Интернет-апокалипсис. Футболисты АПЛ массово игнорируют соцсети

Пожалуй, ни в одном институте мира не говорят о расизме столько, сколько в тех, что причастны к британскому футболу.
И речь не о Яя Туре, который в этом смысле сам себе институт. И не о таблоидах, для которых история «злых расистов из России» — такая же классная тема для спекуляций, как российские креативы про «озабоченных педиков из Европы».
Вот, скажем, случился недавно инцидент в Черногории. Были расистские заряды от местных фанатов. Сразу разбирательства и крупная медийная кампания, которая добралась до СМИ всего мира. Ситуацию не сгладила даже разгромная победа англичан (5:1).
Серьёзно, сложно представить себе команду из другой страны, после приезда которой в Россию, целую неделю кипел бы скандал — только из-за того, что один футболист услышал что-то не то с трибун.
Можно, но сложно.
Англичане в этом вопросе настолько суровы, что в этот раз бросили вызов Интернету. Местные футболисты объявили однодневный бойкот соцсетям из-за того, что Эшли Янга затравили… в «Твиттере»!
«Кампания призвана пролить свет на необходимость того, чтобы платформы социальных сетей брали на себя ответственность за борьбу с расизмом, которому подвергаются профессиональные футболисты и другие пользователи в Интернете», — говорится в сообщении PFA.
Теперь все массово заливают на свою страничку подобный пост и не выходят в Сеть. Не работает ни официальный аккаунт лиги, ни клубы АПЛ. Даже некоторые СМИ не постят новости. Прям как-то радостно за ребят из SMM-отдела. Внеплановый выходной продлится до 9 утра по местному времени.
Пример из Италии
Возмущение от неэффективности старых методов борьбы достигло критической точки не только в Англии. Всем же уже ясно, что они не работают. Даже в этом мире с миллионами байтов информации в кармане, найдётся тот, кто бросит: «Обезьяна!».
Или целой трибуной будет называть так голкипера сборной России.
Терпят не все. Недавно страсти по этой теме кипели в Италии. Ещё один мужик с яйцами по фамилии Кин (не Робби) не смог просто забить на оскорбления во время матча его «Ювентуса» с «Кальяри».
Но наибольшее возмущение среди футболистов вызвало то, что Лео Бонуччи после игры назвал эту ситуацию «50 на 50». Типа виноваты и те, и другие — нечего было провоцировать.
Ну и о каком уровне просвещения можно говорить, когда один из лучших защитников современной Италии говорит подобное? Ой, ну да, он же потом сказал, что его неправильно поняли.
***
Давайте прямо, тема борьбы с расизмом порядком достала. Периодичность акций в честь «респекта» с баннеров ФИФА иногда зашкаливает настолько, будто футбол изначально был создан во имя борьбы с дискриминацией.
Но что напрягает ещё больше — этот крестовый поход необходимо продолжать. Твердить одно и то же и не прекращать ни на секунду. По десять раз на неделе, по пятьдесят, по сто. А какие ещё варианты?
Если раскладывать всё на частицы, расизм — проявление абсолютного зла. Ну или банальной тупости — если такие действия происходят неосознанно. И с тем, и с другим игнор — худшее решение. И пока мы тут рассуждаем о том, как нас что-то там достало, страдают люди. Может, конечно, не так глобально как Денис Пак, но всё-таки.
Другое дело, что пора бы уже сменить методы. А то всё больше они похожи на крики истеричной мамаши, которую ребёнок специально мучает непослушанием — ей назло. Тут бы ремень взять, да насилие-то ничем не лучше расизма.
Может, креатив спасёт? Или солидарность? Посмотрим.