Была ли рука у Льоренте? А как вам такой повтор

Ключевой момент матча. 73-я минута. Триппьер навесил с левого фланга атаки во вратарскую, где Льоренте оказался первым на мяче и бедром отправил его в сетку ворот. Арбитр долго просматривал этот эпизод, но в итоге гол всё же зафиксировал.

Смотрим внимательно.

Забавно, но на этом повторе видно, что если бы мяч не залетел в ворота «Ман Сити», то арбитр вполне мог ставить пенальти: Эмерик Лапорт сыграл рукой.

Четыре гола за 10 минут и два важных решения VAR! Как Гвардиола выбыл из ЛЧ Вот это матч был в Манчестере! Кто ещё скажет, что видеоповторы убивают эмоции в футболе?

У него вообще отличный матч.

Лапорт – Сон: идеальная связка. Один привозит, другой забивает Маленькие эпизоды великого матча!

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