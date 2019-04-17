«Тебе повезло, что остался жив». Показания Пака в суде

Очередной день дела Кокорина и Мамаева не обещал ничего интересного. Даже показания свидетелей планировали зачитать в их отсутствие.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Пак: «Они оскорбили мой народ и меня лично». LIVE Все подробности процесса.

Но в какой-то момент появился он. Чиновник, из-за конфликта с которым футболисты оказались за решёткой.

Пак ворвался в зал прямо посреди заседания. Показалось, что его появления не ожидал никто. Вместе с ним на суд пришли три женщины — возможно, адвокаты.

Вот его показания.

О «гангнам стайле»

«Я открыл ноутбук и решил поработать в ожидании коллег. Через некоторое время услышал выкрики «гангнам стайл». Сначала не думал, что это про меня. Потом услышал фразу про ноутбук и начал думать, что это обращено ко мне».

Об оскорблениях

«Меня называли китайцем. Говорили, чтобы я ехал в свой Китай и делал замечания там. Всё это было неприятно. Я один, их пять. Китаец — это оскорбление? Если с нецензурной бранью, то, наверное, да».

Об ударе стулом

«Кокорин целился мне в голову, желая нанести вред здоровью. Я подставил руку, поэтому удар пришёлся и по руке, и по голове».

О нападении на коллегу

«Через несколько минут пришёл мой коллега Сергей Гайсин, спросил, что происходит. Каким-то образом он пытался оттеснить людей, которые на меня нападали. Ему тоже досталось – в лицо. Господин Протасовицкий схватил его за шею и пытался его придушить».

О завершении инцидента

«Когда компания покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне и повторил, что я китаец, сопровождая это нецензурными выражениями».

О том, было ли примирение

«Градус агрессии на протяжении всего инцидента снижен не был. Никакого примирения не было».

О своих высказываниях

«Нецензурных выражений в адрес подсудимых я не употреблял. Я им сказал, что они ведут себя по-хамски, как хамло».

Об извинениях

«Ребятам сказал: «Если я вас чем-то обидел: приношу свои извинения». Я это сделал, чтобы успокоить компанию и предотвратить дальнейшие действия в сторону меня и моего коллеги. В ответ услышал: «Тебе ещё повезло, что ты остался жив».

О поведении Александра Кокорина

«Александру Кокорину было очень весело – он смеялся, его забавляло, что они напали на одного человека. Вся компания была в приподнятом настроении».

О девушке, севшей на колени Кокорину

«Незадолго до инцидента девушка села на колени к Александру Кокорину, они начали целоваться, а потом она положила голову в область его паха. Всё это выглядело крайне неприятно».

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Об исковых требованиях

«Прекрасно понимаю, что у меня есть такое право, но на настоящий момент делать этого не собираюсь. Наказание? Я бы оставил этот вопрос на усмотрение суда».

О задетых чувствах

— Вы сказали, что были страдания? И моральные, и физические?

— Да.



— Обидно было?

— Было.



— Вы чувствовали, что ваши честь и достоинство поставлены под сомнение?

— Оскорбили мой народ и меня лично.