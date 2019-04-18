Есть только одно но.

Португалия не догонит Россию. Теперь точно

С вылетом российских клубов из еврокубков мы продолжали следить за таблицей коэффициентов. Из-за Португалии: у неё были шансы догнать Россию.

При таком раскладе бронза РПЛ больше не давала бы места в ЛЧ. А количество команд в еврокубках сократилось бы до пяти.

При каких условиях Португалия могла обойти Россию?

Об этом уже было написано здесь, но попробуем показать всё на пальцах.

Чтобы сократить разрыв в 2,317 балла, португальцам надо было одержать минимум пять побед в пяти матчах.

Каждая из них дала бы стране по 2 очка (10 в сумме).

Ещё одно бонусное очко получила бы «Бенфика» за выход в полуфинал.

И второе — за выход в финал.

Суммарные 12 очков делим на количество клубов, игравших в Европе (5) — получаем как раз нужные 2,4.

Всё пошло не так, как только «Порту» уступил и в ответной игре с «Ливерпулем». А силами одной «Бенфики» получится набрать максимум два очка — даже если она выиграет Лигу Европы.

Как играли Россия и Португалия в этом сезоне?

Наша лига начинала сезон с серьёзным отрывом. Поначалу казалось, что мы можем начать гонку за топ-5.

Но в итоге российские клубы выдали худший результат за многие годы. Разочаровали почти все. Как минимум результатом.

«Краснодару» — пятёрка, «Спартаку» — кол. Оценки клубам за европейский сезон Вчера две последние российские команды вылетели из еврокубков. Время подводить черту под общим выступлением.

1/8 финала Лиги Европы стала потолком для наших грандов, а у некоторых всё закончилось ещё на групповом этапе.

«Зенит» — 2 балла



«Краснодар» — 1,833 балла



ЦСКА — 1,5 балла



«Локомотив» — 1 балл



«Спартак» — 0,666 балла



«Уфа» — 0,5 балла

Для сравнения — результаты португальских клубов в этом сезоне.

«Порту» — 4,6 балла



«Бенфика» — 4 балла



«Спортинг» — 2 балла



«Брага» — 0,2 балла



«Риу Аве» — 0,1 балла

То есть за один сезон наша лига растеряла 3,317 очка преимущества. Притом что «Бенфика» ещё играет.

Тот факт, что шестое место осталось за нашей страной, безусловно радует. Но следующий сезон мы начнём примерно на одинаковых позициях с Португалией. И вот там уже будет настоящая заруба.