ААААААААААА!!! Таких матчей, как в Краснодаре, должно быть больше!

Чуть ранее сегодня «Бавария» сделала очередной шаг к чемпионству в Германии, добив игравший в меньшинстве «Вердер». Уже при счёте 0:1 на поле за Бремен вышел 40-летний Клаудио Писарро, и случился интересный момент. Несмотря на трудный матч и отставание в счёте, опытнейший Пицца, улыбнулся в лицо уходящему Нури Шахину, который отпахал 80 минут и уже еле стоял на ногах. Писарро, видевший в своей карьере всё, не устал кайфовать от игры даже в 40.

И это то, чего очень не хватает чемпионату России. И это то, что было сегодня в Краснодаре.



Вратарь Матвей Сафонов принял мяч, обыграл на дриблинге Дзюбу, выбежал за пределы штрафной и только затем понял, чем вообще занимается. В следующей паузе камеры выловили юного кипера «Краснодара»: он не просто улыбался, а смеялся. Он кайфовал от происходящего.



«Зенит», конечно, знал, что и «Локо», и ЦСКА потеряли очки, поэтому выкатил чемпионский танк на поле. Команда была в том положении, которое не обязывало смотреть в таблицу, а соперник, в свою очередь, как дерзкий и модный по игре претендент, заставлял поставить его на место. Поэтому «Зенит» выдал такое начало — команде необходимо было показать, кто здесь власть.



И возможно, если бы не несколько сумасшедших сейвов Сафонова в первые 10 минут, мы бы увидели достаточно пресную игру. «Зенит» обязан был забивать дважды, и в начале встречи такой гандикап в чемпионате России даёт почти стопроцентный шанс на победу. Но Сафонов был против и раззадоривал партнёров, а «Зенит» оказался в положении быка в исступлении (ни слова про каламбуры с прозвищем «Краснодара»!) перед красной тряпкой. Им надо было уничтожить соперника, смахнуть его с поля.



И началась война.

Конечно, такие матчи невозможно анализировать тактически. Как тактически анализировать момент, когда Классон на смене движений усаживает Ригони на задницу так, что во дворе орали бы даже бабушки? Как тактически анализировать коллективную слепоту игроков «Краснодара», когда Дриусси, ни от кого не скрываясь, один идёт в штрафную в эпизоде с первым голом? Какой стратегией можно объяснить такой темп игры, когда на фланге обороны у «Зенита» возрастной и переломанный во всех местах Жирков, который во втором тайме в одном эпизоде просто повиснет на плечах у убегающего Шапи?



Нет, конечно, это не тактика и не стратегия. Это чистая война, драка деревня на деревню, где пыль подпирает небо, а от запаха крови кружится голова.



И таких матчей у нас мало. В России слишком часто думают о таблице и редко — о болельщиках. Часто о задачах и целях, редко — о гордости, которая не должна позволять стоять у своих ворот все 90 минут. Когда наши тренеры говорят «Я благодарен команде за борьбу», они имеют в виду не борьбу с соперником, а борьбу с самим собой, с естеством игрока, которое подавляется табличной накачкой.

И если всего этого нет, а игроцкому складу характера футболистов на поле позволяют проявиться, всё становится другим. Даже студия в перерыве матча. Обычно в России это невозможно смотреть: вялые эксперты говорят дежурные слова, и главная задача перерыва — не уйти ещё дальше в лимб после сонного первого тайма. Здесь же тебя сразу встречает графика со счётом 5:5, и журналист заряжает, то именно таким он должен быть после 45 минут, а у выступающего экспертом Владимира Быстрова так горят глаза и дрожит голос, что сразу становится понятно — ему до боли жаль, что он сейчас не там, не на поле.



Всё можно изменить, если просто к каждому матчу подходить так. А победит, конечно, команда, которая будет забивать стандарты — ведь именно они вносят в такой футбол разум вместо эмоций после небольшой передышки.



Сегодня в первую очередь победил футбол. А формальный победитель игры доказал, что будет легитимным чемпионом.