Лапорт – Сон: идеальная связка

Если вы не видели первые 10 минут ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», то многое потеряли! Хозяева быстро отыграли пропущенный в Лондоне гол, но после этого случилось то, к чему Хосеп Гвардиола точно не готовился. Тренер чемпиона Англии ждал ударов от чужих, а получил от своего. Две ужасные ошибки центрального защитника Эмерика Лапорта привели к двум голам Сон Хын Мина. Корейский форвард оформил дубль в течение каких-то трёх минут.

Сперва Лапорт подарил мяч Сону, прерывая проникающую передачу. То ли испанцу не повезло с отскоком при попытке перехватить пас, то ли он так неудачно выбивал мяч. В следующем эпизоде Эмерик допустил ещё более грубую ошибку. Лапорт настолько неаккуратно обработал мяч при выходе из обороны, что просто подарил его Лукасу Моуре. Бразилец быстро соорудил контратаку, которую завершил кореец.

Между тем, Эмерик – один из самых дорогих новичков в истории клуба. В январе 2018-го «Манчестер Сити» выкупил его у «Атлетика» за 65 млн евро.