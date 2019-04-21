Гулиев, Фернандо и Ещенко вернулись. «Спартак» стал ближе к Лиге чемпионов

Гулиев – в основе «Спартака»

Главная предматчевая новость – возвращение в состав «Спартака» Аяза Гулиева. 22-летний полузащитник принёс извинения команде за избиение американца и четыре дня назад был возвращён к тренировкам в общей группе. Кроме того, Гулиев выступил с официальным заявлением по поводу конфликта на дороге.

«Мне на самом деле очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним самим я, конечно же, извинился, и не один раз. Я не должен был так делать. Моя вспыльчивость подвела меня, и уже в быту. Обычно это было только на поле. Это называется «сделал, а потом подумал». Потом уже сидел и думал: «Как можно было так сделать?» До сих пор хожу и не могу понять, как так можно. Этот поступок навсегда останется со мной и будет мне уроком. Я живу не первый и не второй день, и мне говорят, что со сдержанностью у меня не так всё хорошо. Я признаю это, никогда не отрицал и пытаюсь с этим бороться», – сказал спартаковец.

Игрок «Спартака» сломал нос американцу. Из-за конфликта на дороге Его накажут штрафом в тысячу рублей. Видео.

Первый гол Рассказова в РПЛ

Ещё одним важным изменением в основе «Спартака» стало возвращение Фернандо. Олег Кононов предложил ему неожиданную роль: в тройке центрхавов бразилец располагался выше Гулиева и Романа Зобнина, фактически на позиции под нападающим. Таким образом главный тренер красно-белых решил компенсировать потерю травмированного Зе Луиша.



Очевидно, Кононов надеялся в том числе и на убойный удар Фернандо. В первом тайме бразилец получил две возможность забить со штрафных, которые зарабатывал Луис Адриано. Однако оба раза посылал мяч над перекладиной. В целом же «Спартаку» в первом тайме недоставало острых ходов от полузащитников. «Енисей» спокойно оборонялся. Гости держали нужную плотность, не жались к собственной штрафной. Так что красно-белым было сложно заходить на чужую треть, проводить атаки на скорости.

Счёт 0:0 стал бы закономерным результатом игры к перерыву, если бы не правый защитник «Спартака» Николай Рассказов. Благодаря его рывкам хозяева начали что-то создавать с флангов. До этого Лоренсо Мельгарехо справа и Георгий Мелкадзе слева играли в какую-то свою игру, не всегда попадали в ноты. Благодаря Рассказову атака хозяев в конце первого тайма запела. Сперва проход защитника завершился промахом Луиса Адриано из великолепной позиции, а 45+1-й минуте уже сам бразильский нападающий сделал хорошую разрезающую передачу на Николая, а тот здорово разобрался в штрафной «Енисея».

Нелепая травма Саркисова и возвращение Ещенко

Дмитрий Аленичев, который тоже вернулся на «Открытие Арену» впервые после увольнения из «Спартака», спешил изменить игру своей команды заменами. В перерыве он выпустил двух экс-спартаковцев – Александра Зотова и Дмитрия Торбинского. На исходе часа матча поднял со скамейки и нападающего Артура Саркисова. Не каждый тренер решился бы так рано исчерпать лимит замен. Аленичеву не повезло: Саркисов получил травму спустя минуту! Роковым для нападающего стало первое же касание мяча. Отдавая тонкий пас пяткой, Артур дёрнул заднюю поверхность бедра – это наверняка самая нелепая травма в истории РПЛ.

При равных составах «Енисей» выдал неплохой отрезок, а Зотов мог забить своей бывшей команде. Его удар не успел накрыть Гулиев, но мяч попал в перекладину. В меньшинстве красноярцам стало совсем тяжело, чувствуется, что у них сейчас отсутствует вера в себя. Тем не менее до 83-й минуты «Спартаку» не удавалось забить нужный второй мяч. С трибун свистели.



Все вопросы снял гол Гулиева. Аяз завершил комбинацию с участием Мельгарехо и Луиса Адриано. В концовке состоялось ещё одно возвращение игрока «Спартака» – Андрей Ещенко поменял получившего повреждение Рассказова. Победив «Енисей», команда Кононова приблизилась к зоне Лиги чемпионов: до «Краснодара» – всего три очка, до «Локомотива» – четыре.