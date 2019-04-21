Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему произошёл конфликт со скамейкой «Краснодара», какой футбол он хочет видеть и восхитился накалом игры.

«Скамейка «Краснодара» не разобралась в ситуации»

— Хорошо начали игру, создали большое количество моментов, к сожалению, не смогли забить. После забитого мяча стали играть хуже, пропустили не совсем обязательный ответный мяч. После этого атаковали обе команды, мы забили второй. А потом случился ответный гол, этот сумасшедший мяч Перейры. В концовке показалось, что мы больше хотели победить и вырвать победу в очень напряжённом, драматичном матче с огромным количеством голевых моментов. Я очень рад, что в таком красивом матче удалось победить.

— Объясните, пожалуйста, что произошло на 74-й минуте. Показалось, что ваша команда просто прекратила играть. Вы планировали такую ситуацию? Ведь такие действия не в стилистике «Зенита».

— Не понял вопроса, повторите.



— Команда перестала играть.

— А кто играл?



— Никто не играл. Уникальный случай.

— Вы про остановки? Так остановки планировались, но это вопрос к судейству. Мы планировали сначала выпустить россиянина вместо Ригони. Судья поднимает совсем другую замену. Это вопрос к резервному. Я десять раз пытался объяснить, объяснял противоположной стороне, что у нас лимит, нам нужно выпустить россиянина. Чтобы убрать иностранца, а потом выпустить иностранца вместо россиянина. А поскольку одна замена уже была готова, а вторая замена была вынужденная. Растерялся в итоге арбитр, который не понял, какую поднимать замену. У Оздоева была травма, мы должны были его заменить. А скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте. Вот и всё. Из-за этого всё и началось. Конечно, эмоции, понять можно, но с нашей стороны всё было правильно. Я ходил, брался за голову и не мог понять, как такое вообще возможно.

ААААААААААА!!! Таких матчей, как в Краснодаре, должно быть больше! Играть в России и кайфовать.

— Ракицкий долго играл в «Шахтёре», но забил за всё время только три гола со штрафных, сейчас же поставил на поток. В чём дело, там ему давали бить с более дальней дистанции?

— В «Шахтёре» ему так не доверяли, там были исполнители, которые исполняли штрафные. В достаточном количестве. Меньше бил. Сейчас мы ему доверяем, и он оправдывает доверие. И не только он, у нас есть ребята, которые угловые хорошо исполняют. Они профессионально подходят к работе, тренируются. Хотя, стандарты тренировать немного скучновато для команды. Но, это часть футбола и достаточно большая. Сегодня не удалось много забить с игры, а вот стандарты удавались очень хорошо.

— «Зенит» сыграл лучший матч в сезоне?

— Играли активно, создали много моментов. Что касается обороны, то можно сказать и об индивидуальном исполнительском мастерстве игроков «Краснодара». Игра была активная, быстрая, у них техничные игроки. Моменты были и у них. Интересная игра. У нас были уж очень острые моменты, мяч иногда каким-то чудом не залетал в ворота. Я доволен игрой в атаке. О проблемах в обороне мы хорошо знаем, но сегодня и игроки «Краснодара» играли хорошо и быстро, поэтому, было невозможно обезопасить себя от пропущенных мячей.



— Артём Дзюба зациклил свою безголевую серию именно матчами с «быками». В октябре свой последний гол он забил именно им. Можно ли связать это с тем, что сейчас не играет Гранквист, который был очень неприятным для Артёма защитником?

— Нет, я с этим не согласен. Я бы с этим не связывал. Я уже говорил, что Артём сейчас выполняет немного другую функцию на футбольном поле. У нас Сердар сейчас действует впереди, а Артём выполняет больше черновой работы. Каждый выполняет свой объём работы. Но он сегодня молодец, зал мячи, создавал ещё моменты, смотрелся очень здорово.



— Как вы расцениваете значение этой победы и расклад сил в турнирной таблице? Ваша команда так бурно радовалась победе…

— О раскладах – играть ещё долго. Что касается радости после финального свистка, то она не от того, что мы переиграли «Краснодар», она продиктована тем, насколько острая была концовка, сумасшедший мяч. Но мы продолжали играть активно, заслуженно победили. И эмоции эти связаны с ходом игры – драматичная, интересная, с обилием голевых моментов. Это те ощущения, которые приносит победу.

«Быки» бились с «Зенитом», но проиграли Дзюбе «Краснодар» дважды спасался, дал питерцам настоящий бой, но остановить рвущихся к чемпионству питерцев не смог.

— Вы уже упомянули стычку, которая произошла в концовке матча. Можно узнать подробнее о причине? И была ли какая-то провокация с трибун?

— Про трибуны не могу сказать, я не видел, что случилось. Надо разбираться. А по замене я уже объяснил. Что она связана с лимитом. А скамейка «Краснодара» не поняла, почему Оздоев стоит. Нам же нужно было Ригони убрать. Мы просили поменять его. А он начал менять игрока, который стоит у бровки, а не того, который к ней идёт. Это не наша была вина, а скамейка «Краснодара» подумала, что Оздоев просто стоит не уходит. Они не разобрались в ситуации, эта стычка носила эмоциональный характер и непониманием того, что происходит. Это судья напутал. Наверное, ход матча наложился и на судей, сказалась нагрузка. Эмоциональный фон…



— Насколько та модель, которую демонстрирует команда, близка к той, которую вы хотели бы видеть?

— Я уже много раз говорил, что у нас все игроки хорошие. Моя задача использовать, насколько это возможно, лучшие качества игроков. Всё это встроить в тот лимит, который есть. Что я хочу? На данный момент совершенно не важно, что я хочу. Передо мной стоит задача, и мы все должны работать, чтобы профессионально выполнять свои обязанности, несмотря на многие проблемы. Забиваем много, пропускаем, к сожалению, тоже много. Мы стремимся играть в атакующий футбол, забивать много. И если мы забиваем не меньше «Краснодара», значит наша работа не проходит зря. Все трудятся, ребята молодцы. А что я хочу видеть, посмотрим, когда у меня будет возможность строить ту игру, которая мне нравится. Если, конечно, будет такая возможность.



Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сетовал на кадровые потери и объяснил регулярные голы соперников со стандартных положений.

«У нас нет таких игроков как Дзюба»

— Первое, что хотелось бы, поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас, заполнили стадион. Что касается игры, это была открытая игра, практически без пауз. Такой футбол всегда интересно смотреть. Несмотря на соперника, мы не отошли от того, во что играем обычно. Расстроило то, что не смогли добиться положительного результата.

— «Краснодар» сегодня снова подвели угловые. Такое ощущение, что команда по количеству пропущенных с угловых голов – худшая в чемпионате. Не кажется ли вам, что эту работу нужно полностью пересматривать?

— Такого ощущения нет. Посмотрите, сколько у «Зенита» игроков, которые играют хорошо головой. У нас команда не такая высокая, у нас есть игроков типа Ивановича, Ракицкого, Дзюбы. Они одни из лучших по игре головой. У нас нет таких высоких футболистов. Это не стиль нашей команды. Дзюба продавил Мартыновича, но Дзюба может продавить любого защитника. Конечно же, мы будем работать и становиться лучше в этом направлении.



— Как повлияли кадровые проблемы на сегодняшнюю игру?

— Кадровые проблемы очень серьёзно влияют на то, что происходит. После Нового года мы не можем рассчитывать на Ольссона и Каборе, Ари. Это очень серьёзно. После сегодняшнего матча мы потеряли Перейру и Шапи.



— Что случилось в первые 20 минут игры, когда «Зенит» мог забивать и три гола?

— Это уже третья игра такая. С «Крыльями» был матч, где мы действовали закрепощённо, и только после удаления стали играть гораздо лучше, не дали сопернику ничего создать. С «Динамо» было то же самое, играли скованно, и в концовке создали три момента и сумели забить гол. Все футболисты хотят стать чемпионами, это на них влияет. Мы стараемся их раскрепостить, но каждый хочет добиться результата и это не идёт им на пользу. И я думаю, именно от этого неудачное начало матча.

«Локомотив» — ЦСКА — 1:1, «Краснодар» — «Зенит» — 2:3. Как это было Ключевые матчи в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов — в нашей трансляции.

— Какие шансы теперь у «Краснодара» в борьбе за чемпионство?

— За чемпионство уже трудно – 9 очков и 6 туров.



— Все решающие матчи были проиграны на последней минуте, это морально не добьёт команду?

— Думаю, что нет. Каждая игра – это новая игра. Мы не можем сказать, как они сложатся. Если бы я знал. Наверное, я работал бы в букмекерской конторе и делал ставки.