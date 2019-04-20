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«Локомотив» – ЦСКА – 1:1. Пресс-конференция: Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин

«Локомотив» – ЦСКА – 1:1
Григорий Телингатер
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Арбитр отсудил блестяще. Для него». Сёмин и Гончаренко – о дерби
Сёмин – про старую тенденцию, Гончаренко – про новые травмы.
Футбол / РПЛ

Московское дерби завершилось вничью – 1:1. При этом «Локомотив» на последних минутах имел несколько атак, в которых был близок к победному голу. На пресс-конференции Юрий Семин всячески демонстрировал, что остался доволен.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
20 апреля 2019, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 – Хёведес – 13, 1:1 – Чалов – 40

– Хороший матч, – первым делом сказал тренер «Локо». – Очень напряженный. Жалко, что закончился вничью. Мы уже от двух команд будем отставать в таблице. На мой взгляд мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать давление, а мы не смогли. Второй тайм был полностью наш на мой взгляд. Замены положительно сказались. У Игнатьева травма, но, чтобы поменять его на Идову, пришлось делать двойную замену. Очко – движение вперед. Я всегда так говорил.

– Даже учитывая последние 15 минут вы довольны одним очком?
– Вам не понравилось? Посмотрите, сколько моментов в последние 15 минут! Момент у Фарвана, у Жемалатдинова, проход по флангу… Последние 15 минут были самые красочные, а результат не всегда соответствует зрелищу.

– Что мешало играть всегда так как в последние 15 минут?
– Соперник. Мы играли против ЦСКА – команды, которая «Реал» обыгрывала. Топ-команда! Мешала нам.

– Хотите сказать, что только последние 15 минут соперники подсели?
– Я ничего не хочу сказать. Они нам мешали!

– Судья сегодня однобоко принимал решения?
– Арбитр отсудил блестяще. Для него.

– Жемалетдинов был хорош. Может стоило его раньше выпустить?
– Хорошо вышел, но более положительную роль сыграл выход Тарасова. Он сделал много подборов, хорошо играл в пас. Только в одном эпизоде почему-то сыграл в два касания, хотя нужно было в одно подставить ногу и забивать.

– В группе атаке «Локо» сегодня были Смолов, Миранчуки, Фарфан и Фернандеш. Однако при голе в штрафной остался именно Хеведес. Почему?
– Просто Хеведес всегда ходит в штрафную при стандартнах.

Хёведес – кошмар ЦСКА! Ничья в дерби в пользу «Зенита» и «Краснодара»
Виктор Васин вернулся на поле спустя год с лишним.

Тренер ЦСКА признал, что его команде не удались последние 15 минут. По словам тренера не лучшим образом его команда провела весь второй тайм.

– У нас продолжается цикл игр, – начал Гончаренко, – когда играем и хорошо и плохо отрезками. Сегодня сравняли счет, но во втором тайме не играли в атаку, а сдерживали «Локомотив». Уровень ответственности довил на команды.

– Что с Бекао и Дивеевым?
– У них травмы. Пока тяжело оценить тяжесть. Дивеева я еще даже не видел.

– Оцените возвращение Васина?
– Учитывая пропущенный им промежуток времени – неплохо вписался, с мячом хорошо работал. При его присутствии не пропустили.

Васин вернулся на поле. Спустя 423 дня
Это случилось!

– Выход Бийола рассматривали как атакующий вариант?
– Да.

– В конце матча ЦСКА просто играл на отбой. Согласны?
– Это в целом второй тайм не получился. Увы, есть такое: когда кто-то играет на победу, то кто-то отходит в оборону.

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