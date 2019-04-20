Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Локомотив — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит», 20 апреля 2019, онлайн-трансляция

РПЛ. 24-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. LIVE!
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
РПЛ. 24-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. LIVE!
Ключевые матчи в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов — в нашей трансляции.
Футбол / РПЛ
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
20 апреля 2019, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва

«Локомотив» — ЦСКА. Текстовая трансляция

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург

«Краснодар» — «Зенит». Текстовая трансляция

РПЛ. Турнирная таблица

ОНЛАЙН

18:00. Привет! Сегодня два важнейших матча в РПЛ. Оба будут иметь важнейшее значение в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент