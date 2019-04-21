Британский вратарь отчаянно хочет узнать о Гитлере. Зачем ему это?

В начале года по интернету разлетелись кадры с голкипером «Кристал Пэлас» Уэйном Хеннесси. И если одной рукой он там показывал что-то в духе Кокорина с Дзюбой, другая была в очень опасном положении.

Кипера спалил одноклубник, выложив общее фото с командного ужина в «Инстаграм». Разбирательства начались немедленно: 8 января федерация начала расследование, а 23-го на Уэйна завели дело. Ему грозило пять матчей дисквалификации.

Чуть позже вратаря признали невиновным, а сам он отделался травоядным объяснением.

«Рад, что ФА признала меня невиновным. Это был абсолютно безобидный жест, который показался всем чем-то гораздо более серьёзным, когда попал в кадр. Я ненавижу все формы расизма, фашизма, антисемитизма и других видов дискриминации».

Тут бы выдохнуть и забыть поскорее историю. Но тренер клуба Рой Ходжсон решил поработать над репутацией футболиста. И выдал свою версию причин, по которым он «зиганул» на той вечеринке.

Почему Хеннесси признали невиновным?

Вернёмся к тому самому расследованию, которое сильно напоминает одно судебное заседание.

Хеннесси признали невиновным после того, как два из трёх членов группы сочли, что фото неправильно истолковано. По их версии, футболист просто пытался привлечь внимание официанта.



Ещё раз взгляните на фото: оказывается, одну руку он прислонил ко рту, чтобы «лучше было слышно его слова», а второй он как раз махал официанту.

В качестве доказательств сторона защиты принесла подборку фотографий, на которых Хеннесси стоит в похожем положении на футбольном поле.

Но что особенно абсурдно, в ходе расследования федерация определила «прискорбную степень невежества» у валлийца. Как выяснилось, он просто не знает, что такое нацистское приветствие.

Вот с какими словами Рой Ходжсон вступился за футболиста.

«Уэйн отчаянно хочет узнать об Адольфе Гитлере и Второй мировой войне. Понятия не имею об уровне знаний на тему войн или Холокоста — что в нашем клубе, что в других. Но теперь мы видим, что о таких вещах кто-то может не знать, и нам придётся иметь с этим дело».

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