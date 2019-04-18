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«Челси» — «Славия», 18 апреля 2019, Лига Европы. Чехи способны на сенсацию

«Славия» Прага
Богдан Горбунов
Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images
«Славии» по силам пройти «Челси». У синих много проблем
«Азарозависимость» и ужасная реализация могут сыграть злую шутку с лондонцами.
Футбол / Лига Европы

Пусть никого не вводят в заблуждение вывеска матча и результат первой игры между «Челси» и «Славией». В ответной встрече будет отнюдь не всё так однозначно, как кажется. Чехи способны устроить настоящий кошмар для англичан на «Стэмфорд Бридж».

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2019, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Славия П
Прага, Чехия

Основания для таких предположений дают сами лондонцы, которые невнятно проводят первый сезон при Маурицио Сарри. После удачного старта в августе команду начало лихорадить и не отпустило до сих пор. Основные игровые проблемы синих итальянец так и не смог решить.

Главная беда нынешнего «Челси» — ужасная зависимость от Жоржиньо и Азара. Тут всё просто. Если вы включили телевизор и играет «Челси» с каким-нибудь «Лестером», а на табло нули к условной 60-й минуте, значит рядом с Жоржиньо ответственный опекун, играющий с ним в защите лично. В то же время у Эдена Азара либо неудачный день, либо защитники соперника нещадно носятся, не давая бельгийцу получить мяч. Это, наверное, единственный способ сдержать неуловимого вингера. Перед матчем «Челси» и «Ливерпуля» такие мысли высказывал Юрген Клопп. «Скоро он сыграет против нас, и мы попытаемся сделать всё, чтобы спастись хотя бы от пары его финтов. Лучший способ справиться с ним — это перекрыть возможность для передач в его сторону».

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В той встрече удержать Азара хозяевам не удалось. Он мог ликвидировать отставание в счёте всего за несколько минут, дважды оставаясь один на один с Алисоном. Однако сначала штанга помешала вингеру отличиться, а затем его удар парировал бразилец.

Плохая реализация моментов погубила «Челси» не только в матче с «Ливерпулем». Низкая результативность преследует синих по ходу всего сезона. Согласно данным Understat, из топ-5 Премьер-лиги у лондонцев наименьшая разница между показателем ожидаемых голов (XG) и реально забитых мячей — 0,18. К слову, лидирующий «Ливерпуль» забил на 6 голов больше, чем «был должен». У «Тоттенхэма» такая разница равняется 7 забитым мячам, а у «Арсенала» — 9. Лига Европы, конечно, другой турнир, но если проблема существует на дистанции, почему бы ей не всплыть в конкретном матче.

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Другое слабое место «Челси» — левый фланг обороны. Ни Эмерсон, ни Алонсо не способны выполнять весь объём работы, который требует Сарри. Испанец часто чудит в обороне, ошибается позиционно и упускает игроков соперника. Итальянец пока слаб в атаке. На счету Эмерсона лишь одна голевая передача в Лиге Европы за 7 матчей. Очень невнятно для современного латераля. Особенно при том, что соперники на пути к четвертьфиналу у лондонцев были не самые грозные.

Кроме того, синие не могут не чувствовать давления от их нынешнего положения. Клуб рискует второй год подряд не попасть в Лигу чемпионов. Лондонцы вынуждены разрываться между АПЛ и Лигой Европы в надежде, что хотя бы с помощью одного из турниров они застолбят за собой заветное место в ЛЧ. Попытки усидеть на двух стульях редко заканчиваются успехом. Скромная скамейка запасных и нелюбовь Сарри к ротации могут сыграть злую шутку с «Челси».

Совершенно по-другому к ответному матчу подходит «Славия». После 28 из 30 туров клуб занимает первую строчку в чемпионате и уже обеспечил себе место в шестёрке лучших команд (С сезона-2018/19 в Чехии после окончания регулярного чемпионата команды делятся на три группы и играют мини-турниры для определения итоговых позиций). Болельщики не питают особых надежд о перспективах чехов в Лиге Европы. Команда уже добилась успеха, добравшись до четвертьфинала. Поэтому о психологической скованности игроков не может быть и речи.

«Славия» на поле действует очень самоотверженно, слаженно и организованно. Главного тренера чехов Йиндршиха Трпишовски не зря сравнивают с Юргеном Клоппом. Благодаря отлично выстроенному прессингу в первом матче «Славия» не позволила «Челси» нанести ни одного удара в створ ворот до перерыва. Неделю назад синим с трудом удавалось выходить из обороны.

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В игре «Славии» не менее значимы и стандарты. В обоих из двух матчей 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей» чехи отличались после успешных подач с угловых. Стандартные положения помогли команде Трпишовски и на более ранней стадии турнира. В ответном матче 1/16 ЛЕ с «Генком» из четырёх голов, влетевших в сетку ворот бельгийцев — один после розыгрыша штрафного и ещё один после подачи с углового.

«Мы просто маленький клуб из Чешской Республики, но мы не сдадимся. Мы приехали на войну», — заявил перед второй игрой с «Челси» Трпишовски.

Что ж, чехам нужен лишь один гол для того, чтобы перевести игру в дополнительное время. Любой следующий забитый мяч заставит «Челси» как минимум сравнивать счёт. Кто знает, может и не зря футболисты «Славии» прыгали от счастья в раздевалке, узнав, что их соперником по четвертьфиналу стали лондонцы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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