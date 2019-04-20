Что поможет ЦСКА против «Локо» – и наоборот. 5 деталей решат борьбу за еврокубки

Борьба за еврокубки в РПЛ в самом разгаре – более того, «Локомотив» ещё борется за чемпионство, и даже у ЦСКА есть шансы зацепить золотые медали, если «Краснодар» обыграет «Зенит». У каждой из команд есть явные болевые точки, которыми пользуется каждый второй соперник этих коллективов. Сёмин и Гончаренко наверняка обратят внимание на сильные и слабые стороны соперника, описанные в этом тексте.

«Локомотиву» тяжело прессинговать команды с тремя защитниками

Два последних соперника «Локомотива», «Зенит» и «Ахмат», в начале атак использовали три игрока в первой линии билд-апа и одного – во второй: Иванович-Барриос-Ракицкий (колумбиец опускался глубже при владении) с Оздоевым у первых и Плиев-Нижич-Семёнов с Шиманьским – у вторых. ЦСКА последнее время играет в модуле 3-Х-Х и вряд ли откажется от него на матч с «Локо», учитывая возвращение сильного на мяче Магнуссона.

Против «Зенита» «железнодорожники» пытались в высоком и среднем блоках прессинговать тройку игроков билд-апа двумя нападающими, а Баринов должен был контролировать Оздоева и вылетать на Барриоса по триггеру. Когда «Локо» встречал «Зенит» ещё глубже, тройку защитников прессинговал один Эдер, а Миранчук контролировал Оздоева. У «Локо» были проблемы: «Зенит» в любом случае имел преимущество в билд-апе и спокойно разыгрывал его (Ракицкий и Иванович доходили вплоть до центрального круга); если же Баринов выбрасывался на Оздоева, «Зенит» мог отрезать прессинг «Локомотива» одной длинной передачей в опорную хозяев – там один Крыховяк боролся против Дзюбы, а на подборе были сплошь игроки «Зенита».

Против «Зенита» во втором тайме и против «Ахмата» Сёмин пробовал другой вариант: разбирать игроков соперника в билд-апе 1-в-1. Средние и длинные вертикальные передачи в полуфланги разбивали и такой прессинг: грозненцы вообще завязали на этом атакующую игру.

ЦСКА может сдваивать фланги. Вингеры «Локо» слабо помогают команде

Основной атакующий план Рашида Рахимова в матче против «Локомотива» был завязан на сдваивании флангов: к крайним защитникам «Ахмата», Мохаммади и Уциеву, приходили центральные полузащитники, Раванелли и Исмаэл. Так как вингеры Сёмина играли против крайних центральных защитников «Ахмата», а опорники не успевали перестраиваться, быстрые вертикальные передачи оставляли крайних защитников «Локо» 1vs2 против хозяев на фланге.

Это работало и при средних/длинных вертикальных передачах по флангу верхом и низом, и при переводах мяча в противоположный полуфланг, где также создавалось численное преимущество. Конечно, ЦСКА вряд ли будет разрывать «Локо» на флангах: «Зенит» тоже зачастую перегружал фланги, но команда Семина садилась намного глубже и давала сопернику меньше пространства. Тем не менее к концу матча с петербуржцами «Локо» всё равно проседал на флангах из-за того, что вингеры перестали отрабатывать назад. К слову, когда вингеры глубоко опускались для обороны, у «Локомотива» оставалось меньше вариантов при контратаках – такая вот вилка решений у Сёмина.

Да, у ЦСКА не будет Фернандеса, но ведь можно сдваивать и левый фланг – как раз справа у «Локомотива» играет Игнатьев, который из-за недостатка оборонительных качеств раз за разом становится целью для давления.

ЦСКА умеет собирать подборы, а «Локомотив» – нет

Гончаренко – из тех тренеров, для которых важно не выиграть верховое единоборство, а собрать подбор. ЦСКА делает это на очень высоком уровне, а у «Локо», наоборот, возникают проблемы на вторых мячах, причём на всех участках поля, как в атаке, так и в защите. В атаке «Локомотив» крайне редко использует длинные передачи (четвёртые с конца по лиге), плюс для подобного плана у Сёмина есть Эдер, который качественно борется за верх. Но в обороне против ЦСКА, который не стесняется ни длинных передач, ни кроссов, подборы станут для «Локомотива» большой проблемой.

«Локомотив» слабо подбирает подборы после кроссов, даже если верх в штрафной выигрывает их игрок. Дело в том, что опорники «железнодорожников» вжимаются в штрафную, если крайние и центральные защитники выходят выше, чтобы играть против соперников в зоне подачи. Это происходит во многом из-за слабой поддержки от вингеров – всё взаимосвязано. Выигрывать верх в штрафной получается, а вот с подбором уже тяжело.

На примере ниже – гол «Ахмата». Мохаммади и Исмаэл сдвоили фланг; туда последовала длинная передача, Мохаммади выиграл верх у Игнатьева и сделал скидку на Исмаэла – подбор снова проигран «Локомотивом». На полузащитника «Ахмата» выдвинулся Кверквелия, но ситуация на фланге все равно осталась 2vs2 – Миранчук не первый раз был далеко от эпизода. В штрафную опустился Баринов для подстраховки Кверквелии, а Крыховяк ушел в штрафную уже за Ивановым. В итоге поляк выиграл верх у Иванова, но выбил мяч набегавшему вторым темпом Раванелли, который вонзил мяч в ворота.

К слову, создавая ситуации для кроссов с фланга, можно вынуждать опорников «Локо» вжиматься в центр, а затем отдавать передачу в свободную «зону 14». Так пару раз делал «Зенит»: на примере ниже Оздоев спокойно сделал заброс на Азмуна, потому что Крыховяк и Баринов вжались в штрафную и поздно выбросились на Магомеда. Сердар скинул мяч на Дзюбу, Артём принял мяч спиной к воротам и пробил пяткой, а на добивании играл Роберт Мак – «Локомотив» проиграл скидки и вторые мячи уже в своей штрафной, потому что «Зенит» поставил их в неудобную ситуацию.

Задавить «Локо» прессингом не так просто

В весенней стадии чемпионата против «Локомотива» пробовались самые разные прессинг-системы, но каждый раз «железнодорожники» умело подстраивались под давление соперников. Гончаренко придётся очень постараться, чтобы учесть все возможные действия игроков «Локо» в билд-апе.

Тяжелее всего играть против Крыховяка. Поляк очень здорово действует под прессингом: открывается в свободных зонах, отклеивается от опекунов или уводит соперников в сторону, чтобы предоставить свободу не себе, а партнеру, а также быстро разворачивается с мячом и не затягивает с решениями. Например, против «Динамо» Гжегож часто уводил Теттеха, создавая разрывы между Юсуповым и Теттехом, а против «Зенита» уходил из-под перекрывавшего на него передачи Азмуна в полуфланги и продолжал атаку передачами между линий.

Баринов не так хорош, как Крыховяк, но тоже может подстроиться под прессинг соперника по ходу игры. Например, против «Ахмата» он сбрасывал давление, уходя в полуфанги или фланги и меняясь позициями с Игнатьевым: Баринов оказывался то в первой линии билд-апа, то во второй, но обязательно у бровки. Из полуфланга и фланга Баринов сделал большинство передач в том матче, позволяя «Локомотиву» развивать опасные фланговые атаки. Благодаря смещению Дмитрия «Локо» забил первый мяч в ворота грозненцев.

Если «Локо» удастся взламывать прессинг ЦСКА, они смогут доставлять большие проблемы обороне «армейцев» благодаря другому своему преимуществу.

«Локомотив» должен пользоваться разрывами между линий ЦСКА

Наверное, именно эту проблему в обороне «армейцев» можно назвать главной. Полузащита ЦСКА часто выдвигается слишком высоко и не контролирует передачи между линий, из-за чего передачи в опорную разрывают оборону команды Гончаренко.

Особенно проблематичны для полузащитников ЦСКА передачи между линий после потерь. Игроки «армейцев» очень агрессивно вылетают в контрпрессинг; давление после потери у ЦСКА работает неплохо, но проникающие передачи, которые отрезают всю полузащиту, доставляют обороне «армейцев» большие проблемы. Этим пользовался и «Локомотив» в октябрьском матче, и, например, «Спартак» в недавнем дерби.

Впрочем, при позиционной обороне соперники ЦСКА тоже отрезали полузащитников «армейцев» в обороне: «Оренбург» проникал в опорную команды Гончаренко и до удаления Фернандеса, и после него; в голевом эпизоде Попович сместился с мячом в полуфланг и отрезал полузащиту ЦСКА одной передачей на Малых, который двигался из фланга в центр. Всё тот же «Спартак» тоже пользовался проблемами «армейцев» в этом аспекте: получая передачи между линиями, Адриано, Зе Луиш, Ханни и Мельгарезо здорово разворачивались под давлением защитников ЦСКА и выходили на свободное пространство.

В атаке «Локомотива» между линий умеют открываться практически все: Фернандеш, оба Миранчука, Фарфан и даже Смолов. По факту именно благодаря умному движению этих игроков команда Сёмина создаёт большинство опасных моментов в позиционных атаках в этом сезоне.