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«Краснодар» — «Зенит» (2:3) – комментарии читателей

«Краснодар» — «Зенит» — 2:3. Черданцев комментарии
«Чемпионат»
Фото: instagram.com/cherdantsev71
«Черданцев красавец, конечно, но соседи к концу матча участкового вызвали»
Самый феерический матч чемпионата — в комментариях читателей.
Футбол / РПЛ

Сумасшедшая по накалу, интриге и сюжету игра в Краснодаре никого из видевших её не оставила равнодушным. Наши читатели до сих пор обсуждают её.

«Зенит» обыграл «Краснодар» благодаря голу Дзюбы на 95-й минуте

artnat66:
— По десятибалльной системе — матч на 11!

rfskdk:
— Мы точно посмотрели матч РПЛ? Невероятно! Матч года!!!

amkarperm59:
— «Для вас орал Георгий Черданцев».

ААААААААААА!!! Таких матчей, как в Краснодаре, должно быть больше!

colomboo:
— Вещь! Да ещё под Черданцева! Матч года.

baaz:
— Черданцев красавец, конечно, но бл*, соседи к концу матча участкового вызвали.

medcectra:
— Такой футбол ножом нарезать и на хлеб намазывать!

Семак: матч с «Краснодаром» — самый эмоциональный в моей тренерской карьере

ivanbavrin:
— Оказывается, Месси брал уроки у Ракицкого.

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победного матча с «Краснодаром»

fkzlesnik:
— Эмоции переполняют! Вышел на Финский залив, жарю корюшку, нарезал зелёных помидоров, я счастлив! Это было круто!!! Верю в чемпионство, увидел «ЗЕНИТ»!!!

vi23rus:
— Выехал на дачу на берег Кубани, приготовил сома, нарезал вкусных кубанских спелых помидоров и огурцов, зелени, пригласил друзей и смотрели прекрасный футбол!!! Как ни парадоксально, наших команд. Это было круто!!! Верю в Хорошую команду Краснодара!!!

privetvsem:
— «В саванне РПЛ главенствуют Львы».

Дзюба: рад, что испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира

kolokola:
— Дзюба отметил юбилей «Спартака» двумя голами за «Зенит».

Бубнов: с каждым туром «Зенит» будет всё увереннее, команда отточила свой футбол

dmitrybelikoff:
— Федун, учись, как нужно укреплять состав, если хочешь что-то выигрывать: 3-х человек взяли — и все в самую точку. А не за рошами по джунглям гонять…

Радимов: Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик

zoxan1947:
— Корюшка под пиво, шаверма под водку, потом встреча с поребриком.

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