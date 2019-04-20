Только VAR может остановить Гвардиолу. «Манчестер Сити» отомстил «Тоттенхэму»

Это было всего лишь три дня назад. Те же соперники, тот же стадион.

Море голов.

Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее.

Рука у Льоренте в эпизоде с решающим голом.

Была ли рука у Льоренте? А как вам такой повтор Мнения разделились.

Отменённый гол в добавленное время и отчаяние Хосепа Гвардиолы.

Эти фото разделяет 30 секунд. И в них трагедия великого тренера Гвардиолы Его команда снова вылетела задолго до финала.

В полуфинал Лиги чемпионов прошёл «Тоттенхэм», а у «Манчестер Сити» было всего три дня, чтобы успокоиться. Остыть. Забыть. И начать всё с начала. Потому что есть ещё чемпионат, где на хвосте висит «Ливерпуль». И нет права на ошибку.

«Тоттенхэму», к слову, тоже не расслабиться. Команда идёт третьей, но рядом «Арсенал», «Челси» и «МЮ». И путёвка в Лигу чемпионов на следующий сезон вовсе не гарантирована. Хотя там может быть очень забавно. Если, к примеру, «шпоры» выиграют ЛЧ, а «Челси» или «Арсенал» — ЛЕ, то от Англии в следующем розыгрыше может быть аж шесть клубов.

Чемпионат Англии. Турнирная таблица

Составы

По сравнению с прошлым матчем Гвардиола произвёл в составе 3 замены. Вместо Венсана Компани, Бенжамена Менди и Давида Сильвы в старте появились Александр Зинченко, Джон Стоунс, Филип Фоден.

Маурисио Почеттино выставил в основе Пауло Гассанигу, Давинсона Санчеса, Бена Дэвиса, Хуана Маркоса Фойта и Эрика Дайера вместо Уго Льориса, Кирана Триппьера, Дэнни Роуза, Виктора Ваньяма и Муссы Сиссоко.

Оба тренера перетасовали оборону, но практически не тронули группу атаки.

Первый тайм

Началось всё по классике. 5-я минута (в ЛЧ была 4-я) Силва с правого края сместился к центру и аккуратно навесил в штрафную, Агуэро сделал головой скидку во вратарскую, а Фоден без помех поразил ворота «Тоттенхэма».

Сценарий предыдущего матча вполне мог повториться. На 14-й минуте Эриксен получил передачу на ход, выскочил один на один и пробил низом — Эдерсон ногой отразил мяч. На 16-й последовал ещё один провал в обороне «Сити», прошла длинная передача из глубины, Сон убежал один на один, но замешкался и Лапорт в подкате накрыл его удар.

Преимущество во владению мячом было у «Сити», но по моментам примерно поровну.

Деле Алли

Просто красивый момент.

И ещё один.

Кевин Де Брёйне

На 38-й минуте бельгиец прихрамывая покинул поле. Его заменил Фернандиньо.

Второй тайм

После перерыва «Сити» характер игры не поменялся. «Тоттенхэм» периодически был опасен в контратаках. Но за прошлый матч команде вернулось. Уолкер сыграл рукой в собственной штрафной, пытаясь выбить мяч у Алли. В АПЛ нет видеоповторов, а арбитр полностью эпизод не увидел, так что «Сити» избежал пенальти.

У «Сити» же был такой момент, например.

В концовке Почеттино снова бросил в бой Фернандо Льоренте. Но, напомним ещё раз, в АПЛ системы VAR пока нет.