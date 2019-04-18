«Челси», что ты делаешь, прекрати!

Сначала не могли перестать забивать, теперь не могут перестать пропускать. Уже 4:3

Матч со «Славией» футболисты «Челси» начали сверхактивно. На второй минуте повреждение получил Азар (но вернулся в игру), на пятой Педро завершил элегантную атаку с двумя пасами в касание голом, а на девятой тот же Педро попал в штангу с трёх метров.

От штанги мяч отлетел в голову защитника «Славии» и в ворота. Отметим голевой пас Жиру: это его 12-е результативное действие в последних девяти матчах ЛЕ.

0:2 после десяти минут, может ли быть хуже?

Может. 0:3 после 17 минут. Канте отдал пас, за который его похвалил бы сам Пирло, а Педро выкатил на Жиру.

Для француза это 10-й гол в турнире. Машина. Кажется, Жиру просто создан, чтобы играть в Лиге Европы. Может, ему надо было играть в «Севилье»? Или проблема всё-таки в Сарри? Не совсем понятно, зачем держать Оливье на скамейке в матчах АПЛ, если он настолько стабилен.

Жиру – герой Лиги Европы. Хет-трик с «Динамо» и 9 голов в 8 матчах Машина.

При счёте 3:0 игроки «Славии» решили начать как-то реагировать на происходящее. Для начала, снова ударили по ногам Азара. Потом создали голевой момент – Кепа спас. Потом забили головой. Отметим, что с опекой Соучека вообще никто не заморачивался.

Пока режиссёры показывали повтор чешского гола, «Челси» забил ещё. Педро оформил дубль.

4:1 ещё до конца получаса матча. Кажется, это напугало обе команды, потому что до конца первого тайма на поле не произошло больше ничего.

А с начала второго тайма в «Челси» что-то сломалось. Крайний защитник «Славии» Петр Шевчик с разницей в две минуты положил два классных дальних гола. Особенно хорош второй.

За полчаса до конца матча счёт стал 4:3, а общий счёт — 5:3 в пользу «Челси». Совсем не так комфортно, как казалось по первым минутам матча.