Болельщик «Бенфики» перепутал города. Он приехал не в тот Франкфурт!

Мы помним подобные истории по чемпионату мира в России. Иностранные болельщики путали Ростов-на-Дону и Ростов из Ярославской области, Нижний Новгород и Великий Новгород, Вологду с Волгоградом. Теперь жертвой собственного географического кретинизма стал поклонник «Бенфики» Альваро Оливейра, отправившийся на автомобиле на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Йович забил команде, которой принадлежит. Главное о матчах Лиги Европы «Валенсия» победила, а Черышев отдал голевой пас, «Челси» одержал тяжёлую победу в Праге, а Секейра нокаутировал «Айнтрахт».

Португальский фанат потратил 28 часов на дорогу. Он направлялся во Франкфурт-на-Майне, а очутился во Франкфурте-на-Одере. Если что, расстояние между этими двумя городами Германии составляет почти 600 км. При въезде в «неправильный» Франкфурт довольный болельщик сфотографировался с атрибутикой «Бенфики», однако на следующем снимке, после того, как он узнал, что прибыл вовсе не в гости к «Айнтрахту», у Альваро Оливейры уже совсем другое выражение лица. В его посте содержалась доля грубой самокритики. Кроме того, любитель футбола, похоже, путешествовал не в одиночку.

Впрочем, к счастью для португальца, он оказался во Франкфурте-на-Одере более чем за восемь часов до начала игры. Теоретически у него ещё оставалось время, чтобы всё-таки успеть добраться до стадиона во Франкфурте-на-Майне и посмотреть игру «Бенфики» вживую.