Четыре гола за 10 минут и два важных решения VAR! Как Гвардиола выбыл из ЛЧ

Вот это матч был в Манчестере! Кто ещё скажет, что видеоповторы убивают эмоции в футболе?

«Знаю, люди говорят, что я пришёл в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов, но это не так. Я пришёл сюда, чтобы моя команда играла так, как я хочу. В «Баварии» за три сезона мы выиграли всё, кроме Лиги чемпионов, и это считается провалом. Что сказать? Я принимаю это. Знаю это и должен жить с этим, но это не большая проблема».

Хосеп Гвардиола включил защитный механизм в самый напряжённый момент сезона – перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», в котором чемпион АПЛ должен был отыграться после поражения со счётом 0:1 в Лондоне. Конечно же, в «Манчестер Сити» каталонца приглашали не просто для повторения результатов команды при Роберто Манчини и Мануэле Пеллегрини. Да и сам Пеп выбрал этот клуб для того, чтобы побеждать везде, играя так, «как хочет».

Скорее всего, Гвардиола готовился к разным сценариям игры, но даже он не мог бы предположить того, что случилось в стартовые 10 минут матча. Когда ещё в плей-офф Лиги чемпионов соперники забивали четыре гола первыми четырьмя ударами по воротам? Наверное, если бы в этот вечер на поле «Этихада» приземлился НЛО, у тренера «Манчестер Сити» был бы менее удивлённый и озадаченный вид, чем после дубля Сона.



Правда, началась эта феерия с гола команды Гвардиолы. Все знают, как «Ман Сити» умеет начинать матчи – с сумасшедшего прессинга и быстрого забитого мяча. Но на сей раз никакого мощного давления не было. Просто Кевин Триппьер и Виктор Ваньяма не разобрались, кому и как играть с Давидом Сильвой и Рахимом Стерлингом. Английскому вингеру позволили то, чего нельзя позволять – свободно пробить в дальний угол. Пожалуй, в этом эпизоде «Тоттенхэму» не помешала бы дополнительная фигура на фланге. И уж точно «шпорам», игравшим в дебюте с ромбом в середине поля, не хватило флангового полузащитника в моменте с голом Бернарду Силвы при счёте 1:2. Дэнни Роуз сместился слишком близко к центральным защитникам, а его никто не страховал.

Между двумя голами «Ман Сити» случились две грубейшие ошибки центрального защитника хозяев Эмерика Лапорта, которые полностью перевернули ситуацию в сражении представителей АПЛ. Находящийся в великолепной форме Сон добавил ещё два гола к победному мячу, забитому неделю назад на новой арене «шпор». Заслуживают комплимента и действия в голевых атаках Лукаса Моуры, удачно заменившего травмированного Гарри Кейна. Бразилец всё толково сделал.

Лапорт – Сон: идеальная связка. Один привозит, другой забивает Маленькие эпизоды великого матча!

С пятым голом соперники «затянули». Он был забит лишь шестым ударом по воротам. После того, как Стерлинг ответил собственным дублем на дубль корейца, тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино попросил Сона и Эриксена активнее перекрывать фланги. Ещё одно изменение у «шпор» оказалось вынужденным. В конце первого тайма получил травму Мусса Сиссоко, которого неожиданно заменил не хавбек, а центрфорвард Фернандо Льоренте.



Команде Гвардиолы требовалось забивать больше, поэтому во втором тайме чемпион Англии продолжил наращивать давление. В результате на исходе часа матча «Ман Сити» впервые повёл в противостоянии со «шпорами». В очередной раз в нужный момент выстрелил Серхио Агуэро.

Вот только этот волшебный матч не мог закончиться так просто. Сыграла ставка Почеттино на Льоренте! Испанец стал автором гола, законность которого даже с системой VAR определить было непросто. Возможно, мяч скользнул по руке центрфорварда, однако Джюнейт Чакыр поступил справедливо, засчитав взятие ворот: Льоренте забил бедром.

Однако самый яркий эпизод игры был ещё впереди! На четвёртой минуте компенсированного времени «Ман Сити» забил, казалось бы, победный гол, заставив Гвардиолу прыгать на бровке, словно юношу после первого удачного свидания. Счастливее этого 48-летнего человека, для которого АПЛ ценнее Лиги чемпионов, не было никого. К сожалению для Пепа, система VAR и тут помогла Чакыру принять верное решение – Агуэро попал в офсайд. «Тоттенхэм» идёт дальше, а «Ман Сити» уже точно не выиграет все трофеи в нынешнем сезоне.

Самое смешное, что Гвардиола до сегодняшнего дня поддерживал систему VAR, тогда как Почеттино жаловался, что повторы убивают эмоции в футболе.