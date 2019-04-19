«Парней хотят уничтожить!» Суд над Кокориным и Мамаевым. LIVE

13:17. Продолжаем разговор.

— Что было дальше? Пошагово.

— Пошагово… Вроде все начали расходиться. Пак остался на своем месте, компания не знаю, куда пошла.

— В другой зал они не перемещались?

— Я не видел.

— Вы не видели? Меня интересует зал через перегородку.

— А, через перегородку. Девушки туда ходили.

— Только девушки?

— Только девушки.

— Подсудимые не ходили?

— Не помню, надо камеры посмотреть.

— Кто-нибудь из подсудимых просил удалить видео?

— Я не слышал. Потом официанты рассказывали, что там была какая-то съемка.

— Девушки себя как вели?

— Как муравьи бегали.

— Кто-нибудь что-нибудь разбивал?

— Да. Девушка со стола тарелки смахивала. Она телефон искала.

— Одну тарелку?

— Я видел одну.

Прокурор дотошно допрашивает о событиях того утра. Кто кого бил, как бил. Только вот свидетель особо ничего не видел.

13:05. Вопросы свидетелю.

— С чего вы взяли, что надо кого-то держать?

— Не раз в своей жизни разнимал мужчин, которые выясняют отношения.

— В вашем кафе это норма?

— Что — норма? Выяснять отношения?

— Да.

— Нет. Мне кажется, это вообще не норма.

— Хорошо. Дальше что?

— Стояли, выясняли что-то. Была словесная перепалка. Много слов было, моя задача была — чтобы потасовки не было. Вот одного и держал.

— А он что делал?

— Говорил что-то Паку. Вроде «За свои слова надо отвечать».

— А подсудимые где были?

— Ну там толпа была. Все в зале были. Охранник, персонал — тоже помогали всех успокаивать.

— Вы просили их успокоиться?

— Да. Говорил: «Парни, успокойтесь, идите выяснять отношения на улицу».

— Какая реакция была?

— Ну не знаю. Мы дверь им попозже открыли.

— Вы хотите сказать, что вы виноваты в конфликте, потому что дверь не открыли?

— Нет, не хочу.

— Они успокоились, когда вы их просили это сделать?

— Судя по всему, нет.

— Сколько времени это продолжалось?

— Минут 10-15.

— Вы Кокорина Александра узнали?

— Да.

— Он посещал до этого «Кофеманию»?

— Пару раз его точно видел.

— Вы уверены, что слова в адрес Пака, про которые вы сказали, прозвучали не от Александра Кокорина?

— От того парня, которого я держал. Остальные все тоже ругались, громко говорили.

— Угрозы были?

— Не слышал.

— А Пак что делал в это время?

— Он был у меня за спиной. Я не видел.

— От него вы слышали какие-нибудь угрозы?

— Я не разбирал, кто там что говорил. Что слышал, я вам сказал.

— Вы видели Гайсина?

— Нет. Я не видел, ни как Пак зашел, ни как Гайсин.

— Кто-то при вас удары кому-нибудь наносил?

— Я не видел.

— Агрессию по отношению к Паку выражали?

— Кто? Я?

— Да не вы! А кто-то из компании.

— Не было.

— А зачем вы кого-то держали тогда?

— Чтобы предотвратить драку. Люди громко разговаривали, была словесная перепалка.

— Но если вы удерживали человека, значит, он хотел нанести удар?

— Необязательно.

— То есть вы просто так удерживали человека? Вам нравится?

— Ага, нравится (смеется).

— Кто-то во время потасовки что-нибудь снимал?

— Я не видел.

13:00. Свидетель №2. Дмитрий Грачёв:



— Я работаю управляющим ресторана «Кофемания». Пришел на работу около 8 часов утра. Пришел, разделся. Ко мне кто-то из официантов подошел и сказал: «Диман, у нас Кокорин с Мамаевым сидят». Прошел в зал — точно сидят. Судя по камерам наблюдения, их было десять человек, они сидели в самом дальнем зале. Не помню, кто ещё там был. Вроде одни — все-таки это было утро понедельника. Гости приходили, уходили.

Пила ли компания алкоголь — не видел, но они точно заказывали пиво и грамм 300 виски. Пока не начался конфликт, они себя нормально, спокойно вели. В их поведении ничего такого не было. Когда проходил в туалет, окинул их взглядом. Потом я собирался уходить. Пока застегивал куртку, посмотрел по камерам — а там потасовка. Дал указание менеджеру бежать и разнимать. Сам сбросил куртку, оставил портфель и пошел туда же. Я держал одного парня, но его здесь нет. Он был в черном. Просил их успокоиться. Позади меня был Пак.

12:40. Вызывается первый свидетель — Дмитриев Николай, охранник Театра Сатиры. Подсудимые ему не знакомы, неприязни к ним нет, оснований для оговора — тоже.

— Утром 8 октября я был на работе. К нам подъехал белый «мерседес», водитель был весь в крови, окно было разбито. Я постучал по окну, от него реакции не было. Я позвонил в «скорую», дальше они уже сами разбирались. Больше к машине я не подходил. При мне водитель из машины не выходил. Машина была испачкана кровью. Кроме стекла других повреждений не заметил. Водитель сидел, опрокинувшись на сиденье, на мой стук не реагировал. Не знаю, был ли он в сознании. Он не шевелился. Поэтому я долго не задерживался, сразу в «скорую» позвонил. Минут через 25-27 минут приехала полиция. Ни с кем из них я не общался.

Вопросы адвокатов:

Ромашов:

— Вы запомнили номера машины?

— Я уже забыл всё… Может, и называл их следователю.

— Вы ему сообщали то же самое, что и сейчас? Не говорили, что Соловчук выходил и вытирал кровь?

— А! Выходил, когда уже сотрудники полиции приехали. Видать, оклемался. Вокруг машины ходил.

Ни у кого вопросов больше нет.

12:20. Сегодня выслушаем новую пятёрку свидетелей.

12:10. Адвокат Кирилла Кокорина Барик сразу идёт в бой: «Парней хотят уничтожить! За что? Как мы жить-то дальше собираемся со всем этим? Они ведь ничего такого не совершили, правда? А их изничтожить хотят.

Всех ребят слышно хорошо, а он (Соловчук) говорит тихо. Понимал, что запись ведётся. Смотрю на его лицо, вы видели там страх? Если бы захотел, махнул рукой и троих скинул. 8 лет человек учится отталкивать от себя предметы. Наверное, хорошо умеет! Видели, как Кирилл улетел? Соловчук наверняка и не заметил. Тут я ему верю».

12:00. Самый громкий суд в новейшей истории российского футбола продолжается. Наши корреспонденты снова на месте события — в режиме онлайн передают новости из Пресненского суда столицы. Если вы пропустили, что происходило на процессе накануне, можете ознакомиться со стенограммой заседания по ссылке. Восьмой день рассмотрения дела пор существу обещает быть не менее интересным и информационно насыщенным. Оставайтесь с нами.