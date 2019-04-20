РПЛ. 24-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. LIVE!

Ключевые матчи в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов — в нашей трансляции.

«Локомотив» — ЦСКА. Текстовая трансляция

«Краснодар» — «Зенит». Текстовая трансляция

РПЛ. Турнирная таблица

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18:00. Привет! Сегодня два важнейших матча в РПЛ. Оба будут иметь важнейшее значение в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов.