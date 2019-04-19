Интернет-апокалипсис. Футболисты АПЛ массово игнорируют соцсети

Пожалуй, ни в одном институте мира не говорят о расизме столько, сколько в тех, что причастны к британскому футболу.

И речь не о Яя Туре, который в этом смысле сам себе институт. И не о таблоидах, для которых история «злых расистов из России» — такая же классная тема для спекуляций, как российские креативы про «озабоченных педиков из Европы».

Вот, скажем, случился недавно инцидент в Черногории. Были расистские заряды от местных фанатов. Сразу разбирательства и крупная медийная кампания, которая добралась до СМИ всего мира. Ситуацию не сгладила даже разгромная победа англичан (5:1).

УЕФА открыл дело в отношении Черногории. Опять расизм Англичане хотят беспрецедентных санкций.

Серьёзно, сложно представить себе команду из другой страны, после приезда которой в Россию, целую неделю кипел бы скандал — только из-за того, что один футболист услышал что-то не то с трибун.

Можно, но сложно.

Англичане в этом вопросе настолько суровы, что в этот раз бросили вызов Интернету. Местные футболисты объявили однодневный бойкот соцсетям из-за того, что Эшли Янга затравили… в «Твиттере»!

В Англии новый случай футбольного расизма. Эшли Янга затравили в «Твиттере» Капитан «Манчестер Юнайтед» узнал много нового о себе после поражения в Барселоне.

«Кампания призвана пролить свет на необходимость того, чтобы платформы социальных сетей брали на себя ответственность за борьбу с расизмом, которому подвергаются профессиональные футболисты и другие пользователи в Интернете», — говорится в сообщении PFA.

Теперь все массово заливают на свою страничку подобный пост и не выходят в Сеть. Не работает ни официальный аккаунт лиги, ни клубы АПЛ. Даже некоторые СМИ не постят новости. Прям как-то радостно за ребят из SMM-отдела. Внеплановый выходной продлится до 9 утра по местному времени.

Пример из Италии

Возмущение от неэффективности старых методов борьбы достигло критической точки не только в Англии. Всем же уже ясно, что они не работают. Даже в этом мире с миллионами байтов информации в кармане, найдётся тот, кто бросит: «Обезьяна!».

Или целой трибуной будет называть так голкипера сборной России.

Терпят не все. Недавно страсти по этой теме кипели в Италии. Ещё один мужик с яйцами по фамилии Кин (не Робби) не смог просто забить на оскорбления во время матча его «Ювентуса» с «Кальяри».

Но наибольшее возмущение среди футболистов вызвало то, что Лео Бонуччи после игры назвал эту ситуацию «50 на 50». Типа виноваты и те, и другие — нечего было провоцировать.

Ну и о каком уровне просвещения можно говорить, когда один из лучших защитников современной Италии говорит подобное? Ой, ну да, он же потом сказал, что его неправильно поняли.

Игрока «Юве» оскорбили на расовой почве. Бонуччи сказал, что тот тоже виноват И тут началось.

***

Давайте прямо, тема борьбы с расизмом порядком достала. Периодичность акций в честь «респекта» с баннеров ФИФА иногда зашкаливает настолько, будто футбол изначально был создан во имя борьбы с дискриминацией.

Но что напрягает ещё больше — этот крестовый поход необходимо продолжать. Твердить одно и то же и не прекращать ни на секунду. По десять раз на неделе, по пятьдесят, по сто. А какие ещё варианты?

Если раскладывать всё на частицы, расизм — проявление абсолютного зла. Ну или банальной тупости — если такие действия происходят неосознанно. И с тем, и с другим игнор — худшее решение. И пока мы тут рассуждаем о том, как нас что-то там достало, страдают люди. Может, конечно, не так глобально как Денис Пак, но всё-таки.

Другое дело, что пора бы уже сменить методы. А то всё больше они похожи на крики истеричной мамаши, которую ребёнок специально мучает непослушанием — ей назло. Тут бы ремень взять, да насилие-то ничем не лучше расизма.

Может, креатив спасёт? Или солидарность? Посмотрим.