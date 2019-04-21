Роналду в пене. Как Криштиану выиграл чемпионство в Италии и праздновал его

«Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл золото Серии А. Чтобы оформить чемпионство, команде Массимилиано Аллегри, достаточно было не проиграть дома «Фиорентине». Туринцы даже перевыполнили задачу: победили – 2:1. Хотя пропустили уже на 6-й минуте, так что на фоне печальной атмосферы после вылета из Лиги чемпионов можно было ждать любого сценария. Но ещё до перерыва Алекс Сандро сравнял счёт, а в начале второго тайма защитник гостей Херман Песселья срезал мяч в собственные ворота.

В «золотом» матче сыграл Криштиану Роналду. Португалец не забил, однако поучаствовал в автоголе игрока «фиалок». Песселья ошибся, прерывая как раз передачу звезды «Ювентуса».

В вылете «Ювентуса» виноват и Роналду. Но главным образом — его тренер Во втором тайме итальянская команда «поплыла».

34-летний Роналду стал первым футболистом в истории, который смог выиграть чемпионаты Италии, Испании (трижды) и Англии (два раза). В этом он точно превзойдёт Лионеля Месси, чья карьера, скорее всего, будет связана с одним клубом – «Барселоной». Сам Криштиану заявил по окончании игры с «Фиорентиной», что слухи о его возможном уходе из «Ювентуса» лживы.



«Я очень рад победам в чемпионате и Суперкубке Италии, – признался португалец. – Мы хорошо шли в Лиге чемпионов, в следующем году будет лучше. Останусь ли я в «Ювентусе»? Да, на тысячу процентов. Это был очень хороший год, год адаптации. Мы выиграли Суперкубок Италии, скудетто. Чувствую счастье и радость, победить было нелегко. Злился ли я из-за вылета из Лиги чемпионов? Невозможно побеждать всегда. Мы сделали всё возможное, но только одна команда может выиграть трофей. Я приложил все усилия, чтобы помочь команде. Постараюсь сделать это ещё раз в следующем году. Команда полна позитива, ведь мы выиграли два важных трофея».

Криштиану действительно выглядел счастливым, празднуя свой первый титул в Италии. Мир облетели фотографии нападающего в пене. Кто-то обратил внимание на то, что Роналду пьёт чемпионское шампанское, хотя португалец рассказывал об отказе от алкоголя, поскольку его дедушка страдал от алкоголизма.

Откуда взялась пена? Оказывается, после финального свистка полузащитник Хуан Кудрадо где-то взял баллончик с исчезающим спреем. Первым делом колумбиец напрыгнул на главного тренера Массимилиано Аллегри и измазал ему всю голову. Потом досталось и другим членам штаба и футболистам «Ювентуса». Роналду он тоже чуть-то подпортил причёску. В раздевалке команды все были веселы. Согласитесь, эти люди не похожи на тех, что проиграли «Аяксу»:

Впрочем, у Роналду ещё осталась цель в Серии А. Криштиану продолжает вести борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии. Сейчас у нападающего «Ювентуса» 19 забитых мячей, он отстаёт на три гола от Фабио Квальяреллы.