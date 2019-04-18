«Славии» по силам пройти «Челси». У синих много проблем

Пусть никого не вводят в заблуждение вывеска матча и результат первой игры между «Челси» и «Славией». В ответной встрече будет отнюдь не всё так однозначно, как кажется. Чехи способны устроить настоящий кошмар для англичан на «Стэмфорд Бридж».

Основания для таких предположений дают сами лондонцы, которые невнятно проводят первый сезон при Маурицио Сарри. После удачного старта в августе команду начало лихорадить и не отпустило до сих пор. Основные игровые проблемы синих итальянец так и не смог решить.

Главная беда нынешнего «Челси» — ужасная зависимость от Жоржиньо и Азара. Тут всё просто. Если вы включили телевизор и играет «Челси» с каким-нибудь «Лестером», а на табло нули к условной 60-й минуте, значит рядом с Жоржиньо ответственный опекун, играющий с ним в защите лично. В то же время у Эдена Азара либо неудачный день, либо защитники соперника нещадно носятся, не давая бельгийцу получить мяч. Это, наверное, единственный способ сдержать неуловимого вингера. Перед матчем «Челси» и «Ливерпуля» такие мысли высказывал Юрген Клопп. «Скоро он сыграет против нас, и мы попытаемся сделать всё, чтобы спастись хотя бы от пары его финтов. Лучший способ справиться с ним — это перекрыть возможность для передач в его сторону».

Азар – головная боль Сарри. Эден тащит «Челси», но мешает строить команду Бельгиец – и дар, и проклятье лондонского суперклуба.

В той встрече удержать Азара хозяевам не удалось. Он мог ликвидировать отставание в счёте всего за несколько минут, дважды оставаясь один на один с Алисоном. Однако сначала штанга помешала вингеру отличиться, а затем его удар парировал бразилец.

Плохая реализация моментов погубила «Челси» не только в матче с «Ливерпулем». Низкая результативность преследует синих по ходу всего сезона. Согласно данным Understat, из топ-5 Премьер-лиги у лондонцев наименьшая разница между показателем ожидаемых голов (XG) и реально забитых мячей — 0,18. К слову, лидирующий «Ливерпуль» забил на 6 голов больше, чем «был должен». У «Тоттенхэма» такая разница равняется 7 забитым мячам, а у «Арсенала» — 9. Лига Европы, конечно, другой турнир, но если проблема существует на дистанции, почему бы ей не всплыть в конкретном матче.

«Ливерпуль» — супер. Но «Челси» мог всё спасти за 5 минут За четыре тура до окончания чемпионата Клопп опять подвинул Гвардиолу.

Другое слабое место «Челси» — левый фланг обороны. Ни Эмерсон, ни Алонсо не способны выполнять весь объём работы, который требует Сарри. Испанец часто чудит в обороне, ошибается позиционно и упускает игроков соперника. Итальянец пока слаб в атаке. На счету Эмерсона лишь одна голевая передача в Лиге Европы за 7 матчей. Очень невнятно для современного латераля. Особенно при том, что соперники на пути к четвертьфиналу у лондонцев были не самые грозные.

Кроме того, синие не могут не чувствовать давления от их нынешнего положения. Клуб рискует второй год подряд не попасть в Лигу чемпионов. Лондонцы вынуждены разрываться между АПЛ и Лигой Европы в надежде, что хотя бы с помощью одного из турниров они застолбят за собой заветное место в ЛЧ. Попытки усидеть на двух стульях редко заканчиваются успехом. Скромная скамейка запасных и нелюбовь Сарри к ротации могут сыграть злую шутку с «Челси».

Совершенно по-другому к ответному матчу подходит «Славия». После 28 из 30 туров клуб занимает первую строчку в чемпионате и уже обеспечил себе место в шестёрке лучших команд (С сезона-2018/19 в Чехии после окончания регулярного чемпионата команды делятся на три группы и играют мини-турниры для определения итоговых позиций). Болельщики не питают особых надежд о перспективах чехов в Лиге Европы. Команда уже добилась успеха, добравшись до четвертьфинала. Поэтому о психологической скованности игроков не может быть и речи.

«Славия» на поле действует очень самоотверженно, слаженно и организованно. Главного тренера чехов Йиндршиха Трпишовски не зря сравнивают с Юргеном Клоппом. Благодаря отлично выстроенному прессингу в первом матче «Славия» не позволила «Челси» нанести ни одного удара в створ ворот до перерыва. Неделю назад синим с трудом удавалось выходить из обороны.

«Челси» — «Славия», «Айнтрахт» — «Бенфика». Прогноз на Лигу Европы Пять ставок на ответные матчи Лиги Европы.

В игре «Славии» не менее значимы и стандарты. В обоих из двух матчей 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей» чехи отличались после успешных подач с угловых. Стандартные положения помогли команде Трпишовски и на более ранней стадии турнира. В ответном матче 1/16 ЛЕ с «Генком» из четырёх голов, влетевших в сетку ворот бельгийцев — один после розыгрыша штрафного и ещё один после подачи с углового.

«Мы просто маленький клуб из Чешской Республики, но мы не сдадимся. Мы приехали на войну», — заявил перед второй игрой с «Челси» Трпишовски.

Что ж, чехам нужен лишь один гол для того, чтобы перевести игру в дополнительное время. Любой следующий забитый мяч заставит «Челси» как минимум сравнивать счёт. Кто знает, может и не зря футболисты «Славии» прыгали от счастья в раздевалке, узнав, что их соперником по четвертьфиналу стали лондонцы.