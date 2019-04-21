В прошлом сезоне Фернандеш принёс «Локомотиву» чемпионство. В этом – отобрал

Краткий пересказ предыдущих серий: в прошлом году Ману Фернандеш отказался продлевать контракт с «Локомотивом», потому что его не устраивали финансовые условия и сроки нового соглашения. В этот период португалец был полноценным игроком основы, но играл всё чаще в свой личный футбол. Бесконечно обводил соперников в центре поля без пользы для команды, много терял мяч, не отрабатывал в обороне.

Под Новый год в клубе сменился генеральный директор, и появился шанс изменить ситуацию. Но на первом же зимнем сборе Ману получил травму и исчез. Перестал появляться даже мельком в роликах клубного ТВ, не давал интервью, его не использовали на афишах или в других рекламных проектах. Сообщалось, что Ману восстанавливается от травмы и работает один в зале. Никто не верил, что до конца сезона Фернандеш вообще сыграет за «Локомотив» ещё хотя бы минуту. Но он почти час провёл на поле в Кубке против «Ростова», затем чуть больше тайма с «Зенитом» и полный матч с «Ахматом». Сёмин заговорил о том, что футболист хочет играть и быть полезным команде. А генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе — что окончательное решение не принято ещё ни по одному игроку, чей контракт истекает летом.

«Арбитр отсудил блестяще. Для него». Сёмин и Гончаренко – о дерби Сёмин – про старую тенденцию, Гончаренко – про новые травмы.

Перед матчем с ЦСКА у «Локомотива» появились проблемы в опорной зоне: Дмитрий Баринов перебрал карточек и получил дисквалификацию, а Игорь Денисов травмировался. Из чистых опорников у Сёмина в пару к Крыховяку остался только Дмитрий Тарасов. Вместо этого варианта тренерский штаб предпочёл с первых минут выпустить в опорную зону Фернандеша. И португалец выдал настолько провальное выступление, что на второй тайм его уже не выпустили. Появился как раз Тарасов и провёл почти идеальные 45 минут. После матча, правда, говорили, что Ману как раз планировался на тайм. Но дело ещё и в том, что в перерыве нужно было заменить получившего повреждение Владислава Игнатьева. Чтобы Брайан Идову вышел на поле, требовалась замена кого-то из легионеров для выполнения требований лимита. Возможно, стечение обстоятельств. Возможно, без необходимости соблюдать лимит Фернандеш остался бы на поле и дальше.

Играя глубже обычного, Фернандеш был опасен скорее для своей команды, чем для соперника. Все попытки выйти через него в атаку были либо медленными, либо заканчивались потерей мяча. Гол ЦСКА случился в том числе потому, что Фернандеш в центре поля сначала не смог достаточно жёстко поставить корпус, потерял мяч и не рванул его возвращать.

Хёведес – кошмар ЦСКА! Ничья, которая очень помогла «Зениту» Виктор Васин вернулся на поле спустя год с лишним.

Проблема Фернандеша конкретно для «Локомотива» в том, что он продолжает думать в первую очередь о своём благополучии. Зимой постоянно появлялись новости о том, что полузащитником интересуются другие клубы, но дальше дело не продвинулось. Фернандешу 33 года, ему критически важно не пропадать из поля зрения других клубов. Поэтому его стремление «помогать клубу» объясняется легко и цинично. Но в важнейшем матче Фернандеш вновь занялся продвижением себя, а не нудной работой на команду. По сути все эти бенефисы и вера в лидера прошлого сезона лишали клуб очков осенью. А сегодня выбор Ману вместо того же Тарасова, как показал второй тайм, мог бы принести три очка против ЦСКА вместо одного. У португальца есть ещё шесть туров, чтобы переосмыслить свою позицию и поиграть на пользу «Локомотива». Если, конечно, его выпустят на поле.