Хёведес – кошмар ЦСКА! Но теперь в дерби ничья в пользу конкурентов

На дерби без Фернандеса, Баринова и Денисова

Героем игры «Локомотива» с ЦСКА в первом круге стал левый защитник чемпионов России Бенедикт Хёведес, который забил единственный гол на 88-й минуте и в целом справился с подключениями в атаку Марио Фернандеса. Теперь же у немца поменялась позиция: Хёведес появился в центре обороны вместо травмированного Ведрана Чорлуки, тогда как российского бразильца вообще не оказалось в заявке «армейцев». Дисквалификация Фернандеса за удаление в матче с «Оренбургом» лишила Виктора Гончаренко ключевой фигуры. Между тем и Юрий Сёмин потерял ценного дисквалифицированного игрока – полузащитника Дмитрия Баринова. Поскольку Игоря Денисова вообще не оказалось в заявке, «железнодорожники» вышли на дерби с единственным штатным разрушителем в центре поля (Гжегож Крыховяк) и очень мощной атакующей группой – братья Миранчуки, Фернандеш, Фарфан, Смолов.

«Судья убил ЦСКА!» Таким злым вы Марио ещё не видели Пламенная речь защитника после удаления.

Хёведес опять забивает ЦСКА

Несмотря на такой впечатляющий подбор созидателей и снайперов, «Локомотив» повёл благодаря голу Хёведеса. Чемпион мира в составе сборной Германии превращается в злого гения ЦСКА! Интересно, что «железнодорожники» впервые в нынешнем чемпионате забили быстрый гол – в стартовые 15 минут. Более того, этот удар оказался первым и единственным для команды Сёмины за 45 минут. Хёрдур Магнуссон поздно среагировал на рывок Хёведеса, однако после пропущенного мяча стал предъявлять претензии другим центральным защитникам – Бекао и Игорю Дивееву. Они держали в этой зоне друг друга. Надо заметить, что голевой передаче Фёдора Смолова помог состояться умный рывок Владислава Игнатьева, который потащил за собой Георгия Щенникова.

Кверквелия: двойной сейв и проигрыш Чалову

По статистике у «армейцев» до перерыва было 11 попыток пробить по воротам, вот только восемь из этих ударов оказались заблокированными. Согласитесь, большая часть первого тайма прошла по сценарию Сёмина. В отсутствие Фернандеса ЦСКА недоставало остроты на флангах, поскольку Щенников слева и особенно Кирилл Набабкин справа не всегда действовали агрессивно, принимали не лучшие решения с мячом. Гости мельчили, стремясь прорвать оборону «Локомотива» по центру, но треугольник Крыховяк – Фернандеш – А. Миранчук держался. Соломон Кверквелия опережал вратаря Маринато Гилерме по количеству сейвов, сделав два в одной атаке соперника (пятой точкой и головой). Быть бы грузинскому центральному защитнику звездой тайма наряду с Хёведесом, если бы на 40-й минуте он не проиграл Фёдору Чалову голевой эпизод один в один.

Васин возвращается в игру

В перерыве произошли не менее любопытные события, чем до того на поле. Гончаренко и Сёмин сделали сразу три замены. Похоже, все они были вынужденными. У ЦСКА досрочно завершил игру получивший повреждение Бекао – вместо бразильца появился Виктор Васин. Наконец-то состоялось возвращение центрального защитника сборной России! Если вы забыли, из-за тяжёлой травмы Васин не играл с февраля 2018-го.

Правый защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев тоже, похоже, получил повреждение. Чтобы выпустить Брайна Идову, тренеру хозяев пришлось менять из-за лимита иностранца (Фернандеша) на россиянина (Дмитрия Тарасова). Тем не менее «железнодорожники» перестроились ещё и тактически. На позицию второго форварда в схеме 4-2-3-1 переместился Фарфан. Очевидно, Сёмин хотел таким образом улучшить контригру.

ЦСКА теряет Дивеева вслед за Бекао

Второй тайм, откровенно говоря, не потрясал с точки зрения зрелищности. У «Локомотива» возрос процент владения мячом, увеличилось количество передач и ударов по воротам, однако ярких, смелых действий в атаке не хватало обеим командам. В принципе это понятно, ведь на кону Лига чемпионов. Соперники скорее опасались проиграть, нежели стремились завоевать три очка любой ценой. Самые запоминающиеся моменты – с участием Васина. Виктор едва не забил после удара головой, а потом на пару с Игорем Дивеевым дважды в течение минуты въехал в нос Смолову.



Фёдор обиделся. Загубил хороший момент. Ушёл на замену, дав Фарфану возможность поиграть на позиции центрального нападающего. Перуанец и имел лучший шанс забить в концовке, когда остался один перед вратарём, но просто не смог укротить мяч после прострела Идову. ЦСКА было тяжело на последних минутах, ведь «армейцы» завершали матч вдесятером из-за травмы второго центрального защитника – Дивеева. Так что Гончаренко наверняка больше доволен ничьей, чем Сёмин, пусть ЦСКА и отстаёт на два очка.