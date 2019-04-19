Судьи помогли «Бенфике» и «Наполи» вылететь. Главное из матчей Лиги Европы

«Айнтрахт» – «Бенфика»: что бывает, когда нет VAR

Неделю назад в Лиссабоне «Айнтрахт» играл вдесятером с 20-й минуты, тем не менее смог уйти от крупного поражения, забив при 1:4. Тот гол оказался решающим, поскольку во Франкфурте-на-Майне немцы выиграли с устраивающим их счётом 2:0 и вышли в полуфинал.

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Чуть больше получаса потребовалось «Айнтрахту», чтобы повести в ответной встрече: Филип Костич добил мяч в сетку после удара из-за штрафной. Похоже, серб находился в офсайде, однако в Лиге Европы нет системы VAR. Арбитры ошиблись. Во втором тайме немцы забили второй гол в результате выигранного подбора и передачи финалиста ЧМ-2018 Анте Ребича на Себастьяна Роде.

Многого ждали от талантливых форвардов Луки Йовича и Жоау Фелиша, но в немецком матче они не забили. Серб нанёс три удара (ноль в створ), португалец – два (один в створ). На трансферы за 100 млн евро в этот раз они точно не наиграли.

«Наполи» – «Арсенал»: был ли офсайд у Милика?

«Арсенал» на удивление хладнокровно сыграл в Неаполе и удержал добытое в Лондоне преимущество в два мяча, ведь в нынешнем сезоне команда Унаи Эмери не впечатляет в выездных матчах. Правда, в середине первого тайма Аркадиуш Милик забил гол, который отменили из-за спорного офсайда.

Ещё до перерыва «канониры» потеряли травмированного Аарона Рэмси: похоже, валлийский полузащитник дёрнул заднюю поверхность бедра. Его заменил Генрих Мхитарян. Ключевой момент игры – гол Александра Ляказетта со штрафного. После удара француза примерно с 23 метров ошибся голкипер Алекс Мерет, который стал гадать и сделал шаг в другую сторону. Пропустив, «Наполи» атаковал уже совсем без энтузиазма.

«Челси» – «Славия»: 7 голов на «Стэмфорд Бридж»

Как и ожидалось, «Челси» со «Славией» выдали очень яркий матч. Дома команда Йиндршиха Трпишовски скрутила фаворита своим прессингом – поражение чехов со счётом 0:1 выглядело несправедливым. Однако прессинг пражан в Лондоне провалился. Маурицио Сарри хорошо подготовил «Челси» к игре соперника. Представитель АПЛ быстро вылетал на чужую половину и использовал свободные зоны в обороне «Славии». Педро сделал дубль, а, кроме того, а в эпизоде с автоголом Симона Дэли совершил невероятный промах с нескольких метров.

Но гости не сдались и в начале второго тайма воспользовались тем, что хозяева чуть-чуть расслабились. В течение трёх минут Петр Шевчик оформил дубль в похожих атаках: Эмерсон и его партнёры по обороне позволяли Шевчику спокойно принимать мяч в правом полуфланге, а потом бить по воротам Кепы. Гол и две голевые передачи на «Стэмфорд Бридж» записал на свой счёт пропустивший первый матч Томаш Соучек – очень приличный центрхав! Интрига неожиданно вернулась, однако большего «Челси» чехам не позволил.

«Челси», что ты делаешь, прекрати! Сначала не могли перестать забивать, теперь не могут перестать пропускать. Уже 4:3

«Валенсия» – «Вильярреал»: Черышев остался в запасе

В этой паре всё было ясно ещё после первого матча. Бывший соперник «Краснодара» переиграл в гостях бывшего соперника «Зенита» – 3:1, поэтому на «Месталье» команда Дениса Черышева могла пропустить даже два гола. Сам российский вингер опять остался в запасе, несмотря на то, что выходит с особым настроем на «Вильярреал», которому принадлежит. В ответной игре хозяева открыли счёт, проведя атаку через левый фланг Черышева, где теперь феерит Гонсалу Гуэдеш. Португалец сделал голевую передачу на Антонио Латорре. Во втором тайме Дани Парехо забил со штрафного при помощи рикошета от соперника.