Матч, который сделал «Зенит» чемпионом. Мы разобрали его на молекулы

«Золотой» матч «Краснодара» и «Зенита» получился максимально ярким: 21-25 по ударам, причем суммарно 32 из них – из штрафной. «Сине-бело-голубые» уничтожали соперника первые двадцать минут, но потом «Краснодар» смог забрать инициативу. Семак очень здорово подготовился к матчу, а Мусаев очень неплохо корректировал игру своей команды по ходу встречи. Короче говоря, матч был очень насыщенным не только в эмоциональном плане, но и в плане тактическом.

Первые 18 минут – доминация «Зенита». Причина – прессинг

До гола Дзюбы включительно «Зенит» нанес 13 ударов, из которых 10 – из штрафной. Сафонов тащил все: выход один на один с Дзюбой, и дальний удар под перекладину, и удар Азмуна головой с близкого расстояния. Сам же «Краснодар» за этот отрезок бил дважды, всего раз – из штрафной. При этом перевес гостей по владению был минимален: 51% на 49%. Ключ к доминации – высокий прессинг и постоянный контроль над полузащитниками «Краснодара» 1-в-1 с наличием дополнительной подстраховки.

ААААААААААА!!! Таких матчей, как в Краснодаре, должно быть больше! Играть в России и кайфовать.

Изначально «Зенит» встречал соперника в среднем блоке. Азмун и Дзюба передавали друг другу Газинского и оказывали давление на защитника «Краснодара» с мячом. Полузащитники гостей располагались достаточно узко и должны были контролировать Перейру, а также Уткина (его не обязательно настолько плотно). Когда мяч был в центре, обоих забирали опорники «Зенита»; когда мяч уходил во фланг, дальний крайний полузащитник забирал своего игрока (чаще всего Ригони переключался на Перейру, так как «Краснодар» пытался начинать атаки через правую половину поля).

Когда «Зенит» выбрасывался в агрессивный прессинг по триггерам, Азмун и Дзюба вдвоем поджимали Мартыновича и Спайича, а на Газинского обязательно выбрасывался кто-то из пары Оздоев-Барриос. Второй при этом либо контролировал зону глубже, если Перейра поднимался выше (первый случай на примере ниже), либо приходил за Перейрой, если он опускался ниже (второй случай). Глубже, где-то у центрального круга, всегда страховал Ригони.

До гола Дзюбы Газинский сделал всего 7 передач (3 вперед), Перейра – 10 (4 вперед), Уткин – всего 4 (все вперед, но две из них – с центральной линии, что довольно глубоко для «десятки»). Вандерсон и Игнатьев вообще не получали мяч. Больше всех (15) передач сделал Мартынович, в которого «Зенит» загонял мяч при прессинге.

Только Рамирес сделал столько же передач, сколько и капитан «Краснодара». Еще до 18 минуты хозяева стали понимать, что Ригони, располагаясь настолько узко, когда мяч находится справа, не может успевать за левым защитником – поэтому стали переводить ему мяч. Рамирес имел много свободы.

«Зенит» ослабил прессинг, а Мусаев внес первые изменения – «Краснодар» захватил инициативу

С 19 по 45 минуту «Зенит» нанес всего три удара (два из штрафной), а «Краснодар» – целых десять (семь из штрафной). Команда Семака стала намного реже прессинговать, быстро садилась в глубокий блок, и владение «Краснодара» выросло до 70%.

Газинский все еще не получал много свободы в начальных стадиях атаки (14 передач за 25 минут), зато Перейра отдал уже 21 передачу, а Уткин – 10. «Краснодар» окончательно понял, как атаковать: переводя мяч с одного фланга на другой. Основная цель, которая достигалась благодаря переводам – Дриусси и Ригони не успевали за Петровым и Рамиресом соответственно. За эти 25 минут у Петрова набралось 15 передач, у Рамиреса – 23. Уткин и Перейра в основном отдавали свои передачи из полуфлангов; то же касается и Газинского, который, поднимаясь выше, тоже насыщал полуфланги.

На этом отрезке роль Классона и Вандерсона в позиционных атаках преимущественно заключалась в том, чтобы забрать с собой одного из фланговых обороняющихся игроков. Тогда либо создавалась ситуацию 1v1 (или даже 1v0 на несколько секунд) для крайних защитников, либо много свободы получали Газинский или Перейра. На первом примере Вандерсон связал Дриусси, Петров получил 1v1 против Жиркова, а Газинский в правом полуфланге вообще оказался один. На втором примере при переводе налево Классон боролся со Смольниковым, благодаря чему Рамирес получил много пространства на фланге для разгона.

«Краснодар» весь матч чаще использовал левую и правую трети поля, чем центр (43% и 30% действий по краям), но этот отрезок все равно выделяется на фоне остальной игры.

Из фланговой игры «Краснодар» извлекал еще один плюс. Если хозяева контролировали мяч глубоко во фланге, на этот же фланг выдвигались два игрока соперника; тогда глубже садились опорники, что давало много пространства Газинскому и игрокам «Краснодара» в зоне 14. Более того, если «быкам» удавалось быстро отдавать передачи, то они могли пользоваться появлявшимся при перестройке опорников разрывам в полуфлангах «Зенита», как на примере ниже.

«Краснодар» несколько раз опасно бил из «зоны 14» и даже с линии штрафной, когда опорники «Зенита» слишком сильно вжимались. Второй гол хозяев Перейра также забил из зоны 14 после того, как «Краснодар» какое-то время контролировал мяч во фланге или полуфланге.

«Краснодар» посредственно справлялся с кроссами «Зенита», но еще хуже давались подборы

«Зенит» выбрал стандартную структуру при владении – с опускающимся между Ракицким и Ивановичем Барриосом и Оздоевым во второй линии, которому могли помогать кто-то из линии атаки. «Краснодар» без мяча большую часть матча располагался в 4-4-2 и практически не прессинговал (смысла не было, гости все равно имели преимущество в первой линии билд-апа – 3v2). Тем не менее, Ракицкий и Иванович преимущественно заряжали длинные передачи на противоположные фланги (Ракицкий направо из левого полуфланга, Иванович – налево из правого). Атака «Зенита» смотрелась весьма неплохо благодаря качественной структуре на подборах и при кроссах.

При диагональных длинных передачах от Ивановича и Ракицкого игроки «Зенита», как правило, расставлялись от фланга, на который идет длинная передача, до противоположного полуфланга. Передача могла идти в полуфланг (тогда за нее чаще всего боролся Дзюба), либо шла сразу во фланг, на крайних защитников. На примере ниже – типичная длинная передача на Ракицкого, за которую в полуфланге поборолся Дриусси – мяч прилетел во фланг, к Смольникову.

Обратите внимание и на ситуацию в штрафной при кроссе: «Зенит» насыщает штрафную всеми игроками линии нападения и получает 4v4 (Перейра в эпизоде участия не принимает). Более того, при каждом кроссе на дальней штанге обязательно оказывался либо Дзюба, либо Азмун, чтобы играть против заведомо более слабых соперников в воздухе, а также обязательно как минимум один игрок врывался между центральными защитниками.

При передачах в центр от Лунева и – реже – от Ивановича с Ракицким, игроки «Зенита» перенасыщали зону подбора: за мяч чаще всего боролся Дзюба, Ригони, Азмун и Дриусси чаще всего расставлялись по бокам и выше относительно Артема, а глубже располагались Оздоев и Барриос.

Голевой эпизод – яркое отображение двух проблем «Краснодара» в этой игре: даже без участия Дзюбы (длинная передача Ивановича изначально была неподготовленной) «Зенит» создал 4v3 в зоне подбора и имел Азмуна между линиями. Легко закрепившись на чужой половине поля, гости довели мяч до левого фланга; Жирков выполнил кросс в штрафную, где в зоне подачи «Зенит» имел вопиющие 4v3, а Ригони вообще оказался на дальней штанге в одиночку, потому что Рамиреса блокировал Азмун.

Ещё игроки «Зенита» при длинных вертикальных передачах верхом в центр или полуфланги могли делать скидки на ход партнерам, которые находятся выше – у Дзюбы и Азмуна несколько раз получались такие скидки. Зачастую нападающим гостей удавалось вытащить за собой центрального защитника, из-за чего такие скидки становились еще опаснее, но в эпизоде ниже даже этого не потребовалось – Азмун получил скидку и вышел 1 на 1 с Сафоновым.

Выше – пример экстремально неудачной игры на подборе от «Краснодара», но хозяева так или иначе проиграли практически все подборы после длинных передач «Зенита» любого типа. Этот компонент, наверное, стал единственным, с которым Мусаеву не удалось сделать вообще ничего, даже с переходом на 4-3-3 без мяча.

К слову, не только кроссы с игры стали проблемой для «Краснодара»: после угловых «Зенит» нанес 5 ударов из штрафной, причем все – из ее центра, рядом с линией вратарской. Гол Дзюбы с углового на последней минуте оказался закономерным.

Дзюба и Ракицкий – это те люди, которые делают команды чемпионами Как бы их ни любили или ненавидели.

Второй тайм – матч-менеджмент Мусаева и окопавшийся «Зенит»

Во втором тайме «Краснодар» владел мячом 63% времени – «Зенит» практически не проводил позиционных атак. Гости нанесли еще семь ударов, шесть – из штрафной и пять – с игры. Источники моментов – все те же: неудачная игра на подборах, а также несколько контратак (голевой штрафной «Зенит» заработал после глупого обреза от Петрова) и стандартные положения.

Мусаеву удалось подкорректировать ситуацию с кроссами. Конечно, тренеру «быков» помог и «Зенит», который ни разу во втором тайме не насыщал штрафную хозяев четырьмя игроками (даже три игрока «бело-сине-голубых» редко оказывались в зоне кросса), но, судя по игре «Краснодара» на кроссах, даже с насыщением от «Зенита» проблем у хозяев было бы меньше. Проблему решал полузащитник (как правило, Газинский), который садился в линию к защитникам, что позволяло им создавать большую концентрацию в зоне подачи.

Основные изменения Мусаева, само собой, связаны с игрой в атаке. Во втором тайме задачей крайних нападающих (Вандерсона, Классона, Сулейманова) стало насыщение полуфлангов таким образом, чтобы вместе с десяткой создавать преимущество над опорной зоной «Зенита» – 3v2. Также высоко в полуфланги, преимущественно в левый, начал подниматься Газинский (реже – Перейра; Маурисио стал действовать глубже), чтобы команда могла получать численное равенство на фланге, а также чтобы вытягивать Ригони на себя; более того, благодаря более широким позициям опорников, «Зениту» стало гораздо сложнее их контролировать.

Ставка на правом фланге делалась на недоработки Дриусси в полуфланге – Мусаев не ошибся: «Краснодар»

чаще касался мяча на левой трети поля, но 5 из 9 ударов «быков» во втором тайме случились в том числе и из-за недоработки Дриусси. Сулейманов, видимо, тоже вышел именно под задачу использовать недоработки аргентинца, причем и когда Себастьян не выходит достаточно широко, и когда он застревает выше, чем надо.

К сожалению для Мусаева, Вандерсон проводил далеко не лучший свой матч. Бразилец сделал всего 9 передач за весь второй тайм; он пару раз неплохо нашел пространство в полуфлангах, благодаря чему четыре раза бил по воротам, но три удара из четырех были практически не опасны, и как минимум в двух случаях пас смотрелся бы лучше. Вандерсон успел поиграть и справа, и слева после выхода Сулейманова, и даже в центре нападения, когда на поле вышел Скопинцев.

Конечно, взломать «Зенит», который садится в две линии у своей штрафной, задача не из легких. Во втором тайме все девять ударов «Краснодара» наносились либо из зоны 14, либо из штрафной максимум в метре от линии. В целом, конечно, удары с таких дистанций и с таким количеством соперников перед мячом малоэффективны, но один раз «Краснодару» все-таки удалось наказать Барриоса и Оздоева за то, что они вжались в штрафную.

«Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте» Что говорили в Краснодаре после огненного матча «быков» против «Зенита».

Семак заслужил победу в этом матче. За всю игру «Зенит» создал немного больше, чем «Краснодар», при этом план гостей казался более качественным: петербуржцы классно давили на слабые места хозяев (например, игра против прессинга, в котором соперник контролирует опорников 1v1, особенно без Каборе в составе), четко пользовались своими сильными сторонами (подборы, кроссы) и неплохо оборонялись во втором тайме. Мусаеву же пришлось вносить различные коррективы по ходу игры – в целом, получилось: «Краснодар» был очень неплох на протяжении семидесяти с лишним минут, но этого все равно не хватило, чтобы зацепить очки.

В тексте использовались данные WhoScored и Instat.