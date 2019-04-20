«Наиль Камильевич, выделите деньги на землю». Как «Спартак» праздновал 97-летие

Свой День рождения «Спартак» решил растянуть не несколько дней – вы ведь тоже переносите праздник на выходные дни, если он попадает, например, на четверг. Вот и «Спартак» собрал всех в субботу, растянув праздник с 18 до 20 апреля. При этом приятное решили совместить с полезным: первые болельщики приехали к стадиону около десяти утра, чтобы прибрать территорию, приняв участие в ежегодном московском субботнике.

Мусор убирали не очень долго – минут 40, всё-таки за чистотой на территории арены и так следят тщательно. Так что после непродолжительных работ болельщики смогли расслабиться: дети разрисовывали мелками асфальт, кто-то танцевал, а остальные решили перекусить в полевой кухне, организованной клубом. Все ждали основной программы: клуб обещал болельщикам массу активностей и даже концерт, но начаться всё должно было не раньше двух часов дня.

Фан-променад

Больше всего бросалось в глаза огромное количество болельщиков с детьми. И вряд ли кому-то из них было скучно: для самых маленьких другие клубы общества (хоккейный, гандбольный, пляжный и регбийный) организовали мастер-классы: кто-то мог поиграть в футбол клюшками и теннисным мячом, другие потренироваться в меткости бросания мяча в ворота руками, а ребятам (и родителям) постарше дали шанс показать себя на площадке с турниками или в соревновании по перетягиванию каната.

Те, кто не очень сильно любит физические активности, могли поиграть в настольный футбол или «фифу» в специальном шатре. Конечно, там же выстроилась огромная очередь на специальный красно-белый «макияж», а кто-то мог заняться аппликацией.

Естественно, основные события происходили на сцене: клуб разыграл футболки с автографами игроков и билеты на матч «Енисея», а перед болельщиками выступали известные музыкальные артисты: Звонкий и #2Маши. Спросите кто это? Может, их имена ещё не так известны, как песни, но достаточно зайти на ютуб и вбить их в поиск, композиции вы точно узнаете (сейчас они звучат на каждом углу).

«Спартак» не забыл и о благотворительности. Про благотворительный фонд «Спартак – детям» и так знают многие, а пару дней назад, после поста в фейсбуке от бывшего сотрудника (или нет?) клуба узнали ещё больше. Бомбануло тогда так, что даже Измайлову пришлось комментировать и успокаивать общественность. Так вот, сегодня у каждого болельщика была возможность поддержать фонд своими пожертвованиями – наличными средствами, переводами на счёт в банке или простой смской. Это важная история, умолчать о которой было бы неправильно.

Н. Измайлов — о критике благотворительного фонда «Спартака»: хайпиться не сложно

«Спартак» и деревья

Через часа полтора после начала основной программы площадь перед трибуной Б (именно перед ней и была организована зона с развлечениями) начала пустеть. И дело тут не в погоде, не в том, что всем всё надоело или кто-то проголодался (перекусить там тоже было можно: продавали пиццу и другие закуски), просто болельщики узнали, что к трибуне А приехали Артём Ребров и Дмитрий Комбаров. Вся толпа болельщиков переместилась к ним, а после просто перегородила узкие рамки входа на территорию стадиона с парковки: один за одним к ним подходили другие игроки «Спартака» — Мелкадзе, Гулиев, Ломовицкий, Боккетти, Рассказов, Зе Луиш… В автографах и фотографиях никто не отказывал, но кажется, что это было бы невозможно — толпа бы в таком случае просто не пустила бы игроков к стадиону.

А пустить было нужно, в планах у игроков была не только открытая тренировка перед игрой с «Енисеем», но и высадка аллеи деревьев перед стадионом. Хотя сначала команда появилась не на аллеи, где её ждали тополя, а на сцене. С поздравительными речами выступили главный тренер «Спартака» Олег Кононов и вице-президент клуба Наиль Измайлов. Олег Георгиевич просил болельщиков объединиться: «единство и вера – это то, что нам сейчас нужно», а Измайлов благодарил за поддержку в непростые для команды дни. После этого, чтобы ещё раз показать всем единство, болельщики и команда устроили перекличку между собой. Если бы на мероприятии присутствовал кто-то посторонний, то вряд ли бы поверил в конфликты фанатов и клуба, фанатов и капитана команды Дениса Глушакова и даже конфликтов между болельщиками. Глушакова вообще встретили овацией, так что о каких-то проблемах не напоминало ровным счётом ничего. Если «Спартак», кроме того, как устроить праздник, хотел показать всем именно этот «чил» между болельщиками и клубом – у него всё получилось.

«Может, произошедшее со мной станет звоночком для Глушакова» Мы поговорили с фанатом «Спартака», которого избили из-за шарфа с оскорблениями капитана красно-белых.

Сразу после переклички и поздравительных речей некоторые игроки в сопровождении руководства клуба в лице Наиля Измайлова отправились на ту самую высадку деревьев. Командовал всем Глушаков: сначала заявил, что объяснять, как и что делать с деревьями, ему не надо, а потом заставлял работать молодых.

Лидерские качества Дениса впечатлили и руководство, поэтому Глушакову пришлось помогать с посадкой дерева ещё и Измайлову с Андреем Слушаевым (председателем РФСО «Спартак»). «Без меня никак?», — спросил Денис и пошёл капать яму.

Правда, Глушакову немного не хватило земли, пришлось обращаться за помощью к руководству.

Открытая тренировка и французский Максименко

После высадки деревьев болельщиков пригласили на центральную трибуну арены, чтобы посмотреть на открытую тренировку команды перед матчем с «Енисеем». В Турции, например, такое бывает часто, а вот у «Спартака» — в первый раз, до этого на «Открытие Арене» такого не было. Атмосфера праздника была и здесь – тренировка под громкую музыку, розыгрыш билетов, братания с болельщиками…

Всё казалось слишком спокойным и расслабленным, поэтому после тренировки пришлось задать вопрос об этом голкиперу красно-белых Александру Максименко: «Енисей» идёт на 16-м месте? Никаких мыслей про расслабон у нас нет. Будет, как и со всеми, тяжело. Слабых команд у нас в чемпионате нет».

Отшучивался Максименко и по поводу посадки деревьев, и по поводу своего французского языка: «какие ощущения от высадки деревьев? Это было необычно, впервые для меня. Почувствовал единение с природой. Ощущения? Это непередаваемо». А вот ответ на французском будет лучше увидеть, чем прочесть.

Вышел к прессе после тренировки и Николай Рассказов. Он в высадке деревьев не участвовал, но обещал узнать у партнёров по команде их ощущения от произошедшего и даже посмотреть видео о том, как сажать деревья, на YoTube.

Вот примерно так весело всё и прошло. Хороший день для «Спартака» и его болельщиков, итог которому подвёл бывший голкипер красно-белых Алексей Зуев: «Атмосфера – супер, каждый человек мечтает о таком Дне Рождении. Думаю, все сегодня это ощутили, это праздник в первую очередь – праздник болельщиков. Приятно, что родители приводят на такие мероприятия своих детей, с детства прививая им любовь к «Спартаку». Хочется, чтобы так было всегда, правда, получается не всегда. Если в будущем так будет перед каждым матчем клуба – это здорово». По поводу каждого матча утверждать сложно, но Измайлов уже пообещал, что в следующем году День Рождения «Спартак» тоже будет отмечать вместе с болельщиками.