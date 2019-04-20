Давид Луис сделал фотографию со своим двойником из «Славии»
tihonovetsk:
— Дмитрий Комбаров сделал фото со своим двойником из тульского «Арсенала»!
Зане и Жезус недовольны своим положением и хотят покинуть «Манчестер Сити»
dontaskwhy:
— Погребняк: чё вам не сидится то?
Гулиев объяснил, почему проехал на красный свет
igor-arh:
— «Плохо видно светофор было, дважды пришлось у прохожего подойти спросить, реально ли красный…»
19viktor85:
— Как буду перемещаться? Вот так (идёт пешком до своего Мерседеса и уезжает).
Мертенс: не так уж «Арсенал» и силён
viachenzo1:
— Комбаров: не так уж Мертенс и силен.
В Швеции футболист травмировал партнёра, который должен был заменить его
westfalen:
— Фамилия его Zabolotsson по любому)
Фернандиньо: ***** VAR
grroznyi85:
— VAR: ***** Фернандиньо.
«Манчестер Сити»: wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw
hooliogg:
— Зачем пароль от вайфая спалили?
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур», но вылетел из Лиги чемпионов
sasha4bick:
— Скучный матч. На 12 минуте думал, что уже усну.
Мамаев: то, что заявляла прокуратура, идёт вопреки словам нашего президента
diman19801980:
— Паша с козырного туза пошёл))
Робертсон: своим голом Салах заткнул фанатов «Челси», называвших его террористом
newcastleunited:
— Гол просто бомба))
Кононов: «Спартак» до последнего будет биться за первое место
serge5:
— Кто и бьётся в «Спартаке», так это Гулиев, правда на пешеходке!
Кононов: «Спартаку» в матче с «Ростовом» не хватило завершения
7denspar05031990:
— Мне кажется, у «Спартака» хватило моментов для завершения карьеры Кононова.