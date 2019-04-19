Никто не знает, каким стулом Кокорин бил Пака. Итоги восьмого дня суда

Первое: важные свидетели, кажется, кончились

Все ключевые герои конфликтов, судя по всему, уже посетили суд. Не хватает только девушки, которая в «Кофемании» была рядом с Павлом Мамаевым. Жена футболиста, Алана, называла девушку любовницей мужа. Но её пока не могут найти – девушка, судя по всему, проживает в Литве.



Поэтому давать показания приходят свидетели, которые застали либо часть конфликта, либо вообще опосредованно были задействованы в нём. Например, охранник Николай Дмитриев из театра Сатиры, расположенного недалеко от клуба «Эгоист». Он видел водителя Соловчука с повреждениями, вызвал «скорую» и ушёл после её появления. Свидетеля допрашивали 7 минут – рекорд.

Второе: до сих пор непонятно, почему Пак не пересел

Каждый день суда возникает много постоянных вопросов. Один из них: «Почему Денис Пак не пересел за другой столик, если ему было неприятно смотреть на шумную и нетрезвую компанию?». Кто-то из свидетелей говорит, что в то утро кафе было почти пустым. Кто-то, наоборот, указывает, что был загруз не меньше 90% зала. Управляющий «Кофемании» Дмитрий Грачев сегодня сказал, что пересесть Пак мог – людей в кафе было мало.



После показаний Грачева читался протокол его допроса. Из него выяснилось, что начальник дал управляющему номер Пака, а тот по телефону попросил дать ему видеозапись из кафе. Свидетель сделал копию и передал её водителю Пака.

Суд над Кокориным и Мамаевым. День восьмой. Как это было Все подробности из зала суда.

Третье: возможно, следствие получило не тот стул, которым Кокорин бил Пака

Алексей Копылов, сотрудник «Кофемании», сообщил сенсационную подробность. Никто точно не знает, каким именно стулом Александр Кокорин наносил удары Паку. В кафе по итогам конфликта был обнаружен повреждённый стул, который отправили на ремонт. Но свидетель не уверен, что удар наносился им. Копылов сразу признался следователю, что не знает, с применением какого стула шла драка. В ответ услышал, что в таком случае ресторан будет закрыт, а вся мебель – изъята на экспертизу. После этого Копылов и следователь договорились: «Мы пришли в зал, она взяла стул и сказала, что изымает его в рамках следственных действий».



Адвокат Ромашов уточнил:



– Я правильно понимаю, что тот стул, который был изъят, был определён произвольно?

– Вы правильно меня поняли. Я слышал разговор следователей, кто-то из них сказал: «Всё равно какой, давайте этот возьмём».

Четвёртое: в «паблике» появилось новое видео конфликта с Паком

Не хочется ни на что намекать, но вчера адвокаты подсудимых попросили копии видео конфликта в «Кофемании» в собственный доступ для экспертизы. Сегодня кусок одного из видео был опубликован телеканалом «РЕН». Это 12 минут основной драки и ухода компании из кафе. Полное видео, как говорили ранее в суде, длится почти два часа. Но опубликованная часть – самая динамичная.

На ней видно, что Павел Мамаев всё-таки пытался участвовать в конфликте и наносить удары. Видно, как девушка из компании подсудимых сбивает со стола тарелки и выливает на кого-то жидкость из стакана. При желании можно изучить содержимое стола шумной компании – качество видео позволяет. Чего на видео нет – звука. Так что невозможно узнать, что стороны говорили друг другу. Но когда компания уже вышла из «Кофемании», видно, как Денис Пак что-то говорит им вслед и показывает рукой. В заведение пытается вернуться Кирилл Кокорин, но его останавливают и разворачивают.

Пятое: в качестве доказательства включили запись эфира программы «Время покажет»

Пятничное заседание заканчивалось просмотром разных видео. В какой-то момент заиграла музыка и женский голос произнёс «В эфире программа «Время» покажет». Адвокат Барик уточнил, что это он планировал смотреть дома, а не на заседаниях. Судья остановила видео и объяснила, что оно показывается не ради звука, а ради картинки: в эфире есть сюжеты, для которых использовались необходимые для анализа видеозаписи. Дальше звук на всякий случай выключили и смотрели действительно лишь картинку. Алана Мамаева не считает, что это было каким-то дополнительным способом давления на подсудимых.