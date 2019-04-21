«Черданцев красавец, конечно, но соседи к концу матча участкового вызвали»

Сумасшедшая по накалу, интриге и сюжету игра в Краснодаре никого из видевших её не оставила равнодушным. Наши читатели до сих пор обсуждают её.
«Зенит» обыграл «Краснодар» благодаря голу Дзюбы на 95-й минуте
artnat66:
— По десятибалльной системе — матч на 11!
rfskdk:
— Мы точно посмотрели матч РПЛ? Невероятно! Матч года!!!
amkarperm59:
— «Для вас орал Георгий Черданцев».
ААААААААААА!!! Таких матчей, как в Краснодаре, должно быть больше!
colomboo:
— Вещь! Да ещё под Черданцева! Матч года.
baaz:
— Черданцев красавец, конечно, но бл*, соседи к концу матча участкового вызвали.
medcectra:
— Такой футбол ножом нарезать и на хлеб намазывать!
Семак: матч с «Краснодаром» — самый эмоциональный в моей тренерской карьере
ivanbavrin:
— Оказывается, Месси брал уроки у Ракицкого.
«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победного матча с «Краснодаром»
fkzlesnik:
— Эмоции переполняют! Вышел на Финский залив, жарю корюшку, нарезал зелёных помидоров, я счастлив! Это было круто!!! Верю в чемпионство, увидел «ЗЕНИТ»!!!
vi23rus:
— Выехал на дачу на берег Кубани, приготовил сома, нарезал вкусных кубанских спелых помидоров и огурцов, зелени, пригласил друзей и смотрели прекрасный футбол!!! Как ни парадоксально, наших команд. Это было круто!!! Верю в Хорошую команду Краснодара!!!
privetvsem:
— «В саванне РПЛ главенствуют Львы».
Дзюба: рад, что испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира
kolokola:
— Дзюба отметил юбилей «Спартака» двумя голами за «Зенит».
Бубнов: с каждым туром «Зенит» будет всё увереннее, команда отточила свой футбол
dmitrybelikoff:
— Федун, учись, как нужно укреплять состав, если хочешь что-то выигрывать: 3-х человек взяли — и все в самую точку. А не за рошами по джунглям гонять…
Радимов: Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик
zoxan1947:
— Корюшка под пиво, шаверма под водку, потом встреча с поребриком.