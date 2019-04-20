«Арбитр отсудил блестяще. Для него». Сёмин и Гончаренко – о дерби

Московское дерби завершилось вничью – 1:1. При этом «Локомотив» на последних минутах имел несколько атак, в которых был близок к победному голу. На пресс-конференции Юрий Семин всячески демонстрировал, что остался доволен.
– Хороший матч, – первым делом сказал тренер «Локо». – Очень напряженный. Жалко, что закончился вничью. Мы уже от двух команд будем отставать в таблице. На мой взгляд мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать давление, а мы не смогли. Второй тайм был полностью наш на мой взгляд. Замены положительно сказались. У Игнатьева травма, но, чтобы поменять его на Идову, пришлось делать двойную замену. Очко – движение вперед. Я всегда так говорил.
– Даже учитывая последние 15 минут вы довольны одним очком?
– Вам не понравилось? Посмотрите, сколько моментов в последние 15 минут! Момент у Фарвана, у Жемалатдинова, проход по флангу… Последние 15 минут были самые красочные, а результат не всегда соответствует зрелищу.
– Что мешало играть всегда так как в последние 15 минут?
– Соперник. Мы играли против ЦСКА – команды, которая «Реал» обыгрывала. Топ-команда! Мешала нам.
– Хотите сказать, что только последние 15 минут соперники подсели?
– Я ничего не хочу сказать. Они нам мешали!
– Судья сегодня однобоко принимал решения?
– Арбитр отсудил блестяще. Для него.
– Жемалетдинов был хорош. Может стоило его раньше выпустить?
– Хорошо вышел, но более положительную роль сыграл выход Тарасова. Он сделал много подборов, хорошо играл в пас. Только в одном эпизоде почему-то сыграл в два касания, хотя нужно было в одно подставить ногу и забивать.
– В группе атаке «Локо» сегодня были Смолов, Миранчуки, Фарфан и Фернандеш. Однако при голе в штрафной остался именно Хеведес. Почему?
– Просто Хеведес всегда ходит в штрафную при стандартнах.
Тренер ЦСКА признал, что его команде не удались последние 15 минут. По словам тренера не лучшим образом его команда провела весь второй тайм.
– У нас продолжается цикл игр, – начал Гончаренко, – когда играем и хорошо и плохо отрезками. Сегодня сравняли счет, но во втором тайме не играли в атаку, а сдерживали «Локомотив». Уровень ответственности довил на команды.
– Что с Бекао и Дивеевым?
– У них травмы. Пока тяжело оценить тяжесть. Дивеева я еще даже не видел.
– Оцените возвращение Васина?
– Учитывая пропущенный им промежуток времени – неплохо вписался, с мячом хорошо работал. При его присутствии не пропустили.
– Выход Бийола рассматривали как атакующий вариант?
– Да.
– В конце матча ЦСКА просто играл на отбой. Согласны?
– Это в целом второй тайм не получился. Увы, есть такое: когда кто-то играет на победу, то кто-то отходит в оборону.