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Как фанат «Бенфики» перепутал города, уехав не в тот Франкфурт

Как фанат «Бенфики» перепутал города
Анатолий Романов
Фото: Alex Grimm/Getty Images
Болельщик «Бенфики» перепутал города. Он приехал не в тот Франкфурт!
На матч Лиги Европы с «Айнтрахтом»
Футбол / Лига Европы

Мы помним подобные истории по чемпионату мира в России. Иностранные болельщики путали Ростов-на-Дону и Ростов из Ярославской области, Нижний Новгород и Великий Новгород, Вологду с Волгоградом. Теперь жертвой собственного географического кретинизма стал поклонник «Бенфики» Альваро Оливейра, отправившийся на автомобиле на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

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«Валенсия» победила, а Черышев отдал голевой пас, «Челси» одержал тяжёлую победу в Праге, а Секейра нокаутировал «Айнтрахт».

Португальский фанат потратил 28 часов на дорогу. Он направлялся во Франкфурт-на-Майне, а очутился во Франкфурте-на-Одере. Если что, расстояние между этими двумя городами Германии составляет почти 600 км. При въезде в «неправильный» Франкфурт довольный болельщик сфотографировался с атрибутикой «Бенфики», однако на следующем снимке, после того, как он узнал, что прибыл вовсе не в гости к «Айнтрахту», у Альваро Оливейры уже совсем другое выражение лица. В его посте содержалась доля грубой самокритики. Кроме того, любитель футбола, похоже, путешествовал не в одиночку.

Впрочем, к счастью для португальца, он оказался во Франкфурте-на-Одере более чем за восемь часов до начала игры. Теоретически у него ещё оставалось время, чтобы всё-таки успеть добраться до стадиона во Франкфурте-на-Майне и посмотреть игру «Бенфики» вживую.

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