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Кокорин, Сити, Тоттенхэм, Гулиев – лучшие комментарии

Комментарии читателей
Андрей Панков
Фото: Visionhaus/Getty Images
«VAR: ***** Фернандиньо»
Сумасшедший матч «Сити» и «Тоттенхэма», дело Гулиева, поражение «Спартака» от «Ростова». Очередная подборка лучших комментариев читателей.
Футбол

Давид Луис сделал фотографию со своим двойником из «Славии»

tihonovetsk:
— Дмитрий Комбаров сделал фото со своим двойником из тульского «Арсенала»!

Зане и Жезус недовольны своим положением и хотят покинуть «Манчестер Сити»

dontaskwhy:
— Погребняк: чё вам не сидится то?

Гулиев объяснил, почему проехал на красный свет

igor-arh:
— «Плохо видно светофор было, дважды пришлось у прохожего подойти спросить, реально ли красный…»

19viktor85:
— Как буду перемещаться? Вот так (идёт пешком до своего Мерседеса и уезжает).

Мертенс: не так уж «Арсенал» и силён

viachenzo1:
— Комбаров: не так уж Мертенс и силен.

В Швеции футболист травмировал партнёра, который должен был заменить его

westfalen:
— Фамилия его Zabolotsson по любому)

Фернандиньо: ***** VAR

grroznyi85:
— VAR: ***** Фернандиньо.

Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость
Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее.

«Манчестер Сити»: wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw

hooliogg:
— Зачем пароль от вайфая спалили?

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур», но вылетел из Лиги чемпионов

sasha4bick:
— Скучный матч. На 12 минуте думал, что уже усну.

Мамаев: то, что заявляла прокуратура, идёт вопреки словам нашего президента

diman19801980:
— Паша с козырного туза пошёл))

Стул, которым Кокорин бил Пака, пропал. Итоги восьмого дня суда
Было не так жарко, как в прошлые дни, но появились важные подробности.

Робертсон: своим голом Салах заткнул фанатов «Челси», называвших его террористом

newcastleunited:
— Гол просто бомба))

Кононов: «Спартак» до последнего будет биться за первое место

serge5:
— Кто и бьётся в «Спартаке», так это Гулиев, правда на пешеходке!

Кононов: «Спартаку» в матче с «Ростовом» не хватило завершения

7denspar05031990:
— Мне кажется, у «Спартака» хватило моментов для завершения карьеры Кононова.

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