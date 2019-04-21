Сёмин против Гончаренко. Как они вели себя в дерби

В российском футболе есть минимум три вещи, за которыми можно наблюдать бесконечно. За мемами ВГИКа, за тем, как Заболотный врезается в манекен, и за эмоциями Сёмина с Гончаренко во время игры их команд. Пришлось пожертвовать игрой в дерби, чтобы попытаться выяснить, кто из них ведёт себя эмоциональнее.

Перед игрой

В Черкизово главные тренеры команд обычно садятся ближе к туннелю, из которого футболисты выходят на поле. Гончаренко сел на привычном месте, а Сёмин отправился поближе к Южной трибуне. Может, из суеверия, но такое происходит не в первый раз.

Виктор Гончаренко в матче против «Локомотива» Фото: РИА Новости

Стартовый свисток

Гончаренко начал игру очень спокойно. Сцепив руки в замок, сидел на скамейке и молча наблюдал за началом игры. Сёмин стоял. Перекрестился в своей размашистой манере и тоже, не отрываясь, смотрел футбол. До тех пор, пока не начал спорить с судьёй. Несколько минут прошло.

Юрий Сёмин в матче против ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

13-я минута. Гол Хёведеса

За пару минут до гола оба тренера сели на скамейку — попить воды. Там и застали мяч Хёведеса. Гончаренко от досады на секунду привстал, а Сёмин показал большой палец вверх и стал аплодировать своим. Правда, почти сразу же жестом показал, что надо успокоиться.

Юрий Сёмин в матче против ЦСКА Фото: РИА Новости

Хёведес – кошмар ЦСКА! Ничья, которая очень помогла «Зениту» Виктор Васин вернулся на поле спустя год с лишним.

15-я минута. Сразу после гола

Пока Гончаренко грустил, Сёмин подозвал Ману Фернандеша и активно его наставлял. Потругалец на слова тренера отреагировал на удивление адекватно. Но в перерыве всё равно ушёл на скамейку.

40-я минута. Гол Фёдора Чалова

Гончаренко не сдержался и взорвался после забитого гола — прыгнув на начальника команды Сергея Якунчикова. Через 30 секунд после празднований он переговорит с Бекао и поймёт, что тот не сможет продолжить игру. Недолго радоваться пришлось. Сёмин тем временем был жутко мрачным.

Юрий Сёмин в матче против ЦСКА Фото: РИА Новости

Перерыв

Пока тренеров не было, атмосфера держалась на этой девочке: https://www.championat.com/video/200017/ Она справилась.

За 10 минут до конца. «Локо» уходит в атаку

Сёмин нервно ходит туда-сюда, засунув руки в карманы. По выражению лица очевидно, что он очень нервничает — победа уходит всё дальше. Гончаренко тоже далёк от спокойствия, но по другим причинам. После матча он не станет спорить, что ЦСКА уступил второй тайм.

«Арбитр отсудил блестяще. Для него». Сёмин и Гончаренко – о дерби Сёмин – про старую тенденцию, Гончаренко – про новые травмы.

Виктор Гончаренко в матче против «Локомотива» Фото: РИА Новости

За 5 минут до конца. «Локо» упускает несколько моментов подряд

Сёмин потирал подбородок и продолжал наматывать круги возле тренерской скамьи. Почти каждый упущенный момент он встречал разведёнными руками. Гончаренко пихал Ахметову, который в ответ взвёл рукой. В итоге принял претензии тренера и вернулся на поле.

Виктор Гончаренко наставляет Ильзата Ахметова Фото: РИА Новости

Финальный свисток

Гончаренко задумчиво смотрел вниз, поставив руки в боки. Через минуту достанется и Васину — по нему Гончаренко прошёлся сильно. Ну а Сёмин аплодировал команде и ушёл пожать руку своим парням.

Юрий Сёмин и Гжегож Крыховяк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Васин вернулся на поле. Спустя 423 дня Это случилось!

После чего идёт к трибунам слушать заряды в свой адрес. Вероятность того, что эти трибуны в этом году останутся без чемпионства, теперь высока.