе гостей во втором тайме. В том, что второй тайм случился именно таким: итоговый счёт 1:2, а не, скажем, 1:4 – это просто случайность. Могло быть и 1:4.



Такой дисбаланс поражает, несмотря на все аргументы. Просто никакими достоинствами «Аякса» с одной стороны и никакими недостатками «Ювентуса» с другой нельзя объяснить некоторые вещи. Вот они.

Менять то, что работает

Первые 35 минут в исполнении «Ювентуса» — пример идеального контроля игры от сильной команды, которую всё устраивает. Гостей прессинговали высоко, за де Йонгом присматривали то Джан, то Дибала, в центральной оси был образован разрушительный кулак. Джан, Дибала, Матюиди, Пьянич за полчаса совершили 18 попыток отбора, перехватов и блоков, большую часть – на чужой половине поля. В атаке «Юве» не демонстрировал ничего особенного, но был готов наказать за минимальную ошибку. И наказал: де Лигт – классический пример классного защитника голландской школы. Смертоносен у чужих ворот, пожароопасен у своих. Пока он толкал Велтмана (тот встал между ним и Криштиану), освободившийся португалец бил под штангу. Ладно, де Лигт ни при чём, это классная домашняя заготовка, речь о другом: этот гол – бонус. «Юве» и так контролировал игру, а теперь контролировать стало проще.

После гола «Юве» не остановился. Продолжал прессинговать, контролировать игру и пропустил ответный удар, как справедливо сказал Аллегри, из ничего. В принципе, после этого достаточно было продолжать делать всё то же самое. Но реакция Юве» на пропущенный гол – необъяснима. После гола ван де Бека «Юве» до конца тайма поплыл и устроил перестрелку от ворот до ворот без центра поля. Аллегри потом назвал решения игроков нервозными.



Такую нервную реакцию можно ждать, скажем, от «Дортмунда», но не от туринцев. Ладно, наверное, на несколько минут даже топ-клуб может забыть о командной структуре. Свисток на перерыв случился максимально кстати. Это способ перевести дух, напомнить себе, что ты контролируешь игру и делаешь всё правильно. Вместо этого на второй тайм «Ювентус» вышел с новым составом (Кин вместо Дибалы) и новым планом: позиционная оборона вместо прессинга.

Фото: VI Images via Getty Images

Тренер сказал, что был вынужден заменить Дибалу (который сдерживал де Йонга, когда тот спускался глубже) из-за травмы, а с выходом Кина у де Йонга стало больше свободы. Как будто Кин единственный, кто мог заменить Дибалу в роли игрока, опекающего де Йонга. Как будто эту роль нельзя было дать Бернардески. Как будто с этой целью нельзя было поставить ещё выше Джана, выпустив в центр поля Бентанкура. Вариантов решения много, Аллегри выбрал тот, который подставил команду, а потом пожаловался, что это плохо отразилось на ходе игры. Но если решение с разменом Дибалы на Кина и ухудшением качества прессинга по де Йонгу просто странное, то отказ от прессинга невозможно объяснить.

«Ювентус» не стал глубоко обороняться всей командой. Матюиди, Кин, Криштиану – слишком много игроков располагалось высоко. Потеряв прессинг, «Юве» не приобрёл компактность, а просто стал хуже двигаться.

Лёгкие ноги против тяжёлых ног

Теоретически откат от первоначального плана с прессингом мог быть обусловлен его интенсивностью. Возможно, Аллегри решил, что команда не готова продолжать играть в такой интенсивный футбол. Хотя это само по себе очень странно, учитывая, что «Ювентус» выпустил 10 новых игроков, по сравнению с матчем Серии А, а «Аякс» играет одним составом. Но более правдоподобного предположения смены тактики нет. Ошибки в физподготовке иногда случаются и на топ-уровне.



Хороший пример – последний сезон Карло Анчелотти в «Реале»: команда играла в энергозатратный футбол до начала весны, а потом резко села, и месячный спад в итоге стоил ей сезона. Но, во-первых, это всё-таки исключение. Во-вторых, у Анчелотти тогда была короткая обойма, а Аллегри активно применяет ротацию весь сезон. В-третьих, если есть проблемы с физикой, зачем включать интенсивный высокий прессинг в начале матча? И самое главное: почему, отказавшись от прессинга, «Ювентус» не стал играть компактно? Необъяснимо.

Команда разбилась на две группы, защита была предоставлена сама себе. Вот видео, которое стало вирусным. Билд-ап «Аякса» в этой атаке назван «одной из самых красивых вещей в жизни». Миллионы просмотров и десятки тысяч лайков подтверждают, что все с этим согласны.

Вот только, глядя на это видео, возникает вопрос. Как защищается «Ювентус»: возвращается за линию мяча или прессингует? Такой стиль – выбрасываться в неподготовленный прессинг строго по одному, чтобы сопернику было проще, – это стиль плохих солдат в голливудском кино. Тёмные штурмовики из «Звёздных войн» выбегают на героя по одному и картинно погибают. Так вот, складывается впечатление, что игроки «Ювентуса» чувствуют себя солдатами Империи. Они зачем-то бросаются на соперников, отыгрываются по одному и, вместо того чтобы бегом мчаться обратно в линию, возвращаются трусцой, смотрят футбол. Матюиди, куда ты? Когда он, Пьянич и Джан отыграны, выбрасывается Ругани. Повторяю вопрос: игроки «Ювентуса» обороняются прессингом или за линией мяча? Кажется, они и сами не знают. Кто как.

Фото: Chris Ricco/Getty Images)

Лёгкие команды могут позволить себе высокий прессинг большую часть матча. Тяжёлые команды лишены выборы: им нужно защищаться глубоко. Худшее, что может сделать тяжёлая команда, – пытаться успеть и то, и другое. Частично играть глубоко, частично – высоко прессинговать.



Отказ Аллегри от работающего плана А с высоким прессингом выглядит странно, но он хотя бы теоретически объясним усталостью. А вот то, что команда так и не перешла на полноценный план В, разрываясь между разными стилями обороны, необъяснимо.



Зато легко объяснить, к чему это привело. К разрывам. Ван де Бек, Тадич, Зиеш и Нерес вчетвером выиграли 10 подборов. Роналду, Бернардески, Джан, а также Дибала и заменивший его Кин – пять. Атака «Аякса» выигрывала подборы в два раза чаще атаки «Ювентуса». В принципе, на этом можно заканчивать перечислять причины победы гостей. «Свобода!», как кричал один из персонажей Кустурицы, прежде чем кого-то ограбить.

Роналду навредил. Даже несмотря на гол

Важное уточнение: вредил командной структуре. Он уже принёс «Юве» невероятно много (как минимум выход в четвертьфинал) и может дать ещё больше. Но это не перекрывает очевидной детали, которая в игре португальца иногда занимает неоправданно много места. Ему нельзя смещаться в глубину и разыгрывать мяч. Просто не нужно, он не находит свободные зоны, а создаёт лишнее присутствие рядом с игроком с мячом. Да, это мелочь. Посмотрите на его карту касаний.

Роналду как никто умеет находить пространство в штрафной, но за все 90 минут он коснулся мяча в штрафной три раза из 50. Все три раза он сразу бил. Большую часть игры он опускался в полузащиту и разыгрывал мяч. Зачем? Он не мастер диагоналей, не пасует вразрез, да и навешивать есть кому без него. А если бы он и захотел – то не на кого. Он же здесь. Именно таким было движение Роналду в первом матче с «Атлетико». Его смещение к мячу в начале атаки приводит к потере вариантов в развитии атаки. В Мадриде это показалось разовой ситуацией, ошибкой, на которой обязательно нужно научиться, чтобы больше не допустить. Всё повторилось. Необъя… Ладно, вы поняли.

Реакция на травмы

Неожиданностей хватало даже в мелочах. После матча Аллегри пожаловался на отсутствие травмированных. Справедливо, особенно не хватило Кьеллини и Манджукича. Кьеллини важен не только сам по себе, но и в контексте Бонуччи: его дерзкий стиль игры надо слегка гасить, Ругани такая роль в новинку. Потеря Манджукича ещё важнее. Во-первых, образовать связку Роналду с Дибалой пока так и не удалось, португальцу нужен Манджукич, чтобы получать пространство в штрафной. Во-вторых, Марио вылетел прямо перед игрой. То есть времени на подготовку адекватного решения почти не было. И Аллегри ничего не придумал: выпустил Дибалу, дав ему нетипичную гибридную роль, которую обычно выполняет Манджукич. Это сильно ударило по команде. Но только все эти объяснения ничего не значат. Потому что потери «Аякса» ещё серьёзнее.

Это гигантский текст об эволюции тренера «Аякса» тен Хага. Вы узнаете о нём всё Его команда вслед за «Реалом» выбила из Лиги чемпионов «Ювентус».

Крайние защитники – не просто элементы в структуре тен Хага. Мазрауи и Тальяфико – главные герои прессинга «Аякса», люди, которые совершают больше всех оборонительных действий. Они задают темп игры «Аякса» без мяча. Добавьте к этому, что у Мазрауи отличный дриблинг, а Тальяфико – в пятерке лучших по сумме ударов и пасов под удар, и получите представление и об их ценности в атаке. Об отсутствии Тальяфико было известно заранее, но Мазрауи вылетел во время матча. И если надёжность Велтмана изначально не вызывает вопросов, то Синкгравен – глубокий запасной, который остался на фланге один против Де Шильо и Бернардески.

Абсурдная ситуация, заведомо проигрышная для «Аякса». Вы уже, наверное, догадываетесь, к чему я веду. Нет, «Аякс» не испытывал проблем на этом фланге. Синкгравен сыграл надёжно (после надёжной игры Эккеленкампа в первом матче такие вещи уже не удивляют), но Аллегри даже не попытался воспользоваться этим преимуществом. Не выпустил Канселу. Не взламывал фланг большинством. Всё только через левый фланг. Ну необъяснимо же.

Серьёзно, как можно было всего этого ожидать?

В футбольном мире не просто так утвердилось пошлое словосочетание «сказка «Лестера». «Лестер» действительно обладал качествами, благодаря которым проводил великолепный сезон и вполне мог занять, скажем, четвёртое место, и все были бы счастливы. Но чемпионский титул? Все бесспорные аргументы о том, какой «Лестер» замечательный, всё равно оставляли команду в километрах от первого места. Помимо сочетания футбольных элементов был слишком явный нефутбольный элемент чуда, магии. Поэтому и сказка.



То же самое, хоть и в рамках одного матча, случилось в паре «Ювентус» — «Аякс». Не просто неудачный матч одной сильной команды и удачный матч другой. Нет, «Юве» провалился так, что некоторые действия тренера и игроков не поддаются логике. Все неудачные решения, которые могли быть приняты, были приняты, а реакция на травму оказалась самой неудачной из возможных. «Аякс» же не просто провёл выдающийся матч, но и удивительно легко пережил травму важного игрока. Все решения, которые были приняты, оказались удачными. Есть чему удивляться, разве нет? Я всё-таки буду считать этот матч сенсацией.



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