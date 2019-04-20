«Чемпионат» Фото: РИА Новости РПЛ. 24-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. LIVE! Ключевые матчи в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов — в нашей трансляции. 20 апреля 2019, 18:00 Футбол / РПЛ Россия - Премьер-Лига. 24-й тур 20 апреля 2019, суббота. 19:00 МСК Локомотив М Москва ЦСКА Москва «Локомотив» — ЦСКА. Текстовая трансляция Россия - Премьер-Лига. 24-й тур 20 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК Краснодар Краснодар Зенит Санкт-Петербург «Краснодар» — «Зенит». Текстовая трансляция РПЛ. Турнирная таблица ОНЛАЙН 18:00. Привет! Сегодня два важнейших матча в РПЛ. Оба будут иметь важнейшее значение в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов.