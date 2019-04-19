«Спасибо, Массимо». Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения

Определились полуфинальные пары Лиги Европы, в «Атлетико» настроены наказать Косту, а «Спартак» вступил в диалог с Каррерой — в обзоре дня.

«Валенсия» вышла в полуфинал Лиги Европы, во второй раз обыграв «Вильярреал»

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Валенсия» принимала «Вильярреал». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник Антонио Латорре, отличившийся на 13-й минуте после передачи хавбека Гонсалу Гуэдеша. В начале второго тайма полузащитник Даниэль Парехо увеличил преимущество «Валенсии».



Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

«Арсенал» во второй раз обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Соперником «летучих мышей» стал «Арсенал», который в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» со счётом 1:0 обыграл «Наполи».

Единственный гол в игре был забил форвардом гостей Александром Ляказеттом. На 36-й минуте французский нападающий мастерски исполнил штрафной удар, назначенный метрах в 20 от ворот хозяев.

Судьи помогли «Бенфике» и «Наполи» вылететь. Главное из матчей Лиги Европы В одном случае засчитали гол из «вне игры», а в другом зафиксировали сомнительный офсайд.

«Челси» вышел в полуфинал ЛЕ, несмотря на три гола «Славии» в ответной игре

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы лондонский «Челси» принимал пражскую «Славию». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

«Челси» уже в середине первого тайма опережал соперника на три мяча — отличились форварды Педро Родригес и Оливье Жиру, а также защитник «Славии» Симон Дели, забивший в свои ворота.



На 26-й минуте хавбек гостей Томаш Соучек сократил разницу в счёте, однако практически сразу Педро во второй раз огорчил голкипера пражского клуба. После перерыва дубль оформил полузащитник «Славии» Петр Шевчик.

«Айнтрахт» обыграл «Бенфику» и сыграет с «Челси» в полуфинале Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Бенфикой». Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на арене «Франкфуртер Фольксбанк Штадион». Победу в матче со счётом 2:0 одержали хозяева.

Счёт в игре был открыт на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Филип Костич. На 67-й минуте с передачи Анте Ребича преимущество своей команды удвоил Себастьян Роде. Этот гол и позволил немецкому клубу пройти в следующий раунд турнира.

Диего Коста отказался тренироваться с «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Диего Коста пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку команды, сообщает AS.



По сведениям издания, у 30-летнего нападающего не имеется проблем со здоровьем. В четверг утром он прибыл на клубную базу, но не работал с партнёрами по команде по собственной инициативе. Предполагается, что такое решение футболиста может быть связано с возможным штрафом, который может быть наложен на него «матрасниками». Вчера игрок получил уведомление, в котором сказано, что в клубе возбуждено дисциплинарное производство по итогам его восьмиматчевой дисквалификации. В «Атлетико» считают, что оскорбление Костой рефери в матче чемпионата Испании с «Барселоной» нанесло серьёзный репутационный урон клубу.

Для Диего Косты сезон закончился. Коротко об инциденте Чью же мать имел в виду нападающий?

Материалы об инциденте с Гулиевым переданы в ГУ МВД

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев может столкнуться с проблемами с законом, сообщает телеграм-канал Baza.



По информации источника, материалы о дорожном конфликте футболиста с гражданином США Майклом Коулом были переданы в Главное следственное управление Министерства внутренних дел. Следователи продолжают проверку инцидента.

Гулиев выступил с заявлением об инциденте с американцем

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Гулиев провёл повторную встречу с Коулом и между сторонами при адвокате было подписано соглашение.

Игрок «Спартака» сломал нос американцу. Из-за конфликта на дороге Его накажут штрафом в тысячу рублей. Видео.

Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в социальной сети поздравил столичный клуб с днём рождения. Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год.



«С днём рождения, „Спартак“, с 97-летием!» — написал итальянский специалист в «Инстаграме».



«Спартак» за свою продолжительную историю 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз – чемпионом России, что является рекордным показателем на данный момент. В активе красно-белых также 10 Кубков СССР (рекорд) и три Кубка России.

«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление

Московский «Спартак» на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на поздравление бывшего главного тренера Массимо Карреры с днём рождения. Сегодня, 18 апреля, красно-белым исполнилось 97 лет.



«Спасибо, Массимо», — говорится в сообщении «Спартака».

Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по окончании нынешнего сезона сохранит за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Это позволит заявить на сезон-2020/21 по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Следом за Россией идёт Португалия, которая накануне потеряла в этом сезоне ещё один клуб. «Порту» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:4 и завершил выступление в Лиге чемпионов. Страну в еврокубках осталась представлять только «Бенфика», но она не сможет набрать нужного количества баллов, чтобы Португалия обошла в таблице Россию.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:



1. Испания – 102,855

2. Англия – 82,034

3. Италия – 74,725

4. Германия – 71,213

5. Франция – 58,498

6. Россия – 50,549

7. Португалия – 48,232.