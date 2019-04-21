«Черданцев красавец, конечно, но соседи к концу матча участкового вызвали»

Сумасшедшая по накалу, интриге и сюжету игра в Краснодаре никого из видевших её не оставила равнодушным. Наши читатели до сих пор обсуждают её.



«Зенит» обыграл «Краснодар» благодаря голу Дзюбы на 95-й минуте



artnat66:

— По десятибалльной системе — матч на 11!

rfskdk:

— Мы точно посмотрели матч РПЛ? Невероятно! Матч года!!!



amkarperm59:

— «Для вас орал Георгий Черданцев».

ААААААААААА!!! Таких матчей, как в Краснодаре, должно быть больше!



colomboo:

— Вещь! Да ещё под Черданцева! Матч года.



baaz:

— Черданцев красавец, конечно, но бл*, соседи к концу матча участкового вызвали.



medcectra:

— Такой футбол ножом нарезать и на хлеб намазывать!



Семак: матч с «Краснодаром» — самый эмоциональный в моей тренерской карьере



ivanbavrin:

— Оказывается, Месси брал уроки у Ракицкого.



«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победного матча с «Краснодаром»



fkzlesnik:

— Эмоции переполняют! Вышел на Финский залив, жарю корюшку, нарезал зелёных помидоров, я счастлив! Это было круто!!! Верю в чемпионство, увидел «ЗЕНИТ»!!!



vi23rus:

— Выехал на дачу на берег Кубани, приготовил сома, нарезал вкусных кубанских спелых помидоров и огурцов, зелени, пригласил друзей и смотрели прекрасный футбол!!! Как ни парадоксально, наших команд. Это было круто!!! Верю в Хорошую команду Краснодара!!!



privetvsem:

— «В саванне РПЛ главенствуют Львы».



Дзюба: рад, что испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира



kolokola:

— Дзюба отметил юбилей «Спартака» двумя голами за «Зенит».



Бубнов: с каждым туром «Зенит» будет всё увереннее, команда отточила свой футбол



dmitrybelikoff:

— Федун, учись, как нужно укреплять состав, если хочешь что-то выигрывать: 3-х человек взяли — и все в самую точку. А не за рошами по джунглям гонять…



Радимов: Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик



zoxan1947:

— Корюшка под пиво, шаверма под водку, потом встреча с поребриком.