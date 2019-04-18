«Ливерпуль» обошёл «Сити» в Лиге чемпионов. Но не стал фаворитом в АПЛ

В Лиге чемпионов сегодня параллельно решался не только вопрос полуфиналистов турнира, но и расклады в чемпионской гонке Англии. Пока «Ливерпуль» спокойно разбирал «Порту» на драконьи башмаки, «Сити» и «Тоттенхэм» устроили перфоманс сезона как минимум. А то и пятилетия, учитывая, что ключевую роль в матче сыграла технология VAR, дважды результативно вмешавшись в происходившее. И до сих пор есть вопросы, что везде повторы использовали верно. Например, гол Льоренте, ставший решающим, кажется, все-таки не стоило засчитывать – форвард играл рукой:

«Время от времени система VAR напрочь убивает все эмоции от футбола. Мне кажется, иногда она создает больше проблем, чем решает», – говорил главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино еще несколько месяцев назад. Интересно, что он скажет про видеоповторы теперь. Выход в полуфинал он праздновал довольно эмоционально:

И «Ливерпуль», и «Сити» забили в своих матчах Лиги чемпионов по 4 гола. Но «красные» идут в полуфинал, где их ждет «Барселона». А команда Хосепа Гвардиолы в шоке вылетает из Лиги чемпионов. Впрочем, каталонский тренер еще вчера подчеркнул для всех, что победа в этом турнире – не его главная цель. «Я знаю, люди говорят, что я пришёл в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов, но это не так. Я пришёл сюда, чтобы моя команда играла так, как я хочу. Для меня победа в Премьер-лиге – самый важный титул», – сказал Пеп.

И здесь начинается самое интересное. Прямо сейчас в таблице АПЛ «Сити» отстает от «Ливерпуля» на два очка, имея матч в запасе. Календарь при этом у «горожан» намного сложнее: им еще играть дома против «Тоттенхэма» (да!) и на выезде с «Манчестер Юнайтед». Плюс «Бернли», «Лестер» и «Брайтон». У «Ливерпуля» при этом в Англии остались достаточно проходимые оппоненты: «Кардифф», «Хаддерсфилд», «Ньюкасл», «Вулверхэмптон».

Эти фото разделяет 30 секунд. И в них трагедия великого тренера Гвардиолы Его команда снова вылетела задолго до финала.

Но теперь в календарь «Ливерпуля» на весну вклинились два матча против «Барселоны». И от того, как команда будет проводить эти встречи, зависит ее физическое и эмоциональное состояние в концовке сезона. «Красным», вполне вероятно, придется в каких-то матчах беречь силы, учитывая, что у «Барселоны» в чемпионате дела намного проще и лучше – она может позволить себе давать отдых лидерам и не рисковать. У «Ливерпуля» начинается эмоциональный период, и команда может просто перегореть.

При этом у «Сити» вариантов не остаётся – надо уничтожать соперников в Англии, чтобы добиться главного из оставшихся возможных титулов. То, как клуб вылетел из Лиги чемпионов, может только разозлить и раззадорить, а не лишить веры в себя. Клуб из Манчестера не отказался от своего футбола, много атаковал и только решения арбитра при просмотре VAR оставили команду Гвардиолы без полуфинала. Такое возможно в двухматчевых противостояниях Лиги чемпионов, но невозможно в АПЛ. Там нет видеоповторов и шанса исправить свои ошибки.