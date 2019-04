В Англии новый случай футбольного расизма. Эшли Янга затравили в «Твиттере»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» остались очень недовольны поражением своей команды от «Барселоны» в Лиге чемпионов. После игры капитан клуба Эшли Янг получил в «Твиттере» пачку оскорблений. Причиной формально стала ошибка защитника в эпизоде с первым голом соперника: он потерял мяч, который достался Лео Месси, и тот забил.

Организация Kick It Out, которая борется с расизмом в футболе, после матча промониторила сообщения в «Твиттере» с упоминанием Янга. И нашла десяток твитов, где Эшли в лучшем случае называли «нигером». В худшем – добавлялось оскорбительное прилагательное. Kick It Out заскринили несколько более-менее культурных твитов и обратились к администрации социальной сети с вопросом о планах по мерам для предотвращения дискриминаций:

«Еще один темнокожий игрок стал жертвой расизма после сегодняшней игры Лиги чемпионов. Вновь нужно спросить у администрации твиттера: Когда вы предпримете меры для борьбы с бесконечной дискриминацией, процветающей на платформе».



Представители «Твиттера» оперативно отреагировали на инцидент: «Хоть мы и приветствуем свободу самовыражения мнений людей, мы не терпим злоупотреблений этим отношением, проявлений ненависти и любых вариантов преследования. Жестокому отношению и травле, кто бы ни был жертвой, нет места в «Твиттере».

При этом в первоначальном заявлении представителей платформы не было конкретного ответа на вопрос, будут ли они предпринимать какие-либо меры в отношении пользователей, оставивших расистские твиты: «мы не можем комментировать это в целях конфиденциальности и безопасности». Но упомянутые твиты были стерты, а некоторые аккаунты, с которых они появились – удалены.

Оперативно отреагировали в « Манчестер Юнайтед», осудив оскорбительные твиты: «Клуб полностью осуждает расистские комментарии в социальных сетях, опубликованные после вчерашнего матча Лиги чемпионов. Мы работаем над идентификации вовлеченных лиц, и мы предпримем самые решительные действия против них. В нашей игре и в нашем обществе нет места расизму, и мы стремимся сделать футбол свободным от всех форм дискриминации».



За последние несколько месяцев в английском футболе и с участием британских болельщиков или футболистов регулярно случаются скандалы на почве расизма. В декабре Рахим Стерлинг стал жертвой расистских песен от фанатов «Челси», а в Пьера-Эмерика Обамеянга кинул банановую шкурку фанат «Тоттенхэма». Мохаммед Салах подвергался оскорблениям на национальной почве от болельщиков «Вест Хэма» и «Челси». Игроку «Уигана» Натану Бирну присылали сообщения, в которых называли его грязным чернокожим рабом, который должен умереть. Вильфрид Заа говорил, что часто видел в свой адрес слово «обезьяна» в реплаях «Твиттера». А болельщик «Арсенала» оскорблял защитника «Наполи» Кулибали в матче Лиги Европы.

Защитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Дэнни Роуз несколько недель назад признался, что не может дождаться окончания карьеры футболиста из-за постоянных расистских оскорблений в футболе. «С меня хватит. Я убедил себя отыграть еще 5-6 лет, но не могу дождаться момента, когда карьера закончится. Достаточно посмотреть на все, что происходит в футболе и вокруг него. Страны, болельщики которых регулярно отмечаются в проявлениях расизма, наказывают только штрафами. Еще и на суммы, которые я обычно трачу за один выходной в Лондоне. На что здесь можно надеяться?», – негодовал Роуз. Его комментарий связан с матчем сборной Англии против Черногории в марте. Тогда черногорские болельщики всю игру оскорбляли темнокожих футболистов Англии.



Что касается последней ситуации с Янгом, то комментариев самого футболиста не было, но его последняя на данный момент запись в «Твиттере» посвящена как раз объединению для борьбы с дискриминацией в футболе.